Advierten problemas con las máquinas de votación electrónica en la Ciudad de Buenos Aires

La jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, advirtió el domingo que “resulta preocupante el grado de improvisación” en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar por Jefe de Gobierno porteño y cargos locales en las Elecciones 2023.

Servini envió una nota a la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad de los comicios, para ponerla en conocimiento de graves dificultades que detectó en la puesta en marcha de las máquinas para elegir a las autoridades porteñas y denunció una “impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”.

“Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral” de CABA (Ciudad de Buenos Aires), dijo la jueza.

Un oficial electoral prepara boletas durante las elecciones primarias de Argentina, en un colegio electoral en Buenos Aires, Argentina, 13 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Fuentes de la Cámara dijeron al diario La Nación que los jueces se reunirán para analizar la situación. Adelantaron que respaldan la preocupación de la jueza. Servini dijo además que por esta situación iba a extenderse el horario de votación en la ciudad más allá de las 18 horas (19 horas de Chile).

Servini reportó problemas de funcionamiento hasta tarde en la noche de ayer, en tanto que al inicio de la jornada de votación hoy las máquinas no funcionaban en al menos tres centros de votación de CABA. “Estoy mal, tengo más de 30 elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, jamás tuve un problema y esta vez tengo un piquete de fiscales en una escuela”, dijo la jueza en AM 910, Radio La Red.

Esta mañana, en diálogo con radio Futurock, Servini detalló que del total de 7300 mesas, unas 230 urnas de la elección porteña no habían podido ser abiertas por problemas con las máquinas. “Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires me llamaron para pedirme que voten de a dos, en simultáneo, pero hay escuelas que no se pueden votar de a dos porque no hay lugar físico; hay lugares donde se ve lo que está votando”, afirmó la jueza.

Sobre el horario de votación, advirtió: “Claro que se va a postergar, pienso que sí. Porque tengo gente que vota en urna papel y en el otro no puede votar”.