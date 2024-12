Cómo es la curiosa ubicación de una cafetería con vista a Corea del Norte

En un observatorio de Corea del Sur, justo en la zona limítrofe con su vecina Corea del Norte, la cadena multinacional de café Starbucks abrió una nueva tienda, desde la cual los clientes tienen vistas a un pueblo montañoso de Corea del Norte. Para entrar a este exclusivo Starbucks, dentro del observatorio ubicado en el Ecoparque de la Paz Aegibong, los clientes deben pasar por un puesto de control militar.

El observatorio que alberga a la sucursal de café Starbucks está ubicado a menos de una milla del territorio norcoreano. Desde allí, se puede ver la montaña Songaksan de Corea del Norte y un pueblo cercano en el condado de Kaephung.

El día de la inauguración, medios de comunicación extranjeros como Associated Press y CNN enviaron reporteros a la sucursal de Starbucks en el Ecoparque de la Paz Aegibong y publicaron artículos sobre la importancia de la cafetería, retransmitiendo imágenes de la gran inauguración. Según dichos artículos, más de 40 clientes, incluidos extranjeros, visitaron la sucursal el día de la inauguración.

Los clientes hacen fila frente a la nueva tienda de Starbucks en la cima del Observatorio del Pico Aegibong, al sur de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas, en Gimpo, Corea del Sur, 29 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Para ingresar a la nueva tienda, cerca de la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas, los visitantes deben pasar por un puesto de control militar en su camino hacia el local de Starbucks, aunque se encuentra en una zona menos conocida y menos militarizada que otros lugares turísticos más populares a lo largo de la frontera, como la aldea de la tregua de Panmunjom.

Un río designado como de “aguas neutrales” discurre entre el observatorio y la ciudad fronteriza de Kaepung, en Corea del Norte, a tan solo 1,4 km de distancia. En un día despejado, es posible ver a los habitantes de las aldeas norcoreanas desde el observatorio a través de sus telescopios. El observatorio, que forma parte del parque Aegibong, se encuentra en la cima de una colina que fue el centro de las batallas de la Guerra de Corea entre 1950 y 1953.

La colina en el ecoparque, antes conocido como Hill 154, es una de sus principales atracciones, junto con jardines, salas de exposiciones y conferencias y un monumento de guerra dedicado a los marines caídos. El sitio web describe el parque como un “lugar simbólico que representa la paz y la armonía”. Situado en la desembocadura del río Hangang, el área tiene importancia debido a su ubicación cerca de la frontera, rodeada de un entorno natural rico y diverso.

En un intento similar al de Paju y otras localidades fronterizas, la ciudad surcoreana Gimpo pretende convertir sus sitios fronterizos en minas de oro para los visitantes en medio de las crecientes tensiones en las dos Coreas. La apertura del café es parte de la iniciativa de la ciudad para transformar la zona en un foco turístico mundial aprovechando su importancia histórica.

Junto con el Starbucks, la ciudad ha puesto en marcha una nueva línea de autobús público que llevará a los turistas hasta el parque, una vez que hayan pasado por un control militar. “La gente solía pensar que esta zona cercana a la frontera con Corea del Norte era un lugar oscuro y sombrío”, dijo Kim Byung-soo, alcalde de Gimpo, a NBC News. “Pero ahora… este lugar podría convertirse en un importante destino turístico para la seguridad [y] la paz, que puede verse como joven, brillante y cálido”.

El alcalde Kim Byung-soo, añadió que Starbucks, con su reputación internacional, tiene el potencial de transformar la imagen “oscura y deprimente” de la zona fronteriza. Mientras el alcalde hablaba, los clientes tomaban fotografías del logotipo de Starbucks en sus tazas con el norte como fondo, reportaron los medios presentes en el lugar.

Clientes sosteniendo una taza de café posan para tomar una foto con el pueblo de propaganda de Corea del Norte, Kaepoong, de fondo, en la cima del Observatorio Aegibong, al sur de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas, en Gimpo, Corea del Sur, 29 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Baek Hea-soon, un residente de Gimpo de 48 años, llegó temprano el viernes para probar el nuevo local de Starbucks. “Me gustaría poder compartir este delicioso café con la gente de Corea del Norte”, dijo a Reuters, mientras observaba la línea de frente de un conflicto que técnicamente no ha terminado. Las dos Coreas siguen en guerra después de que su conflicto de 1950-53 terminara en un armisticio, no en un tratado de paz.

Por su parte, Corea del Norte ha sufrido en las últimas décadas una grave escasez de alimentos, incluida una hambruna en la década de 1990, a menudo exacerbada por desastres naturales como inundaciones que dañan las cosechas. Distinta es la situación en Corea del Sur, que alberga tiendas Starbucks en todo el país con 1.980 sucursales al tercer trimestre de 2024, según SCK Company, que opera Starbucks en el país a través de un acuerdo de licencia.

Un globo que se cree fue enviado por Corea del Norte, transportando varios objetos incluyendo lo que parecían ser basura y excremento, se observa sobre un campo de arroz en Cheorwon, Corea del Sur, el 29 de mayo de 2024. Foto: Reuters

La apertura de la tienda en el observatorio fronterizo ocurre mientras el líder norcoreano Kim Jong Un ha aumentado la presión sobre Corea del Sur y ha amenazado con tomar represalias con armas nucleares si se le provoca. Corea del Norte también ha estado recurriendo a la guerra psicológica y electrónica contra el Sur, que incluye el envío de globos llenos de basura a territorio surcoreano y la interrupción de las señales GPS cerca del aeropuerto más grande del Sur.

Según Pyongyang, los globos con basura son una respuesta a los globos que transportan panfletos contra el régimen enviados por activistas en el Sur. Corea del Norte hizo estallar carreteras y líneas ferroviarias intercoreanas en su lado de la frontera el mes pasado, mientras Seúl advirtió a Pyongyang que cualquier uso de sus armas nucleares significaría el fin del régimen norcoreano.

Se cree que el condado norcoreano de Kaephung es uno de los posibles sitios desde donde el Ejército comandado por Kim Jong-Un ha lanzado miles de globos a lo largo de varios meses. El ejército de Corea del Sur dijo el viernes que Corea del Norte lanzó docenas de globos más durante la noche y que algo de basura y folletos cayeron alrededor de la capital, Seúl, y la cercana provincia de Gyeonggi.

Las personas observan la aldea de propaganda de Corea del Norte, Kaepoong, a través de binoculares desde la cima del Observatorio Aegibong Peak, al sur de la zona desmilitarizada (DMZ), que separa las dos Coreas, en Gimpo, Corea del Sur, el 29 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Pese a ello, algunos clientes dijeron a los medios que disfrutar de una taza de café mientras contemplan los campos y una aldea norcoreana es una experiencia tranquilizadora, incluso si Kim Jong Un ha amenazado repetidamente con enviar armas nucleares al otro lado de la frontera.

“Tomando una taza de café aquí, siento que puedo mirar a Corea del Norte, una nación dividida de nosotros, con un poco más de calma y paz mental”, expresó Lim Jong-chul, un veterano de la guerra de Vietnam de 80 años, a NBC News. “Antes, el concepto de seguridad parecía rígido y tenso, pero ahora, con este café, se siente más pacífico y reconfortante”, añadió.