Aviones rusos sin identificar multiplican presencia cerca de frontera de la OTAN: han sido interceptados por cazas aliados sobre el Báltico y el Mar Negro

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

Captura de video publicado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el lunes 7 de febrero de 2022. Muestra una vista desde la cabina de un avión de combate ruso Su-30SM mientras sobrevuela Bielorrusia durante ejercicios conjuntos. Foto: AP.

Los aviones militares rusos a menudo no transmiten un código de transpondedor que indique su posición y altitud, no presentan un plan de vuelo o no se comunican con los controladores de tráfico aéreo, lo que provoca la reacción de la OTAN por el “riesgo potencial” que representan para los aviones civiles.