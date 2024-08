Almagro rechaza citación a Fiscalía de candidato opositor venezolano en medio de polémica del CNE

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó que el Ministerio Público de Venezuela citara a declarar al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, quien debía comparecer ante la Fiscalía este lunes a las 10:00 de la mañana.

“Dicha citación no ofrece garantías, es propia de su actuación caracterizada por la persecución política y la violación sistemática de derechos humanos”, escribió Almagro en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

González Urrutia dijo el domingo en la noche que su citación carece de “garantías de independencia y del debido proceso”, aunque no informó si acudiría o no a la sede del Ministerio Público en la sede de Parque Carabobo, en Caracas.

En un video publicado en redes sociales, el líder de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- expresó que el Ministerio Público lo que “pretende es someterlo a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.

Según la citación, González Urrutia debía comparecer este lunes a las 10:00 hora local, como parte de una investigación por la “presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.

La declaración del candidato opositor se produce justo en momentos en que uno de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela denunció este lunes una grave “falta de transparencia y veracidad” en las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionando seriamente la legitimidad de los comicios en los que Nicolás Maduro se declaró ganador.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Juan Carlos Delpino Boscán, detalló una serie de problemas que, según él, comprometieron la integridad del proceso electoral desde sus inicios. Entre ellos mencionó que los centros de votación tardaron en informar los resultados de las máquinas automáticas, mientras que a varios voluntarios de la oposición se les impidió ingresar en violación de las reglas electorales que garantizan la transmisión transparente del recuento a la sede del CNE.

“Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados”, escribió Delpino en su cuenta de X, antes Twitter.

Delpino emitió estas dudas sobre el proceso electoral venezolano no solo en su cuenta X sino en entrevista desde la clandestinidad que sostuvo con The New York Times, donde dijo: “No recibí evidencia alguna” de que Maduro hubiera obtenido la mayoría de los votos.