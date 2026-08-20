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    China insiste ante Corea del Sur en que Estados Unidos abandone su “política hostil” hacia Pyongyang

    “La solución fundamental a las tensiones en la península coreana radica en eliminar las causas profundas del problema e instar a Estados Unidos a abandonar su política hostil hacia Corea del Norte”, señaló el ministro de Exteriores de China en una reunión con el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur.

    Por 
    Europa Press

    El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha insistido ante las autoridades de Corea del Sur en que la solución a las tensiones en la península de Corea pasa por que Estados Unidos abandone su “política hostil” hacia Pyongyang, mientras Seúl ha incidido en que Beijing juegue un papel constructivo para dar pasos hacia la desnuclearización.

    “La solución fundamental a las tensiones en la península coreana radica en eliminar las causas profundas del problema e instar a Estados Unidos a abandonar su política hostil hacia Corea del Norte”, ha subrayado el titular de Exteriores chino durante la reunión con el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Wi Sung Rak, según ha informado Beijing.

    De este modo, el gigante asiático ha recalcado que “todas las partes” redoblen sus esfuerzos para reanudar el diálogo y restablecer la confianza mutua en la península. Wang ha aprovechado el viaje a Seúl para aplaudir la perspectiva de coexistencia pacífica que promulga el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, subrayando que hay que lograr un mecanismo de paz y estabilidad duradera entre Corea del Norte y Corea del Sur.

    Por su lado, Seúl ha señalado a China como un actor clave para cooperar en base a los “intereses compartidos de Corea y China en materia de paz y estabilidad en la península coreana”. En un encuentro previo, el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, aclaró que el objetivo del gobierno es la desnuclearización de la península coreana, incidiendo en que esto redunda en interés de Beijing, si bien por el momento China evita ir tan lejos en sus demandas a Pyongyang.

    Reunión con el presidente surcoreano

    En un encuentro este jueves, el presidente surcoreano ha valorado que Seúl y Beijing estén “fortaleciendo la cooperación horizontal y mutuamente beneficiosa en el sector económico”, subrayando que se está “consolidando” la confianza política y la amistad entre ambos pueblos.

    “Desde que nos reunimos con el presidente chino, Xi Jinping, consecutivamente el año pasado y este año, estamos logrando avances tangibles hacia el restablecimiento total de las relaciones entre Corea y China”, ha valorado Lee, quien ha pedido a Wang que “mantengan una comunicación estratégica estrecha” con las autoridades surcoreanas sobre las cuestiones relativas a la península de Corea.

    De su lado, Wang ha aplaudido el cambio de tono de Seúl, con una política más amistosa hacia China. “El hecho de que las relaciones entre China y Corea del Sur se hayan recuperado plenamente y hayan experimentado un progreso positivo este año demuestra que una política racional, pragmática y proactiva hacia China está totalmente en consonancia con los intereses de Corea del Sur y la tendencia actual”, han valorado.

    El titular de Exteriores china ha incidido en que Beijing “es una fuerza importante para el mantenimiento de la paz mundial y ha abogado constantemente por la resolución política de los conflictos internacionales y regionales mediante el diálogo”. Sobre el poder económico creciente del gigante asiático, Wang ha incidido en que es un “factor estabilizador” y proporciona “una valiosa certeza” con el que será el “mercado más grande del mundo”.

    Así ha hablado de China como un país “dispuesto a compartir oportunidades de desarrollo con todos los países, especialmente con sus vecinos”. “Abrazar a China es abrazar el futuro, y caminar junto a China es caminar junto a las oportunidades”, ha resumido en su encuentro con Lee.

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