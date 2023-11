Carlos Selva, diputado de Unión por la Patria: “Massa ha concitado las expectativas de ver el nacimiento de un nuevo líder que realmente trabaje por la unidad del peronismo”

La penúltima semana de campaña presidencial en Argentina estuvo marcada por dos hechos: la irrupción de un caso de espionaje ilegal que salpica al kirchnerismo, y la arremetida del candidato oficialista, Sergio Massa, en la provincia de Córdoba, la segunda más grande del país y donde el mundo K ha perdido en cuatro de las cinco elecciones de las últimas dos décadas.

En ese contexto, el diputado nacional por Buenos Aires, el peronista Carlos Selva, habló con La Tercera sobre una posible reforma judicial –de llegar Massa al poder tras el balotaje del próximo domingo–, la estrategia de sacar de la primera plana política al Presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el relevo de la dirección dentro del peronismo y el Partido Justicialista, y el valor de la provincia de Córdoba.

Desde un comienzo, usted defendió la candidatura del ministro Sergio Massa como el representante del peronismo. ¿A qué se debía en ese entonces su convicción de que era la persona indicada?

Hace muchos años que lo conozco a Sergio. Lo he acompañado con convicción, primero como pares, siendo los dos intendentes, y viendo claramente a una persona que aspiraba a la eficiencia de gestión por sobre todas las cosas. Sergio tuvo una característica distintiva en ese cargo: pasó a ser el faro de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, porque se anticipó a cosas que, no por formalidad, pero sí de hecho, iban a ser responsabilidad de los intendentes, que era la seguridad, una responsabilidad constitucional que era de la provincia. Sergio tuvo la visión de que esta no iba a poder satisfacer las demandas de nuestros vecinos, y se anticipó a esquemas de prevención del delito que fueron sumamente eficientes, y hoy fueron copiados por los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Cuando estuvo en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES, que dirigió entre 2002 y 2007), la transformó en lo que es hoy, en la herramienta de políticas sociales más importante que tiene el Estado. Cuando fue director ejecutivo, Sergio Massa transformó lo que era una herramienta obsoleta en una herramienta eficiente, y último, cuando le tocó ser presidente de la Cámara de Diputados, en un momento muy complejo de la pandemia, fue de las veces que la Cámara funcionó más veces en los últimos 15 años, a través de la tecnología, y donde más veces los funcionarios tuvieron que darles explicaciones a los diputados. O sea, eficiencia como eje central de la responsabilidad que asume.

El diputado nacional por Buenos Aires, Carlos Selva. Foto: Twitter

El candidato ha repetido en numerosas ocasiones la idea de darle “fin a la grieta” y convocar a un gobierno de unidad nacional. ¿Hay algún tipo de molestia al interior del peronismo por esta renuncia a poner al Partido Justicialista al frente de la campaña, o se entiende que es por un bien mayor?

Yo fui presidente por 12 años consecutivos del Partido Justicialista hace un montón de años, y esa posición yo diría que Sergio la viene planteando desde hace ocho años, por lo menos que yo recuerde. Estamos hablando prácticamente desde el 2015, cuando él hablaba claramente de políticas de Estado que necesitaban de un consenso nacional. Lo decía en otros términos, pero hablaba de eso. Llámese educación, salud, seguridad, política exterior, situación con la deuda externa, etc. Cuando Sergio mencionó esto, yo le presté mucha atención. Fue aplaudido de los cuatro sectores que estábamos en el ámbito donde estábamos, porque también es cierto que cuando Sergio gana (en la primera vuelta del 22 de octubre) y pasa de ser el tercero (tras los resultados de las primarias de agosto) a ser el primero, cualquiera se hubiese podido subir al discurso de un esquema netamente triunfalista, y Sergio dijo con mucho énfasis que lo más importante que había pasado era que se moría la grieta, que esa elección había enterrado la grieta. ¿Por qué dice esto? Porque obviamente los que fomentaban la grieta eran (el expresidente Mauricio) Macri, a través de su candidata Patricia Bullrich, que lo único de lo que hablaba era sobre terminar con el kirchnerismo. O sea, como objetivo de campaña, el único eje era la división de la sociedad y juntar bronca, sin tener en mente que con bronca no se puede gobernar. Sergio dice que se terminó la grieta en esta elección porque Patricia Bullrich y Macri quedaban afuera. Lamentablemente, ahora vimos que Macri maneja a Milei, y el primer discurso de este, después de hacer el acuerdo con el expresidente, dice exactamente lo mismo que decía Bullrich: “Vamos a terminar con el kirchnerismo”. Sergio obviamente lo descoloca, pero vuelve a hacer el esfuerzo, con mucho más énfasis, en la necesidad imperiosa de terminar con esta división en los temas de política de Estado.

Recientemente, estalló un escándalo por un supuesto caso de espionaje ilegal en el círculo de la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Podría esto salpicar la candidatura de Sergio Massa?

Bueno, una de las personas que fue investigada fue Sergio Massa. Es decir, es claro que no somos parte de ese esquema. Lógicamente que repercute, y lo hace en contra porque es cierto que hay una visión del argentino de un hartazgo de algunos comportamientos y casos extremos, así que yo también espero que esto se esclarezca lo más rápido posible. Por eso también reitero, primero, hay que decir que Sergio no solamente no tiene nada que ver, sino que fue una persona que fue investigada. Pero, en segundo lugar, y en sintonía con todo lo que Sergio viene planteando, tal como pasó en las elecciones del 2019, nosotros destacamos los tiempos del periodismo, que hacen volver a reactivar cosas que la justicia no termina de resolver porque responde a determinados intereses espurios y los utiliza en los momentos electorales. Entonces Sergio está planteando claramente que el único poder que no rinde cuentas cada cierta cantidad de años es el Poder Judicial y que sí va a venir una reforma. Y eso no significa cambiar la Corte. O sí, no te lo sabría decir, pero lo que Sergio le está pidiendo a toda la sociedad es que entienda que la justicia también tiene que ser auditada. Al Poder Legislativo lo auditan cada dos años, al Ejecutivo se lo audita en forma permanente. El único poder que no es auditado en su funcionamiento y eficiencia, es el Poder Judicial. En resumen, lo mejor para todos los argentinos sería que se resolviera rápidamente.

El candidato presidencial argentino Sergio Massa habla durante una conferencia de prensa al día siguiente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina. Foto: Reuters

Ligado con el mundo K, una de las ideas que pareciera estar intentando lograr el ministro es el desligarse de la figura tanto del Presidente Alberto Fernández como de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En el mundo de Unión por la Patria, ¿se habla de aquello?

No, por lo menos en el ámbito de nuestro, puede ser un objetivo o no, pero Sergio ha concitado las expectativas de toda la sociedad y de todo el peronismo de ver el nacimiento de un nuevo líder que realmente trabaje por la unidad del peronismo, y particularmente en la conducción. Me parece que, en este sentido, y esto es una opinión netamente personal, ha pasado a segundo plano. Así que yo creo que no hay ningún inconveniente en pensar en la construcción y en la aparición de un nuevo conductor del Partido Justicialista.

Como bien se puede apreciar en su itinerario de campaña, el ministro dedicó parte importante de la semana a Córdoba, que emerge como una provincia clave de cara al balotaje. ¿Qué explica que el sector del peronismo cordobés se niegue a darle su apoyo al peronismo nacional que encarna Sergio Massa?

Es muy difícil, porque allí lo que se ha fomentado también es que lo que no es peronismo cordobés, es solamente kirchnerismo. Y perdón que vuelva a reiterar la frase. Yo estuve en las PASO, en la General y volví a estar esta semana pasada, del viernes al martes, trabajando en Córdoba, y hay un vuelco notorio hacia la figura de Sergio Massa, donde veo que hay un quiebre en la definición, lamentablemente, del gobernador Juan Schiaretti con respecto a sus representados. Es decir, los intendentes se han ido adhiriendo y el peronismo local se ha ido adhiriendo todos los días a la figura de Sergio Massa. Cuando José Manuel de la Sota (exdiputado nacional y gobernador de Córdoba, fallecido en 2018, que militó en el PJ y luego formó un peronismo provincial) estaba vivo, decía que en el único momento en que el gobierno nacional le había prestado la atención correspondiente a Córdoba era cuando Sergio Massa fue director ejecutivo de la ANSES. Claramente, Sergio tiene una mirada estratégica sobre la provincia de Córdoba, ha tratado de transmitírselo a los cordobeses y yo, que trabajé en las PASO, las elecciones generales y ahora, veo un vuelco notorio sobre la figura de Sergio Massa. Así que la elección de Córdoba va a ser una sorpresa fuertemente favorable para nuestra candidatura.

Considerando su labor como parlamentario, y de ganar Massa, ¿cómo cree que se dará la pugna por el poder en el Congreso?

Yo estoy convencido de que si gana Sergio Massa, siempre habrá una predisposición del Congreso de acompañar a los Ejecutivos que han sido convalidados en las urnas. Más allá de casos extremos, esos que cuentan con un grado de irracionalidad. Pero yo estoy seguro de que en los partidos que tenemos una historia democrática y que no somos inventos de la coyuntura, van a acompañar, por lo menos en políticas de Estado, con sus miradas, con sus matices, con sus propuestas, pero van a acompañar determinadas iniciativas que han sido revalidadas en la candidatura.

El candidato presidencial argentino Javier Milei se dirige a sus partidarios ante los resultados de las elecciones presidenciales. Foto: Reuters

¿Ahí incluye a la Unión Cívica Radical y al PRO? ¿O este último se aleja tras el apoyo de Bullrich y Macri a Milei?

Sí, y a los partidos provinciales. Con ellos también se logra un número importante. Estoy convencido de que va a ser fructífera la labor legislativa y va a ser de bastante de debate, pero no creo que haya una obstinación en no poder avanzar en cosas que creo que todos coincidimos, salvo que haya matices para lograr el objetivo. O sea, por qué ruta va uno a los objetivos. Y me parece que coincidimos bastante en esas metas, por lo menos con muchas fuerzas políticas.

¿Y en caso contrario, si Javier Milei se hiciera con el poder? ¿Cómo operará el Congreso?

El tema va a pasar de la misma forma. El problema más contundente es que si Milei plantea resignar nuestra soberanía sobre Malvinas, ¿a ti te parece que se puede lograr un consenso sobre eso? Es imposible. Si plantea que los niños son propiedad de los padres, y los padres pueden disponer, como si fuera un bien, del uso, de la alimentación, todo lo deciden los padres. Digo, esas locuras de las que están convencidos... Estos días han hecho un desarrollo de lo que sería un banco de órganos. Que pudiera ponerse en el mercado la venta de órganos. ¡Y lo explayaron en los últimos días! Entonces ahí, obviamente que no va a haber nunca un consenso. Te pongo esos dos ejemplos, porque si quieres hablamos toda la mañana de las cosas irracionales que plantea Milei. Romper vínculos con Brasil; estábamos hablando de Córdoba recién, el 70% de la producción que se exporta de Córdoba tiene como destino Brasil, y está hablando de romper vínculos con Brasil. Bueno, es imposible. Es un país inviable, nos llevaría realmente a la violencia y es peligroso.