Biden enfrenta presión de republicanos para atacar a Irán después de la muerte de tropas estadounidenses

“Irán le da a Biden un nuevo dolor de cabeza en el año electoral”, destacó este lunes la agencia Bloomberg, tras advertir que “Estados Unidos corre el peligro de hundirse aún más en el atolladero de Medio Oriente”. Ello, luego de que tres soldados norteamericanos murieran y más de 30 resultaran heridos el domingo durante un ataque con drones en el noreste de Jordania, en un hecho que Washington atribuyó a grupos respaldados por Teherán. “Responderemos”, aseguró el mandatario norteamericano durante la misma jornada en un acto de campaña en Carolina del Sur.

La Resistencia Islámica en Irak, una organización que agrupa a grupos militantes de línea dura respaldados por Irán, reivindicó ataques contra tres bases. Y, poco después de la declaración de Biden, la agrupación se atribuyó el atentado en el que murieron los tres militares estadounidenses, el primero mortal contra las fuerzas norteamericanas desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas en octubre. Según France 24, una persona familiarizada con el asunto identificó la base estadounidense en Jordania que fue atacada como la Torre 22.

“Aunque todavía estamos recopilando los hechos de este ataque, sabemos que fue llevado a cabo por grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak”, dijo Biden en un comunicado.

Sin embargo, Teherán negó cualquier vínculo con los ataques a la base estadounidense. Según la representación permanente de Irán ante la ONU, estos responden únicamente a un “conflicto entre Estados Unidos y los grupos de resistencia de la región”. Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní aseguró que “los grupos están respondiendo a los crímenes de guerra y al genocidio cometidos por el régimen sionista”, haciendo referencia a Israel. “Ellos deciden sus acciones basándose en sus propios principios”, agregó.

Este lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, prometió que Washington tomaría “todas las acciones necesarias” para defender a sus tropas. “Permítanme comenzar con mi indignación y dolor (por) la muerte de tres valientes soldados estadounidenses en Jordania y por los otros soldados que resultaron heridos”, dijo Austin en el Pentágono.

“El presidente y yo no toleraremos ataques contra las fuerzas estadounidenses y tomaremos todas las medidas necesarias para defender a Estados Unidos y a nuestras tropas”, añadió Austin al inicio de su reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El Pentágono identificó este lunes a los tres soldados estadounidenses muertos en Jordania: William Jerome Rivers, Breonna Alexsondria Moffett y Kennedy Ladon Sanders. Foto: Reuters

En la misma línea, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, le dijo a CNN que Biden “responderá”. Incluso, habló de una respuesta “muy trascendental”. Pero no hubo indicios inmediatos del alcance o el momento de un ataque estadounidense. Kirby indicó, sin embargo, que Washington no “busca una guerra con Irán. No buscamos un conflicto más amplio en Medio Oriente”.

En una entrevista grabada emitida el domingo por la mañana en “This Week”, de ABC, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general C.Q. Brown dijo que Estados Unidos no quiere que el conflicto en Medio Oriente siga ampliándose. “El objetivo es detenerlos y no queremos seguir un camino de mayor escalada que conduzca a un conflicto mucho más amplio dentro de la región”, enfatizó.

Pese a estas consideraciones, los oponentes republicanos de Biden aprovecharon el ataque como prueba del fracaso del presidente demócrata a la hora de enfrentarse a Irán. “La única respuesta a estos ataques debe ser una represalia militar devastadora contra las fuerzas terroristas de Irán... Cualquier cosa menos confirmará a Joe Biden como un cobarde”, dijo el senador republicano Tom Cotton en un comunicado.

El republicano que encabeza el comité de supervisión militar en la Cámara de Representantes, el representante Mike Rogers, también pidió acciones contra Teherán. “Ya es hora de que el Presidente Biden finalmente responsabilice al régimen terrorista iraní y a sus representantes extremistas por los ataques que han llevado a cabo”, dijo Rogers.

El expresidente Donald Trump, que espera enfrentarse a Biden en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, describió el ataque como una “consecuencia de la debilidad y rendición de Joe Biden”.

Soldados jordanos patrullando a lo largo de la frontera con Siria para prevenir el tráfico, el 17 de febrero de 2022.

En tanto, una legisladora demócrata expresó abiertamente su preocupación por el hecho de que la estrategia de Biden de contener el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza estaba fracasando. “Como vemos ahora, se está saliendo de control. Está empezando a surgir como una guerra regional, y desafortunadamente Estados Unidos y nuestras tropas están en peligro”, dijo la representante demócrata Barbara Lee, renovando los llamados a un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas.

El representante demócrata Seth Moulton, que cumplió cuatro despliegues en Irak como infante de marina, se opuso a los llamados republicanos a la guerra, diciendo que “la disuasión es difícil; la guerra es peor”. “Para los halcones que llaman a la guerra con Irán, están haciendo el juego al enemigo, y me gustaría que enviaran a sus hijos e hijas a luchar”, afirmó Moulton. “Debemos tener una respuesta efectiva y estratégica en nuestros términos y cronograma”, agregó.

Expertos citados por Reuters advierten que cualquier ataque contra las fuerzas iraníes dentro de Irán podría obligar a Teherán a responder con fuerza, agravando la situación de una manera que podría arrastrar a Estados Unidos a una gran guerra en Medio Oriente.

Vista satelital del puesto militar estadounidense conocido como Torre 22, en Rukban, distrito de Rwaished, Jordania, el 12 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Jonathan Lord, director del programa de seguridad para Medio Oriente del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, dijo que atacar directamente dentro de Irán plantearía dudas a Teherán sobre la supervivencia del régimen. “Cuando se hacen las cosas abiertamente, se representa una escalada importante para los iraníes”, dijo Lord.

Charles Lister, del Instituto de Medio Oriente con sede en Washington, señaló que una respuesta probable sería perseguir a un objetivo importante o a un militante de alto valor de grupos respaldados por Irán en Irak o Siria. “Lo que pasó esta mañana estuvo en un nivel totalmente diferente a cualquier cosa que estos representantes hayan hecho en los últimos dos o tres meses... (pero) a pesar de todos los llamados para hacer algo en Irán, no veo que esta administración tome ese cebo”, dijo Lister.

“Es un dilema que el Presidente Joe Biden quería evitar en un año electoral. Pero un ataque con drones perpetrado el fin de semana por militantes que se cree están vinculados con Irán y que mató a tres soldados estadounidenses en una base en Jordania significa que una respuesta estadounidense es casi inevitable”, apuntó Bloomberg.

Según la agencia de noticias, “un ataque directo a Irán está plagado de riesgos. Una posibilidad es una acción encubierta en la que Estados Unidos atacaría a Irán para enviar un mensaje sin reconocer directamente su participación”. “La administración Biden también podría apuntar a funcionarios iraníes, como hizo el entonces presidente Donald Trump cuando ordenó el asesinato del general Qassem Soleimani en Bagdad en 2020″, recordó.

En tanto, The Wall Street Journal citó también la opción de golpear a los grupos proxy del régimen o al personal en el extranjero, así como aumentar la presión financiera sobre la maltrecha economía de Teherán.