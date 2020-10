Baby boomers le dan la espalda a Trump por el Covid

Dave Wasserman, editor de The Cook Political Report, lo ha llamado “la ‘revuelta gris’ contra Trump”, mientras que Ella Nielsen, reportera del sitio Vox en el Congreso de Estados Unidos, se refiere al fenómeno como el “declive de Trump con los votantes mayores”. Y es que el mandatario, que busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre, parece haber perdido el apoyo de uno de sus principales bastiones electorales: los baby boomers. Esta sería la razón principal, según The New York Times, de que el republicano haya sido desplazado en los sondeos por su rival demócrata Joe Biden por un margen sustancial y, aparentemente, creciente.

En las elecciones de 2016, Trump ganó fácilmente la votación dentro de su propia generación, que generalmente se define como la nacida entre 1946 y 1964, mientras que perdió entre todas las generaciones más jóvenes. El Pew Research Center, un think tank no partidista con sede en Washington, estima que el republicano venció a Hillary Clinton por nueve puntos porcentuales entre los votantes mayores de 65 años. En ese segmento, que representa el 27% del electorado, Trump obtuvo el 53% de los sufragios, frente al 44% de su rival demócrata. También se impuso en el grupo de 50 a 64 años, que responde por el 29% de los votantes. El republicano obtuvo el 51% de las preferencias, mientras que Clinton alcanzó a solo el 45%.

Un infante de marina de los EE. UU. está colocado en la puerta del Ala Oeste, una indicación de que el Presidente Donald Trump está en la Oficina Oval, este 7 de octubre. Foto: Reuters

Sin embargo, entre las generaciones más jóvenes Hillary revirtió los resultados. Así, entre los votantes de 30 a 49 años (el 30% del electorado) obtuvo el 51% de los votos frente al 40% de Trump. Una diferencia que amplió entre los electores de 18 a 29 años (que representan el 13% de los votantes). En este grupo, la demócrata alcanzó el 58% de los sufragios, mientras que el republicano solo registró un 28% de los votos.

De cara a los comicios de noviembre, sin embargo, las últimas encuestas muestran una situación radicalmente diferente para Trump entre los baby boomers. Una encuesta de CNN publicada el martes reveló que Biden aventaja a Trump por 21 puntos porcentuales (60% a 39%) entre los votantes probables de 65 años o más. En tanto, un sondeo de NBC News/The Wall Street Journal publicado el domingo, registró una brecha aún mayor: 27 puntos porcentuales (62% a 35%).

Según The New York Times, el coronavirus parece ser el factor del giro electoral de los baby boomers. “Muchos estadounidenses mayores entienden que otros países han manejado el virus mejor que EE.UU. Están cansados de las restricciones de la vida pandémica. Y muchos boomers tienen miedo, por una buena razón, dado que alrededor de 150.000 de las 210.000 muertes confirmadas por el virus en EE.UU. han ocurrido entre personas de 65 años o más”, explica el periódico neoyorquino.

Una evaluación que en el entorno de Trump parecen compartir. Según Axios, los republicanos creen que la gran razón del abismo actual es el coronavirus, que ha afectado a las personas mayores con mucha más fuerza que a cualquier grupo de edad. Un exalto funcionario de la Casa Blanca que permanece cercano al equipo le dijo al portal: “(Algunos) de nosotros les gritamos desde los techos en marzo. ¿A quién (le importa) lo que piensen los demás? Si no puedes ganar a los mayores, no puedes ganar”. Y, si no te tomas en serio algo que está matando a los ancianos, perderás a los mayores", agregó.

En la encuesta de CNN queda de manifiesto la opinión de los baby boomers frente a la pandemia. Cuando se preguntó sobre cuán importante era el tema del coronavirus al momento de votar en noviembre, un 78% de los mayores de 65 años respondió que era “extremadamente o muy importante”, el mayor porcentaje entre los distintos grupos etarios. Entre los votantes de 18 a 34 años esa valoración alcanzó al 68%, la misma que en el segmento de 50 a 64 años. En cambio, entre los electores de 35 a 49 años solo un 65% consideró que la pandemia era un factor “extremadamente o muy importante” al momento de elegir una opción presidencial.

Cuando se consultó sobre qué candidato podría manejar de mejor forma el brote de coronavirus si fuera elegido Presidente, un 59% de los consultados contestó que Biden, mientras que Trump solo alcanzó el 38% de las menciones, según el sondeo de CNN. En el segmento de votantes mayores de 65 años, la brecha se amplía a favor del demócrata: 61% contra 36%. En la encuesta de NBC News/The Wall Street Journal, los electores también consideran que Biden lo ha hecho “mejor” que el Presidente al momento de tratar con el coronavirus: 52% contra 35%. En abril, la brecha era más estrecha. Entonces un 45% prefería el desempeño del demócrata en este tema, mientras que un 36% se inclinaba por el manejo del Presidente.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, saluda a su llegada para grabar mensajes de campaña en Wilmington, Delaware, este 7 de octubre. Foto: Reuters

Solo hay dos grupos de edad que continúan apoyando a Trump, según las encuestas de The New York Times realizadas durante el mes pasado. La primera, afirma el periódico, es una pequeña porción de personas mayores que los baby boomers, por lo general en sus 70, que han sido conservadores durante mucho tiempo. El segundo es un grupo de personas de mediana edad que incluye a los boomers más jóvenes y a los miembros más viejos de la Generación X.

El grupo de mediana edad es menos vulnerable a la enfermedad que las personas mayores de 65, aunque siguen siendo vulnerables, destaca el Times. El grupo también es más conservador que las personas menores de 40 años. Sus miembros alcanzaron la mayoría de edad durante la Presidencia de Jimmy Carter, los dos mandatos de Ronald Reagan y el triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría.

Pero obtener solo un par de tajadas del espectro etario del país no es suficiente para ganar una elección presidencial, recuerda el periódico. Las encuestas de CNN y NBC mostraron que Trump va por detrás de dos dígitos en todo Estados Unidos. Nuevos sondeos publicados el martes mostraron al Presidente perdiendo en Arizona, Florida, Michigan, Carolina del Norte, Pennsylvania y Wisconsin.

“Trump sigue diciéndole a la gente que el virus no es tan malo como han oído. Los estadounidenses mayores no se lo creen”, señaló el Times.