Asesor de Trump por Covid-19 dice que partes de EE.UU. podrían ser reabiertas en mayo

En medio del debate al interior de la Casa Blanca sobre si reiniciar las actividades para reactivar la economía o continuar con el confinamiento, el principal experto del gobierno en enfermedades infecciosas de Estados Unidos aseguró ayer que algunas partes del país podrían reanudar sus actividades en mayo, siempre y cuando las autoridades de salud puedan identificar y aislar rápidamente a las personas que inevitablemente se infectarán con el coronavirus.

“Esperamos que para fin de mes podamos ver lo que está sucediendo y si los elementos nos permiten reiniciar la actividad de manera segura”, dijo el doctor Anthony Fauci en CNN.

“Si es así, reiniciamos. De lo contrario, continuaremos aislando”, agregó el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que representa a la comunidad científica en el grupo de trabajo establecido por el presidente Donald Trump para luchar contra la pandemia.

Fauci se dijo optimista sobre la disminución del alcance del coronavirus, especialmente en el estado de Nueva York, el epicentro de la enfermedad con más de 8.500 muertes, casi la mitad de las registradas en el país.

“Los ingresos, las hospitalizaciones, los cuidados intensivos y la intubación no solo se estabilizan, sino que también comienzan a disminuir”, dijo el científico, y sostuvo que se está manejando con un “optimismo cauteloso”. “No es como volver a encender una lámpara”, subrayó.

Estados Unidos registró ayer 21.952 personas muertas por el coronavirus y 557.071 contagiados.

Trump siempre se ha mostrado abierto sobre su voluntad de ver si se puede levantar la orden de quedarse en casa, para muchos debido a que la economía es un factor clave para conseguir la reelección en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Sin embargo, no todos están de acuerdo, ya que hay funcionarios, que al ver cómo la cifra de muertos aumenta en algunos estados, han llamado a la cautela, porque temen que un relajo de las restricciones puede provocar un alza del virus nuevamente. En la misma línea un análisis realizado por la cadena CNN señala que el principal obstáculo que encontrará Trump para reiniciar las actividades serán los gobernadores y los alcaldes.

“Podríamos estar lanzando gas al fuego inadvertidamente”, dijo al diario The New York Times, el gobernador de New Jersey, Phillip Murphy, quien destacó que si bien regresar a una vida parecida a la de antes del brote era el objetivo, “no era el trabajo número 1, porque ahora la casa se incendia y el trabajo número uno es apagar el fuego”.

Según Fauci, será necesario estudiar las disparidades de la pandemia en el territorio entre las grandes ciudades, fuertemente afectadas por la COVID-19, y las áreas rurales, donde parece más débil. Citó como extremos a Nueva York, epicentro de la pandemia, y Arkansas, un estado del sur donde la población no está confinada y que cuenta solo con 27 casos fatales. Por lo tanto, las medidas decididas no serán "iguales para todos", dijo.

El doctor Christopher Murray, director del instituto de la Universidad de Washington que creó las proyecciones ampliamente citadas de muertes relacionadas con virus, dijo a la agencia The Associated Press, que los estudios muestran que retirar las restricciones a finales de este mes podría provocar un repunte en el número de infecciones. Debido a que las autoridades estatales realmente no tienen la capacidad para lidiar con un gran volumen de casos, comentó, "para julio o agosto estaríamos de regreso en la misma situación en la que estamos ahora”.

Por otro lado, diversos reportes de prensa indicaron que el mandatario minimizó las primeras advertencias que tuvo sobre el coronavirus.

“No se almacenó equipo médico vital. En general, los viajes continuaron sin limitaciones. Datos cruciales de salud pública de China no habían sido proporcionados o no eran considerados confiables. Una Casa Blanca dividida por rivalidades y rotación de personal actuó con lentitud. Las advertencias urgentes fueron ignoradas por un presidente consumido por su juicio político y concentrado en proteger una economía robusta que consideraba fundamental para sus posibilidades de reelección”, indicó AP.

Las autoridades necesitan evaluar si un estado ha alcanzado el punto máximo y luego dejar pasar varias semanas de cierres continuos hasta que se puedan realizar pruebas más completas y se implemente un seguimiento de contactos antes de tomar una decisión, dijo Murray. Pero incluso en ese entonces, agregó, los gobiernos estatales deberían tener en cuenta los controles para detener la "importación" del virus de otras entidades.

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, afirmó también que “no puede garantizar” que sea seguro para los estadounidenses votar en persona el día de las elecciones, el 3 de noviembre.