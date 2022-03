Algunos refugiados no ucranianos reportan malos tratos

Las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania llegan a un cruce fronterizo en Vysne Nemecke, Eslovaquia, el 1 de marzo de 2022. Foto: Lukasz Glowala / Reuters.

En un centro de refugiados en Bucarest, la capital de Rumania, algunos ciudadanos indios dijeron a The Associated Press que los guardias fronterizos ucranianos daban prioridad a los ucranianos para salir del país e intentaban empujar físicamente a los no ucranianos.