Alberto Fernández da positivo a Covid-19 en test de antígenos tras presentar síntomas

A la espera de la confirmación de un examen PCR se encuentra el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, luego de dar positivo a Covid-19 en un test de antígenos que se realizó tras comenzar a presentar síntomas.

El Mandatario transandino, quien este viernes estuvo de cumpleaños, afirmó a través de Twitter que al terminar el día comenzó a presentar fiebre de 37,3 grados y dolor de cabeza, por lo que decidió realizarse el test rápido.

Tras dar positivo, el Jefe de Estado se realizó un PCR, cuyos resultados espera para confirmar o descartar la presencia del virus, y tomó la decisión de aislarse, “cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”.

Fernández dijo que se contactó con todas las personas con las que se reunió durante las últimas 48 horas “para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento”.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, comentó el Presidente, quien finalizó haciendo un llamado a seguir las recomendaciones vigentes: “Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”.

Fernández estaba vacunado con las dos dosis de la vacuna Sputnik V. De acuerdo al diario Clarín, la primera administración la recibió el 21 de enero y la segunda tres semanas después.

La vacuna desarrollada en Rusia por el Instituto Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya cuenta con una eficacia de un 91,6% frente a sus manifestaciones sintomáticas, de acuerdo a los resultados de ensayos clínicos en Fase 3 publicados por la prestigiosa revista médica The Lancet en febrero pasado.