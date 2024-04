AMLO denuncia “violación flagrante” a soberanía mexicana y canciller ecuatoriana dice que su país “recibió una provocación”

La crisis diplomática entre México y Ecuador parece lejos de bajar de intensidad. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenara romper relaciones con el país gobernado por Daniel Noboa, luego de que policías ecuatorianos irrumpieran en la embajada mexicana en Quito y se llevaran detenido al exvicepresidente Jorge Glas, a quien México había concedido asilo político, autoridades de ambos países continuaron la disputa este lunes, dando encontradas versiones del incidente.

Hablando en su conferencia matutina de este lunes, AMLO calificó este incidente como lamentable y autoritario. “Es malo a veces usar ejemplos, pero ni el temible Pinochet y otros se había atrevido a eso”, afirmó, según consigna Infobae.

“Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión, no quieren a su pueblo, al pueblo ecuatoriano, que es bueno, noble, un pueblo hermano”, apuntó el mandatario mexicano desde Mazatlán, Sinaloa, donde encabezó La Mañanera, con motivo del eclipse solar total, visible en México, EE.UU. y Canadá.

“Lo que hicieron fue violar el derecho de asilo, violar un mandato de política exterior, violar nuestra soberanía, fue una cosa verdaderamente autoritaria, cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular y capacidad, porque fabrican candidatos y presidentes, hacen telenovelas y quien no tiene experiencia llega como si la política fuese cualquier cosa, no, la política es un oficio”, prosiguió AMLO.

Asimismo, el presidente mexicano se mostró agradecido con la comunidad internacional por sus pronunciamientos y las condenas emitidas en apoyo a México, y pidió aguardar a que las autoridades correspondientes terminen de preparar la demanda internacional que interpondrán en La Haya contra Ecuador.

Durante la conferencia matutina, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, también se refirió el incidente diplomático. Junto con condenar el ingreso ilegal de las fuerzas policiales de Ecuador en la embajada, reiteró que no había justificación para hacerlo de esa manera. “Fue atropellada, ilegal y atentaron contra la seguridad del personal y de Roberto Canseco”, dijo la funcionaria en alusión al jefe de Cancillería sometido por la policía que defendió la Embajada de México en Ecuador.

“Hemos recibido un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante, de 29 países, 20 de América Latina, 10 de Europa y ocho organismos internacionales (...) hay que decir que han manifestado de manera enérgica su condena y respaldo al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, explicó la canciller. Según Infobae, Bárcena precisó que las próximas acciones de México ante este conflicto diplomático serán la presentación de una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solicitar el respaldo de las cancillerías de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y enviar una carta al secretario General de las Naciones Unidas.

“Estaremos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, donde estaremos presentando este triste caso y por supuesto iremos a todos los foros multilaterales regionales e internacionales que corresponden para que realmente esto, primero que nada, se condene por toda la comunidad internacional”, anticipó el domingo Bárcena, cuando anunció los pasos de su país ante el alto tribunal de Naciones Unidas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que convocó a dos reuniones de emergencia con el fin de abordar la grave crisis diplomática entre las dos naciones latinoamericanas. Los encuentros responden a la solicitud, hecha por Ecuador el domingo 7 de abril, para discutir este asunto en el pleno de la organización interamericana, el martes 9 de abril, y a otro llamado en ese sentido por parte de Colombia y Bolivia. Estas dos últimas pidieron otra reunión para el miércoles 10 de abril.

Desde Ecuador, la canciller, Gabriela Sommerfeld, defendió las acciones de las autoridades de su país y este lunes aseguró que México violó primero la Convención de Viena, de 1961, la cual establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.

“Hubo constantemente incumplimiento a los artículos de la propia Convención de Viena que México invoca (…) ¿Qué es más grave, eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México?”, cuestionó Sommerfeld, en una entrevista con la cadena local Teleamazonas, recogidas por el diario local El Universo.

La canciller ecuatoriana pronunció esas palabras, al subrayar que el gobierno de AMLO cometió una intromisión en los asuntos del Estado ecuatoriano por abrir las puertas de su embajada a Glas, pese a encontrarse con una sentencia en su contra y en libertad condicional. “Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país (...) No puede haber interferencia de terceros países que amigablemente están siendo recibidos en nuestro país”, destacó Sommerfeld.

Manifestantes se reúnen frente a la Embajada de México en Ecuador para pedir la libertad del exvicepresidente Jorge Glas, en Quito, el 6 de abril de 2024. Foto: Reuters

La funcionaria también confirmó que fue el Presidente Daniel Noboa quien dio la orden de detener a Glas en la sede diplomática de México. Explicó que el jefe de Estado es quien dicta la política exterior, y afirmó que él estaba enterado de cuáles podrían ser las consecuencias de su decisión. “El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país”, expresó Sommerfeld, quien aseguró que Noboa tenía información de que Glas iba a fugarse esa noche.

Según France 24, Glas ha insistido que es un perseguido político, pero Ecuador rechaza esa postura, al tiempo que destaca su lucha contra la corrupción. “Ningún delincuente puede ser considerado perseguido político”, señaló la canciller ecuatoriana la semana pasada al recordar que sobre el exvicepresidente pesaban dos condenas en firme por casos de corrupción.

El equipo legal de Glas denunció este domingo que el exvicepresidente lleva incomunicado desde hace más de 48 horas, algo que “viola los derechos humanos” y que hace “peligrar” su seguridad personal. “Este inaccesible contacto, extendido tanto a sus abogados nacionales e internacionales como a sus familiares, representa una infracción severa a los derechos fundamentales de Jorge Glas”, reza un comunicado de la abogada internacional del exvicepresidente, Sonia Gabriela Vera García, publicado en su cuenta de la red social X.

Aunque Sommerfeld no confirmó si le correspondería al Ecuador pedir disculpas por el ingreso forzoso a la Embajada de México, reconoció que el país “está abierto siempre a fortalecer las relaciones internacionales”, apunta el diario El Universo. “Ambos países fueron afectados por incumplimientos, pero Ecuador recibió una provocación”, explicó la canciller, señalando además las declaraciones del presidente de México, donde “cuestiona la legitimidad de las últimas elecciones” presidenciales en las que murió el excandidato Fernando Villavicencio.

“Nosotros siempre estamos abiertos a restablecer relaciones, respetando la soberanía. Esto se resuelve sobre una mesa, donde ambas partes tienen que poner la verdad”, manifestó Sommerfeld.