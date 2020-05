Arthur Virgílio Neto, alcalde de Manaos: “La situación es calamitosa”

No han sido días fáciles para el alcalde de Manaos, Arthur Virgílio Neto (74). La capital del estado de Amazonas se ha convertido en el epicentro de la pandemia de Covid-19 en Brasil. En la séptima urbe más poblada del país, con 2,1 millones de habitantes, el promedio de personas que fallecía a diario era de entre 30 y 35, pero el coronavirus elevó esta cifra a 120 por jornada. El aumento de decesos provocó el colapso del sistema funerario, obligando a sus habitantes a cavar fosas comunes. Según la BBC, en abril, Manaos registró un alza del 578% en el número de personas que murieron por problemas respiratorios.

El veterano político y cofundador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien ha sido diputado federal y senador por Amazonas además de ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, es alcalde de Manaos desde enero de 2013, cargo que ya había ejercido entre 1989 y 1992. Nacido en la capital de Amazonas en 1945, Arthur Virgílio Neto hoy pide ayuda internacional para enfrentar la pandemia en su ciudad, ya que la situación en Manaos es “calamitosa” y “terrible”, con “los hospitales llenos todo el tiempo”, asegura en esta entrevista con La Tercera. “Fallamos en el aislamiento social, en gran parte debido al discurso desmovilizador del Presidente de la República”, apunta en relación a Jair Bolsonaro.

¿Cómo definiría la actual crisis de salud en la ciudad de Manaos por Covid-19? ¿La situación ya está fuera de control?

La situación en Manaos es calamitosa. Estamos teniendo mucha preocupación con el peak de la infección que se aproxima. El 1 de mayo fueron sepultadas 151 personas entre cementerios públicos y privados, al día siguiente cayó a 118, pero eso no me convence. La gente sabe que cuando la curva asciende hacia el peak, incluso en el momento del descenso, causa muertes, sin mencionar el peligro de los rebrotes, que si no tenemos cuidado con el tema del aislamiento social termina habiendo un rebrote, que sería desastroso. La situación aquí es terrible, los hospitales están llenos todo el tiempo. Está llegando un refuerzo del Ministerio de Salud y viene mucho para al gobierno del estado y algo a Manaos y nuestro hospital de campaña que ofrece muy buenos resultados sin uso de dinero público, solo con empresas privadas y personas que ayudan a mantener el hospital, a pesar de que tenemos una obligación solo con la atención primaria. Espero que con el apoyo del Ministerio de Salud podamos transformar este círculo vicioso en uno virtuoso.

¿Qué razones explican la gran cantidad de muertes en la ciudad? ¿Se aplicaron medidas de distanciamiento social?

Fallamos en el aislamiento social, en gran parte debido al discurso desmovilizador del Presidente de la República. Manaos tiene menos del 40% de aislamiento social, según una investigación científica. Hemos hecho miles de llamados, comerciales de televisión, llamados por internet, mostrando que si todo el mundo se enferma al mismo tiempo tendremos un descalabro, un sistema estadual de salud debilitado. Además, estamos fiscalizando que los comercios no esenciales no estén abiertos, las clases están suspendidas y todas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fueron tomadas. Estoy a favor de forzar el aislamiento social, de no pensar en muchas aperturas ahora.

¿Usted le pidió ayuda a Greta Thunberg. ¿Recibió una respuesta de la joven activista sueca u otros líderes extranjeros? ¿Qué tipo de ayuda necesita Manaos con urgencia?

El pedido de ayuda a Greta fue simbólico. Ella es una persona que piensa parecido conmigo en cuestiones de buenas políticas ambientales. También pedí ayuda a los países del G7 e hice un llamado a algunos países fuera del G7, pero a aquellos que tienen relaciones con nosotros, como Portugal, que dio una lección al mundo de cómo se trata el Covid-19, y a otros países muy ricos con el discurso de que aceptamos lo que nos pueden dar para ayudarnos a enfrentar el Covid-19. Y al mismo tiempo un discurso altivo, recordando que Amazonas es el estado de la Amazonia que posee el 96% de la selva en pie y eso hace que nuestras grandes selvas y ríos brinden servicios al mundo, por lo que no le cuesta al mundo brindarnos un servicio, una vez en la vida, para salvar vidas. Queremos todo tipo de ayuda para tener más camas, es decir, más médicos, más equipos, más tomografías computarizadas, más medicamentos, respiradores. Países como Alemania, que ya están superando la crisis y poseen muchos respiradores que ya no se usan, nos los pueden prestar por un período para que podamos salvar la mayor cantidad de vidas.

¿Cómo calificaría la respuesta del Presidente Jair Bolsonaro a la pandemia? ¿El gobierno lo llamó para ofrecerle ayuda?

Cada día el Presidente Bolsonaro encuentra un adversario diferente. Él simplemente no ha peleado aún con un oponente y me gustaría hacer ese llamado: Luche contra el coronavirus, dé esa ayuda, asuma el papel de líder y comandante.

Existe preocupación internacional sobre la situación de los pueblos indígenas en la Amazonia debido al Covid-19. ¿Se han tomado medidas para proteger a esta población de la pandemia?

El gobierno federal tiene la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), responsable de coordinar y ejecutar la Política Nacional de Atención de Salud para los Pueblos Indígenas, y todo el proceso de gestión del Subsistema de Atención de Salud Indígena (SasiSUS) en el Sistema Único de Salud (SUS). El Municipio de Manaos se encarga de la atención primaria con Unidades Básicas de Salud (UBSs) referenciadas a la atención de la población indígena, pero esto todavía es poco porque muchos indígenas están en sus comunidades y creo que el gobierno federal debería tomar medidas más firmes en relación con la salud indígena porque las acciones necesitan llegar a las comunidades, sobre todo a aquellas en áreas más aisladas. Durante la visita del Ministro de Salud a Manaos, esta semana, le hicimos esta petición y se interesó en el tema. La idea es que el Hospital de Campaña Municipal Gilberto Novaes, montado exclusivamente para atender a pacientes con Covid-19, tenga un área para el cuidado de la población indígena, pero esto dependerá del apoyo del gobierno federal y esto, incluso, es una pauta que llamó la atención de la propia Greta Thunberg.