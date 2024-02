Cámara de Diputados de Argentina no logra acuerdo y debate sobre “ley ómnibus” de Milei se retomará este jueves

Tras no lograrse un acuerdo este miércoles sobre la “ley ómnibus”, la Cámara de Diputados de Argentina retomará mañana la discusión sobre uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Javier Milei.

Luego de varias horas de debate, donde el oficialismo buscaba conseguir le media sanción, y cuando aún restaba la intervención de más de 140 parlamentarios, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem pidió un cuarto intermedio y se levantó la sesión hasta el mediodía de este jueves.

Durante las intervenciones sobre la ley, el diputado de Unión por la Patria por Entre Ríos, Gustavo Bordet, se expresó en contra de la “ley ómnibus” porque consideró que el documento va en contra de la autonomía de las provincias e incrementará la pobreza.

“Esta ley tiene un castigo para los que no la acompañan, pero es un castigo a los ciudadanos que habitan en las provincias. No vamos a acompañar porque la ley va en contra de los principios de las provincias”, señaló Bordet, según reporta el diario bonaerense ‘Clarín’.

A la vez, el diputado aseguró que la ley “le agregará más empobrecimiento al país”.

El diputado por Unión por la Patria, Daniel Arroyo, también rechaza la “ley ómnibus” del Ejecutivo y pronosticó un futuro peor si se vota el documento de forma afirmativa en el Congreso Nacional.

“Esta es una ley desequilibrada. Respeto a aquél que cree en la libertad, pero las cosas no se resuelven sin el Estado y con todo el mercado a lo bestia. El gobierno está haciendo un experimento, esto así no funciona y no es el camino por el que debemos ir”, señaló el exministro de Desarrollo Social.

La diputada por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cargó contra la ley impulsada por Milei, a quien tildó de “vago”, y le pidió a sus pares que no voten a favor del documento “desguace”.

Tolosa recordó el cuento de “Los Tres Chanchitos” para criticar al presidente: “El hermanito menor y bastante vago es Javier Milei, se quiere llevar puesta a la Argentina”.

“Esta no es la ‘ley ómnibus’, es la ley desguace. Por favor diputados, se están haciendo los Papá Noel y le están regalando facultades al presidente”, expresó.

En cambio, el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, dijo que votará la “ley ómnibus” en general y en particular. “El populismo terminó el 10 de diciembre. Hay que mirar el futuro y dejar que los muertos entierren a los muertos. Ahora es el momento de reconstruir Argentina y esta ley es un buen comienzo”, afirmó.

Dijo al kirchnerismo que los “regímenes” a los que ellos “vergonzosamente nos atacaron hasta el 10 de diciembre han fracasado”. “En Cuba, niños y adolescentes deben prostituirse por un jabón. En Venezuela la gente se limpia el traste con papel de diario”, puso como ejemplo.

“Cuando en 1989 cayó el Muro de Berlín, la gente corrió en bandada para el oeste, no hubo nadie que corrió para el otro lado. Solo ustedes 15 años después nadaron de Miami a Cuba”, añadió.