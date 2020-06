Activista mapuche encara en Ginebra a Michelle Bachelet

“Llegando el lunes a mi oficina voy a revisar todos los antecedentes y veré de qué manera se puede ayudar, pero no te puedo prometer algo que no está en mis manos”, le señaló la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a una activista mapuche que la encaró el sábado en una calle de Ginebra, Suiza, pidiéndole libertad para los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Angol.

El hecho se conoció a través de un video que fue ampliamente difundido en las redes sociales. Se observa que la activista interrumpió el paso de la exmandataria de nuestro país cuando se dirigía a una reunión con personas ajenas a la organización mundial, por lo que se mostró muy molesta cuando la mujer le manifestó que la seguiría hasta ese lugar, por lo que Bachelet manifestó que llamaría a la gente que velaba por su seguridad.

Luego, con la situación algo más calmada, la alta autoridad de Naciones Unidas, ante los requerimientos de la activista sobre los que calificó “presos políticos mapuches”, le respondió que existe una discriminación contra ese pueblo. “Yo lo siento de verdad y no son los gobiernos; es a todos los niveles, también a nivel de la Justicia. Creo que hay mucha discriminación y mucho sesgo”.

Más adelante, y ante la insistencia de la manifestante sobre la libertad de los mapuches presos, Bachelet le replicó que “yo no los puedo liberar”. Y agregó: “Los únicos que pueden liberar en Chile es la Justicia, ni siquiera los gobiernos. Y eso es algo que ustedes no entienden”.

Sin embargo, la activista insistió en su planteamiento y le manifestó a la alta comisionada para los DD.HH.: “Lo única cosa que le pido es que ellos puedan hacer su condena en su comunidad, salir de esa cárcel. Usted sabe que la pandemia, ¡pero por favor!, usted sabe que está la mierda en Chile, que la gente se muere de hambre”.

A lo que Bachelet le contestó que “le hemos pedido a los gobiernos que suelten a los presos, que los manden a sus casas”.

“Pero ninguno era mapuche de todos presos los que soltaron”, le refutó la mujer, agregando que los comuneros ya llevan 54 días en huelga de hambre.

“Vamos a seguir insistiendo. Yo no sabía de la huelga de hambre que tu me estás diciendo. Porque me tengo que encargarme de todo el mundo y de Chile en particular me piden que me meta poco. Naciones Unidas te dice, ‘usted ya no es un funcionario chileno, es un funcionario del mundo. No se puedo meter mucho en los temas de su país porque se pierde el objetivo'”.

Cuando la actividad la emplazó a hacer más por los mapuches encarcelados, Bachelet le respondió que “voy a tratar de hacer más, pero no me pida que libere a los presos políticos porque eso no está en mis manos”.