Aseguran que Carlos III le prohibió a Harry llevar a Meghan a Balmoral para ver a la reina antes de morir

El príncipe Harry mostró una figura solitaria cuando abandonó solo Balmoral el viernes por la mañana, ya que su padre, el nuevo rey Carlos III, le habría dicho que no podía llevar a su esposa Meghan al castillo escocés donde murió la reina Isabel II el día anterior.

Esa es la versión que publicó el diario británico The Sun, que asegura que Harry estaba en su residencia de Frogmore Cottage, en Windsor, cuando recibió una llamada telefónica de su padre desde el lecho de la reina moribunda pidiéndole que no llevara a Meghan con él a Balmoral.

Una fuente citada por el periódico sensacionalista dijo: “Carlos le dijo a Harry que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan triste”. “Se le señaló que Kate (la esposa del príncipe Guillermo) no iría y que los números realmente deberían limitarse a la familia más cercana. Carlos dejó muy, muy claro que Meghan no sería bienvenida”.

El Príncipe Harry aborda un avión mientras viaja a Londres tras la muerte de la Reina Isabel II el jueves, en el aeropuerto de Aberdeen, Escocia, el 9 de septiembre de 2022. Foto: AP

Harry y Meghan habían anunciado el jueves a la hora del almuerzo, sin consultar al resto de la familia, que “viajarían a Escocia” juntos. Los duques de Sussex, quienes residen en California, Estados Unidos, se encontraban de visita en Londres para asistir a un evento caritativo previamente agendado.

Un portavoz de la pareja había anunciado que ambos acudirían a Balmoral a ver a la monarca británica después de que los médicos reales reportaron el deterioro de su salud. Sin embargo, al final, se aclaró que solo viajaría Harry a ver a su abuela.

Según The Sun, a Harry también se le negó un asiento en el avión de la Real Fuerza Aérea (RAF) que llevó a su hermano, el príncipe Guillermo, y a sus tíos, el príncipe Eduardo y el príncipe Andrés, a Escocia.

Como resultado, tuvo que encontrar su propio avión y la demora significó que no llegó a Balmoral hasta las 19:52 del jueves, casi 90 minutos después de que se anunciara al público que Isabel II había muerto.

A las 8:20 de la mañana del viernes, poco más de 12 horas después, estaba de vuelta en la carretera hacia el aeropuerto de Aberdeen para tomar el primer vuelo de British Airways a Heathrow, en Londres, afirma el periódico. Así, el duque de Sussex fue el primer miembro de la realeza en abandonar la propiedad escocesa y fue el último en llegar después de que voló cuando surgieron las noticias sobre el deterioro de la salud de su abuela.

Cuando llegó al aeropuerto de Aberdeen, en Escocia, una trabajadora de la aerolínea que lucía una chaqueta de alta visibilidad lo consoló y compartieron un tierno momento antes de que abordara el avión. Se sentó con un guardia de seguridad y permaneció moderado durante todo el vuelo.

Kate, Guillermo, Harry y Meghan caminan fuera del Castillo de Windsor, luego del fallecimiento de la Reina Isabel II, el 10 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

Un pasajero le dijo a The Sun: “Apenas se movió durante todo el vuelo de una hora y obviamente estaba reflexionando sobre su amada abuela”. “Fue muy triste verlo sin los otros miembros de la realeza para consolarlo. Realmente espero que la muerte de la reina los ayude a sanar sus divisiones”, comentó.

Quizás en un intento por calmar las tensiones por la ausencia de Meghan en Escocia, Carlos III se aseguró de nombrarlos a ambos en su primer discurso televisivo a la nación el viernes. El nuevo monarca dijo: “Expreso mi amor por el Príncipe Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero”.

Acusaciones de racismo y de exclusión por parte de la familia real hacia Meghan terminaron causando que ella y Harry decidieran retirarse de sus labores como los duques de Sussex, desde enero de 2020, hecho que la prensa británica tituló como “Mexit”.

El príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex, se reúnen con miembros del público en el Castillo de Windsor, el 10 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

Según revelaron los mismos duques en una entrevista con Oprah Winfrey, cuando se acercaba el nacimiento de su primer hijo, uno de los miembros de la familia real les preguntó con preocupación cuál sería el tono de piel que tendría su hijo. Esto, porque Meghan es una mujer de raza mixta.

Durante la misma entrevista con Winfrey, Meghan aseguró que se sintió silenciada y aislada por los protocolos exigidos en su nuevo papel. Tanto, que aseguró que tuvo pensamientos suicidas durante su primer año de matrimonio, incluso cuando estuvo embarazada.

Este sábado, durante un paseo a las afueras del castillo de Windsor, Guillermo y su esposa Kate aparecieron de cerca en público por primera vez en dos años con Harry y Meghan, una señal de que la muerte de Isabel II podría ayudar a sanar una ruptura entre los hijos de Carlos III.