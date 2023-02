Canciller de Perú reconoce falta de pruebas para vincular las protestas con grupos criminales

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, a la izquierda, habla con la canciller, Ana Cecilia Gervasi, durante una ceremonia en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, el 20 de diciembre de 2022. Foto: AP

"No tenemos ninguna evidencia (...) Pero tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto", admitió Ana Cecilia Gervasi durante una entrevista con The New York Times.