Biden se reúne con Trump en la Casa Blanca para comenzar transferencia de poder

Alrededor de las 11:30, hora del Este de Estados Unidos, el presidente Joe Biden se reunió con Donald Trump para comenzar la transferencia de poder en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C.. Al comienzo de la reunión, cuando los periodistas estuvieron presentes solo por un momento, los dos hombres se estrecharon la mano.

Biden, que habló primero, pidió una transición sin problemas. Trump luego dijo que la política es difícil y agradeció a Biden por una transición sin problemas. “La política no siempre es agradable, pero lo fue hoy”, valoró Trump. Biden respondió: “De nada”.

Ninguno de los dos respondió preguntas de los periodistas.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, se reúne con el presidente electo Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, EE. UU., el 13 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

La caravana de Trump atravesó la puerta fuertemente custodiada de la Casa Blanca y el ex y futuro presidente republicano fue recibido en la Oficina Oval por Biden, quien lo derrotó en las elecciones de 2020. Afuera, en la entrada de la Casa Blanca, una multitud enorme de periodistas se reunió anticipando el gran evento, consignó la agencia Reuters, presente en el lugar.

Trump visitó a los republicanos de la Cámara de Representantes antes de su viaje a la Casa Blanca por invitación de Biden, quien honró la tradición de décadas de antigüedad en la que el presidente saliente recibe al entrante, una muestra de respeto que Trump no extendió a Biden mientras negaba que hubiera perdido en 2020, según consignó The New York Times.

La tradicional reunión suele ser fotografiada con el presidente saliente y el entrante sentados uno al lado del otro en la Casa Blanca. Como reflejo de la acritud de las elecciones de 2020, Trump evitó la reunión tras ser derrotado por Biden.