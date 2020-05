Buenos Aires relaja restricciones y permite salida de menores de 16 años

Tras 57 días de confinamiento, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relajó las restricciones y permitió que los menores de 16 años pudieran salir ayer a las calles de la capital. La gran mayoría usaba mascarilla, al igual que sus padres, cuando disfrutaron de los parques y plazas abiertos.

La medida, que rige desde ayer, establece que los menores, según la terminación del documento de identidad del adulto acompañante, puedan salir durante una hora y en un radio no mayor a 500 metros de sus hogares. Los mayores de seis años deben utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento social y no se admiten reuniones entre niños ni jugar en los juegos de los parques.

“Estoy feliz, extrañaba la luz y salir”, dijo a la agencia Telam, una joven de 14 años que encontraba en la avenida Rivadavia de Buenos Aires. La madre de la joven, Soledad López, explicó que “a ella le costó mucho estos días de aislamiento porque va al turno noche del Colegio Nacional Buenos Aires y tiene una gran independencia”.

Foto: AFP

“Yo extraño caminar, a mi maestra y a mis compañeros”, indicó por su parte la hermana de la adolescente, de 11 años, en la primera jornada de salidas recreativas menores desde que se impuso el aislamiento social obligatorio el pasado 20 de marzo.

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró al diario Clarín, que las caminatas que pueden realizar los niños y adolescentes junto a uno de sus padres no deberían afectar la curva de contagios de coronavirus en la Ciudad si se cumplen las normas previstas.

Foto: AFP

El ministro detalló que se trata de “una caminata con niños, que no deben jugar con otros niños, que no es para ir a la plaza, ni para hacer un picnic, y si mantenemos el distanciamiento del resto de las familias que pueden salir en ese momento, no habrá inconvenientes”.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha recibido críticas de parte de dirigentes peronistas y también de alcaldes por la apertura de negocios de distintos rubros en la ciudad. Sin embargo, el vicejefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, señaló que los contagios actuales en el área metropolitana son de hace 15 días y que la movilidad entre la provincia y la ciudad solo creció en tres puntos.

El Presidente Alberto Fernández dijo ayer que pese al control de la curva de contagios “no se ha ganado ninguna guerra” y señaló que el país se encuentra “en medio de una pelea enormemente difícil”. El mandatario envió un mensaje con motivo de la inédita versión virtual de la Feria del Libro de Buenos Aires. “No son fáciles los tiempos que nos tocan vivir. Debimos aislarnos en nuestras casas por un virus peligroso. En poco tiempo tuvimos que acomodarnos a nuevos hábitos. Logramos algunos objetivos pero no ganamos ninguna guerra”, sostuvo Fernández.

Argentina registra un total de casos contagiados de 7.479 y 363 personas fallecidas.