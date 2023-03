Comentarios de Trump sobre posible arresto reavivan lucha política en Estados Unidos

Los principales republicanos se burlaron de la posible acusación de Donald Trump por sobornos a una estrella porno, y señalaron que había motivos políticos, mientras que los demócratas advirtieron que las exhortaciones del expresidente en las redes sociales eran irresponsables y corrían el riesgo de una nueva violencia similar a la revuelta del Capitolio.

Algunos posibles candidatos presidenciales republicanos dijeron que cualquier enjuiciamiento de Trump podría atraer a los votantes conservadores a su lado, lo que podría impulsar sus perspectivas de campaña para 2024.

Se desconocen los cargos precisos que los fiscales están considerando, pero la oficina del fiscal de distrito de Manhattan está considerando acusar a Trump de una versión de delito grave proveniente de un delito estatal por falsificar registros comerciales. Un gran jurado ha estado escuchando a los testigos involucrados en el pago a cambio de silencio a Stormy Daniels y sus consecuencias desde finales de enero.

Trump, en publicaciones en mayúsculas en las redes sociales el sábado, dijo que esperaba ser arrestado el martes. Se refirió a las acusaciones relacionadas con los pagos del dinero del silencio como “viejas y completamente desacreditadas” y calificó a la fiscalía como un esfuerzo por descarrilar su campaña presidencial. También dijo que los enemigos políticos “malvados y siniestros” están “matando a nuestra nación mientras nos sentamos y observamos”. ¡Debemos salvar América! ¡¡¡Protesta, protesta, protesta!!!”

El expresidente estadounidense Donald Trump sube al escenario para pronunciar unas palabras sobre educación mientras celebra un mitin de campaña con simpatizantes, en Davenport, Iowa, Estados Unidos, el 13 de marzo de 2023. Foto: Reuters

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien ha mantenido una estrecha relación con Trump, tuiteó el sábado que los posibles cargos contra Trump representan un “abuso de poder escandaloso por parte de un fiscal de distrito radical”.

El representante republicano Steve Scalise, el líder de la mayoría de la Cámara, calificó los posibles cargos como una “vendetta política”. La representante de Nueva York Elise Stefanik, presidenta de la conferencia republicana, lo calificó como un “intento de silenciar y reprimir la voluntad de los votantes que apoyan al Presidente Trump”.

Los demócratas respondieron que Trump estaba haciendo eco del lenguaje que usó antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y que los republicanos tenían demasiado miedo de denunciarlo por ello.

McCarthy está “una vez más desempeñando el papel de abogado defensor penal para proteger a Trump de la responsabilidad”, tuiteó el representante demócrata Adam Schiff, quien desempeñó un papel central en el primer juicio político contra Trump, que se centró en presionar para que Ucrania anunciara investigaciones sobre los Biden. El representante demócrata Jimmy Gómez dijo que el presidente de la Cámara de Representantes estaba “permaneciendo de brazos cruzados mientras Trump incita a la violencia política”.

La representante demócrata Nancy Pelosi, quien era la presidenta de la Cámara de Representantes cuando ésta fue asaltada, dijo que el anuncio de Trump fue imprudente. Ella lo acusó de hacerlo “para mantenerse en las noticias y fomentar el malestar entre sus seguidores”. Agregó: “Nuestro sistema legal decidirá cómo hacerlo responsable”.

Trump no ha sido acusado. Los fiscales de Manhattan y los abogados de Trump tampoco se han fijado en una posible fecha de entrega, según personas familiarizadas con la investigación del gran jurado sobre el pago de 2016.

El expresidente Donald J. Trump, a la izquierda, posa para una foto con el luchador de Virginia Justin McCoy, a la derecha, en los Campeonatos de Lucha de la NCAA, el sábado 18 de marzo de 2023, en Tulsa, Oklahoma. Foto: AP

El sábado, la campaña de Trump envió una serie de correos electrónicos de recaudación de fondos en torno a la posible acusación. “No se equivoquen: esto no se trata de mí. Es sobre ti. El régimen quiere intimidarlos a USTEDES para que no voten por alguien que no está en deuda con la clase dominante globalista”.

Trump es actualmente uno de los principales candidatos para la nominación republicana a la presidencia en 2024, y su legado aún domina la política republicana, más de dos años después de que dejó el cargo. Trump fue acusado por la Cámara de Representantes por sus acciones relacionadas con los disturbios en el Capitolio, en los que sus partidarios intentaron evitar que se certificara la victoria del ahora Presidente Biden. Fue absuelto en el Senado.

Después de afirmar falsamente que las elecciones fueron robadas, Trump realizó un mitin en Ellipse en Washington, DC, el 6 de enero, en el que les dijo a sus seguidores: “Luchamos como el demonio. Y si no luchas como el demonio, ya no vas a tener un país”. Trump ha negado haber actuado mal.

Los republicanos de la Cámara planean reunirse en Orlando de domingo a martes para su conferencia anual sobre temas donde planificarán la agenda para el año.

Los acontecimientos de Trump están destinados a reavivar luchas de larga data dentro del partido, con algunos legisladores ferozmente leales al expresidente, mientras que otros buscan superar la discordia de la era Trump y adoptar muchas de sus políticas populares entre los votantes conservadores.

Fox News mostró recientemente imágenes inéditas de los disturbios que se proporcionaron a instancias de McCarthy, lo que generó críticas tanto de demócratas como de republicanos, así como de la Policía del Capitolio, por lo que dijeron que era un relato engañoso del día. Fox Corp., matriz de Fox News, y News Corp, matriz de Wall Street Journal, comparten propiedad común.

El exvicepresidente Mike Pence, que está sopesando una candidatura a la presidencia y se ha mostrado cada vez más crítico con las acciones de Trump con respecto al 6 de enero, criticó los posibles cargos. “Simplemente se siente como un enjuiciamiento políticamente cargado aquí. Y yo, por mi parte, siento que no es lo que el pueblo estadounidense quiere ver”, dijo Pence en ABC News el domingo. Sobre posibles protestas dijo: “Yo creo que la gente entiende que si le dan voz a esto, si esto ocurre el martes, que lo tengan que hacer de manera pacífica y lícita”.

El gobernador republicano de New Hampshire, Chris Sununu, quien también está considerando postularse para presidente, dijo que el posible arresto podría generar simpatía por Trump. “Cambia drásticamente el paradigma a medida que avanzamos hacia las elecciones de 2024″, dijo en CNN el domingo.

Un portavoz del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien se distanció de Trump después de los disturbios, no respondió a una solicitud de comentarios. McConnell se está recuperando de una conmoción cerebral.

El senador demócrata Mark Kelly reconoció que enjuiciar a un expresidente no tendría precedentes. “Espero que, si presentan cargos, tengan un caso sólido”, dijo en CNN. “Ciertamente hay riesgos involucrados aquí. Pero, de nuevo, nadie en nuestra nación está o debería estar por encima de la ley”.