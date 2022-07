Biden critica a Trump por no haber actuado durante el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado este lunes a su predecesor por no haber respondido durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, contrastando la falta de acción de Donald Trump con “la heroicidad” de los policías que respondieron a la revuelta del Capitolio.

“Todos los días confiamos en las fuerzas del orden para salvar vidas. Entonces, el 6 de enero, confiamos en las fuerzas del orden para salvar nuestra democracia”, ha recalcado Biden en declaraciones pronunciadas virtualmente en una conferencia, tal y como ha recogido la cadena estadounidense CNN.

“Vimos lo que ocurrió: la Policía del Capitolio, la Policía Metropolitana de Washington DC y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley fueron atacados y agredidos ante nuestros propios ojos. Con lanzas. Rociados. Pisoteados. Brutalizados. Se perdieron vidas”, agregó el mandatario.

Así, ha hecho hincapié en que “durante tres horas, el derrotado expresidente de los Estados Unidos vio cómo sucedía todo mientras estaba sentado en la comodidad del comedor privado junto al Despacho Oval. Mientras él hacía eso, valientes agentes de la ley fueron sometidos a un infierno medieval durante tres horas, empapados de sangre, rodeados de carnicería”.

Los testimonios escuchados la semana pasada por el comité mostraron que Trump se resistió a los llamamientos de sus aliados y asesores para que respondiera con más fuerza a los disturbios del Capitolio. Pasó la tarde viendo cómo se desarrollaban los disturbios por televisión sin actuar.

Más tarde, Trump se resistió a hacer comentarios para que los alborotadores se retiraran antes de hacerlo finalmente.

“Frente a una turba enloquecida que creyó las mentiras del presidente derrotado, la policía fue un héroe ese día. A Donald Trump le faltó valor para actuar”, ha sentenciado Biden.

“Las valientes mujeres y hombres de azul de toda esta nación nunca deben olvidar eso. No se puede ser pro-insurrección y pro-policía. No se puede ser pro-insurrección y pro-democracia. No se puede estar a favor de la insurrección y a favor de Estados Unidos”, subrayó el mandatario estadounidense.

En el discurso, Biden también ha criticado a los republicanos de Florida por oponerse a las leyes de control de armas que apoyan las fuerzas del orden.

“Para mí, es simple. Si no puedes apoyar la prohibición de las armas de guerra en las calles de Estados Unidos, no estás del lado de la Policía”, ha enfatizado el inquilino de la Casa Blanca.