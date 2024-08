Avión con 62 personas a bordo se estrella en llamas en Sao Paulo

Un avión con 62 personas a bordo se estrelló el viernes en llamas en una zona residencial de una ciudad del estado brasileño de Sao Paulo, informó la aerolínea, aunque no estaba claro de inmediato cuántas personas resultaron heridas o muertas. La aeronave chocó contra varias casas, según informó la Defensa Civil de Brasil.

Según datos de Flightradar24, el avión de la aerolínea Voepass salió de Cascavel y se dirigía al aeropuerto internacional Guarulhos de São Paulo cuando perdió la señal poco antes de las 13:30 hora local (12:30 ET). El vuelo 2283 transportaba 58 pasajeros y 4 tripulantes en el momento del accidente, según un comunicado de la aerolínea Voepass.

No obstante, los bomberos confirmaron que el avión cayó en la ciudad de Vinhedo, pero no ofrecieron más detalles. El comunicado de la aerolínea no indicó las causas del accidente. “Aún no hay confirmación de cómo ocurrió el accidente ni de la situación actual de las personas a bordo”, se lee en el comunicado.

El cuerpo de bomberos estaba enviando equipos al lugar del accidente. La cadena de televisión brasileña GloboNews mostró imágenes de una gran zona en llamas y humo saliendo de lo que parecía ser el fuselaje de un avión en una zona residencial llena de casas.

Imágenes adicionales de GloboNews mostraron un avión cayendo en picada en forma de espiral. En un evento en el sur de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió a la multitud que se pusiera de pie y guardara un minuto de silencio.