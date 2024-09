Blinken exige a Maduro que dialogue con la oposición y llama a mantener presión internacional sobre Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, manifestó que su país está dispuesto a respaldar un proceso que permita restaurar la democracia en Venezuela y exigió al Presidente Nicolás Maduro que se siente a dialogar con la oposición para superar la crisis política que se desató tras las irregulares elecciones del pasado 28 de julio.

Blinken, en una actividad simultánea con la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, dijo, además, que “mantener presión colectiva en los meses previos a la investidura presidencial (de Maduro) en enero, es crucial”.

“Estamos unidos en el compromiso de defender los derechos humanos del pueblo venezolano y en la promoción de un esfuerzo inclusivo liderado por los propios venezolanos para recuperar el futuro democrático de la nación”, expresó.

El funcionario estadounidense insistió en la necesidad de un diálogo directo entre Maduro y la oposición venezolana que facilite una transición pacífica a la democracia, reportó la agencia Reuters.

Blinken también demandó que “el régimen de Maduro frene su represión en contra de quienes protestaron pacíficamente, de sus oponentes políticos y a que libere inmediata e incondicionalmente a los que han sido encarcelados arbitrariamente, incluyendo a menores de edad”.

Agregó que se debe presionar al régimen chavista para que permita que el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Misión Independiente de la ONU regresen a Venezuela, y llamó a utilizar todas las herramientas para exigir que rindan cuentas los responsables de abusos a los DD.HH.

“Tenemos que usar todas las herramientas disponibles para responsabilizar a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano, como ya lo ha hecho y seguirá haciendo Estados Unidos”, afirmó, según consignó la cadena CNN en Español.

El secretario de Estado también subrayó la necesidad de acciones concretas por parte de la comunidad internacional y destacó que no bastan las declaraciones conjuntas, sino que se requieren medidas coordinadas para lograr que Maduro respete la voluntad de los venezolanos y salga del poder.

La canciller argentina Diana Mondino, copatrocinadora del encuentro impulsado por Blinken, también expuso la preocupación de su país porque “el sistema de desestabilización que Venezuela ha impuesto a otros países latinoamericanos es enorme”.

Mondino señaló que “el problema es que Venezuela, bajo el gobierno de Maduro, no necesita a los venezolanos. No les importa en absoluto”, y aseguró que, de no actuar ahora, las consecuencias repercutirán por años en otros países.