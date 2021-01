Biden frente a un mandato sin precedentes

Cada presidente y el nuevo Congreso enfrentan un conjunto particular de desafíos, que al principio tienden a sentirse únicos y desalentadores, aunque a veces no son tan nuevos y trascendentales como parecen. Sin embargo, ese no es el caso del futuro Presidente Joe Biden y de un Congreso reconfigurado, que asumen este miércoles el cargo. No es una hipérbole describir las tareas que enfrenta el nuevo alineamiento político de Washington como algo sin precedentes.

Biden comienza con dos problemas generales que ningún Presidente moderno ha enfrentado: una pandemia continua y un predecesor que ha trabajado incansablemente para convencer a los estadounidenses de que las elecciones pasadas fueron ilegítimas. Además de eso, Biden también asumirá el cargo en un Capitolio que aún tiene las cicatrices dejadas por una multitud de partidarios de Trump decididos a evitar que él asuma.

Efectivos de la Guardia Nacional se despliegan en el Capitolio, este martes en Washington. Foto: AFP

A eso se añade un Congreso que tiene la división más equitativa en 20 años, la mayor deuda federal desde la Segunda Guerra Mundial y un competidor global en ascenso en China. Las tareas son realmente complejas.

Por tanto, la lista de problemas que hay que abordar es larga. En un puñado destacan:

Encontrar algo de unidad

“Lo primero que se superpone a todo esto es ¿cómo logramos que se hagan algunas cosas?”, se pregunta la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, quien se enfrentó a Biden en las primarias de 2020 pero que ha sido una aliada desde entonces.

Biden ha hablado constantemente -a lo largo de las campañas de las elecciones primarias y generales, y desde su victoria electoral - sobre unificar al país, trabajar con los republicanos y superar las profundas divisiones políticas de los últimos años.

No será fácil. Antes de las elecciones, el Pew Research Center reveló que casi el 90% de los votantes de Trump dijeron que una victoria de Biden traería un daño duradero al país (y una proporción casi idéntica de votantes de Biden dijo lo mismo sobre un triunfo de Trump). Y eso fue antes del esfuerzo de este mes por parte de Trump y sus partidarios para revocar la elección de Biden debido a acusaciones infundadas de fraude electoral e irregularidades.

Más de 100 republicanos en el Congreso votaron para detener la certificación de la victoria de Biden para investigar esos cargos, y los demócratas, a su vez, los culpan de ayudar a incitar a la violencia de una multitud en el Capitolio para revertir los resultados.

La ira postelectoral ahora se ha derramado en una segunda acusación contra el Presidente Trump, así como en un estallido sin precedentes del activismo político del mundo empresarial, donde algunas corporaciones y grupos empresariales han congelado las contribuciones a los republicanos que desafiaron los resultados de las elecciones. Como eso sugiere, las heridas permanecerán.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, firma el artículo de acusación contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia de absorto en el Capitolio de Estados Unidos en Washington el 13 de enero de 2021. REUTERS / Leah Millis

Por otro lado, la conmoción también podría obligar a las personas de ambos lados a bajar el tono de la retórica y estar más abiertas al compromiso. “Cuando entramos en esto después de este horrible evento y calamidad en el Capitolio, si antes no atesorabas nuestra democracia... tienes que apreciarla ahora”, dice Klobuchar.

La pandemia

Biden asumirá con amenazas económicas y para la salud, por la pandemia mundial, que aún están en auge y están destinadas a representar una nube durante al menos su primer año en el poder. “No hay nada que se pueda hacer en ninguna área de políticas gubernamentales que pueda mitigar el impacto en la economía y en el país y que mantenga la pandemia bajo control”, dice Josh Bolten, presidente de Business Roundtable.

Biden y el nuevo Congreso, bajo un estrecho control demócrata, planean acordar a principios de año un plan de estímulo económico adicional, y es probable que la Casa Blanca de Biden se forje un papel federal más agresivo en la supervisión de la distribución y entrega de millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Parece seguro que la política de la administración Trump de dejar la logística principalmente a los estados se desvanecerá.

Sin embargo, la compleja tarea de implementar vacunas ya está retrasada, según el cronograma que esperaban los líderes de políticas de salud de la nación e inevitablemente encontrarán más obstáculos en el camino. Además del importante rol federal, también buscan más dinero yendo a los estados y localidades, mientras supervisan el esfuerzo de base.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, derecha, y el gobernador Gavin Newsom recorren el sitio de vacunación masiva en el Dodger Stadium, el viernes 15 de enero de 2021 en Los Ángeles. (Irfan Khan/Los Angeles Times via AP, Pool)

China

Los asesores de Biden son francos al describir el desafío que enfrentarán al tratar con China: el comportamiento de Beijing ha producido una alarma bipartidista que ahora debe convertirse en un enfoque estratégico completamente nuevo. El Presidente Trump y sus asesores comenzaron este trabajo, que aún está en sus primeras etapas.

Aunque el propio Biden estuvo muy involucrado en la construcción de la política de China durante la Presidencia de Barack Obama, su equipo no se hace ilusiones de que tendrá el lujo de simplemente volver a la política de acercamiento a Beijing que prevaleció entonces, y durante las cuatro décadas anteriores.

Ahora, dice un asesor de Biden, existe un acuerdo general de que la tradicional “política de participación ha seguido su curso”. Toda una serie de acciones chinas -robo de propiedad intelectual, prácticas comerciales desleales, aumento del gasto militar, comportamiento asertivo contra sus vecinos, una brutal represión en Hong Kong, búsqueda de peligrosos reclamos territoriales en el Mar de China Meridional, una búsqueda despiadada de superioridad en una gama de nuevas tecnologías- ha marcado el comienzo de una nueva era. El momento parece más comparable al de 1946, cuando los líderes estadounidenses buscaron a tientas una estrategia para contener a la Unión Soviética.

El truco será encontrar un camino intermedio entre el compromiso y el regreso a un entorno de Guerra Fría y generar apoyo bipartidista y de la comunidad empresarial para una nueva estrategia que enfrente a China y tenga en cuenta la interdependencia económica entre las dos naciones más poderosas del mundo. Encontrar el camino hacia un nuevo tipo de convivencia será el trabajo no solo de los primeros días del mandato de Biden, sino casi con certeza de todo su gobierno.

Deuda y déficit

Hace 20 años, la deuda acumulada del gobierno federal ascendía a poco más del 30% del Producto Interno Bruto anual de la nación. En el año fiscal 2020, la deuda igualó la producción anual total. Bajo las tendencias actuales, la deuda ascenderá a casi el doble del PIB anual del país para 2050.

Curiosamente, casi nadie piensa que esto sea un problema en este momento. Un período sostenido de tasas de interés históricamente bajas y una elevada necesidad de estímulo gubernamental y apoyo a los ingresos durante la calamidad económica creada por el coronavirus han creado una creencia bipartidista de que el endeudamiento del gobierno, en camino de alcanzar la asombrosa cifra de 2,3 billones de dólares en el año fiscal actual, es real en este momento.

Pero la mayoría está de acuerdo en que no puede seguir así para siempre. “Nadie sabe cuándo y cómo se detiene la música”, dice Maya MacGuineas, presidenta del Comité bipartidista para un Presupuesto Federal Responsable. “Podemos pedir prestado mucho más de lo que hubiéramos pensado debido a los cambios macroeconómicos mundiales ... pero todos esos factores podrían cambiar y cambiar abruptamente”.

El objetivo, agrega, debería ser que el Congreso y la nueva administración averigüen cómo seguir pidiendo préstamos hasta que el país esté “fuera del peligro” creado por la pandemia, y al mismo tiempo idear una fórmula para comenzar a reducir gradualmente los préstamos antes de que las tasas de interés en aumento obliguen a un retirado más dolorosa.

Se agrega que los líderes de Washington también deben tener en cuenta que el Medicare, el seguro por discapacidad, el Seguro Social y los fondos fiduciarios también están a medio camino de quedarse sin el dinero necesario para pagar completamente los beneficios en los próximos años.

Cambio climático

Las políticas que rodean al cambio climático se han transformado drásticamente en los últimos años, y hay un mayor acuerdo bipartidista sobre el deseo de un plan de acción nacional coherente. El problema es llegar a un pacto sobre lo que podría ser.

La Mesa Redonda de Negocios, por ejemplo, dice que el cambio climático “plantea importantes amenazas ambientales, económicas, de salud pública y de seguridad para los países de todo el mundo, incluido Estados Unidos” y pide “un enfoque más integral, coordinado y basado en el mercado para reducir las emisiones”. Pero ese llamado a un enfoque basado en el mercado está muy lejos de los llamados de los liberales demócratas a un “New Deal verde” que impondría fuertes mandatos gubernamentales a las empresas y la industria.

Biden apoya la acción pero no el Green New Deal, y él y los que están en el Congreso enfrentan la tarea de convertir un deseo general de acción en un plan de acción real.