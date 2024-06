Cómo podría afectar el juicio de Hunter Biden la candidatura de su padre

Convertido en el primer hijo de un presidente de Estados Unidos que se sienta en el banquillo, este lunes se inició en Wilmington (Delaware) el juicio contra Hunter Biden por posesión ilegal de armas, que comenzó con la elección de los 12 miembros del jurado. El hijo de 54 años de Joe Biden enfrenta tres cargos relacionados con armas de fuego presentados por el fiscal especial David Weiss, designado por Donald Trump. Se ha declarado inocente de todos los cargos.

Hunter Biden llega a la corte federal con su esposa Melissa Cohen Biden, en el primer día de su juicio por cargos criminales relacionados con armas en Wilmington, Delaware, el 3 de junio de 2024. Foto: Reuters

Se espera que dure solo dos semanas. De los tres cargos contra Hunter Biden, dos son por realizar declaraciones falsas -supuestamente mintió sobre su consumo de drogas en un formulario exigido por el gobierno federal cuando compró el arma- y el tercero es por posesión ilegal de armas. Todos los cargos se relacionan con la compra de un revólver en una tienda de armas de Delaware en octubre de 2018, que conservó durante unos 11 días.

Biden se enfrenta a hasta 25 años de prisión y 750.000 dólares en multas si es declarado culpable de los cargos presentados. Según admitió Hunter, en ese momento estaba sumido en la agonía de una “adicción total” al crack. David Weiss, quien presentó los cargos federales, fue nombrado fiscal federal para Delaware por el expresidente Donald Trump y nombrado fiscal especial por el fiscal general Merrick Garland en 2023.

Un oficial de policía hace guardia frente al Edificio Federal J. Caleb Boggs, el día que Hunter Biden comparece ante el tribunal federal en Wilmington, Delaware, el 3 de junio de 2024. Foto: Reuters

Las investigaciones federales sobre Hunter Biden, dirigidas por Weiss, se prolongaron durante cinco años a lo largo de las administraciones de Trump y Biden. Y los abogados del hijo del presidente afirmaron que el fiscal “cedió ante la presión política para presentar cargos más severos” después de que el acuerdo de culpabilidad provocara una “dura reprimenda” del expresidente Trump y sus aliados republicanos cuando se hizo público por primera vez, consigna la cadena CBS News.

Pero la oficina de Weiss criticó las afirmaciones de que los cargos fueron impulsados por la política y perseguidos para apaciguar a los republicanos. “Los cargos en este caso no son falsos ni se deben al expresidente Trump; más bien, son el resultado de las propias decisiones del acusado y se presentaron a pesar de, no debido a, algún ruido externo hecho por los políticos”, dijeron los fiscales.

El presidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden llegan a Fort McNair, el 25 de junio de 2023, en Washington. Foto: Archivo

Hunter Biden es el primer hijo de un presidente estadounidense en ejercicio en ser acusado penalmente. Su proceso judicial comenzó pocos días después de otro hito histórica: el juicio penal de un expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y, como si fuera poco, el juicio se produce mientras su padre Joe Biden está haciendo campaña para un segundo mandato de cuatro años, al tiempo que lucha por generar entusiasmo entre los votantes debido a la inflación, las guerras en Medio Oriente y Ucrania y las preocupaciones sobre su edad, consigna Reuters.

Joe Biden, de 81 años, es el presidente estadounidense de mayor edad. Y los republicanos han pasado años intentando en vano demostrar que Hunter Biden se benefició ilegalmente del poder de su padre. Se espera que los fiscales durante el proceso profundicen en detalles gráficos de la adicción al crack de Biden, lo que podría servir de alimento para los enemigos políticos del mandatario demócrata. Se espera que el juicio concluya apenas unas semanas antes de que Biden tenga su primer debate con el expresidente y candidato republicano, Donald Trump.

Un quiosco de periódicos muestra titulares tras el anuncio del veredicto en el juicio criminal contra Donald Trump, por el caso Stormy Daniels, en Nyack, Nueva York, el 31 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Bob Clegg, un estratega político republicano, dijo al canal de televisión Spectrum News NY1 que cree que el juicio suavizará el golpe político del veredicto de culpabilidad de Trump la semana pasada. “Cada vez que su nombre (de Hunter Biden) aparece en las noticias de cualquier manera, simplemente enturbia las aguas sobre todo ese ‘Donald Trump es malo, es ilegal, comete crímenes’, etc., etc.”, comentó.

Aseguró que no ve ningún inconveniente en los juicios de Hunter Biden para la campaña de Trump. Debido a que Joe Biden es un político, los votantes no le darán tregua si su hijo es condenado, dijo Clegg. “Es como culpable por asociación”, añadió el estratega.

Un manifestante camina con una pancarta que dice "Los Biden son criminales", cerca de vehículos policiales en el primer día del juicio de Hunter Biden, en Wilmington, Delaware, el 3 de junio de 2024. Foto: Reuters

A lo largo de las décadas ha habido muchos ejemplos de miembros de la familia presidencial que han estado en problemas legales. El hijo de George H. W. Bush se enfrentó a sanciones civiles por violar las leyes bancarias mientras su padre estaba en la Casa Blanca. El hermano de Jimmy Carter fue objeto de escrutinio por su lobby en el extranjero. Pero nada había llegado al nivel de un juicio penal.

El historiador presidencial Douglas Brinkley dijo a la cadena CNN que “siempre hay alguien considerado una oveja negra en la familia presidencial”, pero destacó que los extensos problemas legales de Hunter Biden “cortan inusualmente hasta el hueso, porque es el hijo del presidente”. “Este juicio es un último que pesa sobre el cuello del presidente Biden y pesa mucho sobre su psique”, afirmó Brinkley.

Las fuerzas policiales observan cómo miembros de los Proud Boys, una organización de extrema derecha, llegan a un mitin de campaña de Donald Trump en Wildwood, Nueva Jersey, el 11 de mayo de 2024. Foto: Reuters

El hijo del presidente en ejercicio se defenderá del Departamento de Justicia de la administración de su propio padre, pocos días después de que Trump fuera condenado por 34 cargos relacionados con pagar dinero por el silencio a la estrella porno Stormy Daniels. A diferencia del juicio del magnate, donde los principales republicanos apoyaron al expresidente y asistieron a la corte en señal de respaldo, no se espera que los demócratas se presenten en masa para defender a Hunter Biden en la esfera pública, según indica The Wall Street Journal.

“Respaldamos que el Estado de derecho se mantenga sin intimidaciones políticas”, afirmó el representante por Maryland, Jamie Raskin,, el principal demócrata en el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes.

La primera dama de EE.UU., Jill Biden, regresa al tribunal federal en el primer día del juicio de Hunter Biden por cargos criminales de armas en Wilmington, Delaware, el 3 de junio de 2024. Foto: Reuters

El presidente Biden no estuvo presente en la audiencia de este lunes, ya que tenía previsto asistir a un evento de recaudación de fondos en Connecticut por la noche. Pero sí emitió una declaración en la mañana, negándose a intervenir en el juicio, pero ofreciendo una declaración de apoyo a su hijo, en la que dijo que tiene “amor ilimitado” y “confianza” en él. “La resiliencia de Hunter ante la adversidad y la fuerza que ha aportado a su recuperación nos resultan inspiradores”, expresó el mandatario.

Hunter Biden se sube a un auto al salir de la corte federal en el primer día de su juicio por cargos de armas en Wilmington, Delaware, el 3 de junio de 2024. Foto: Reuters

En una entrevista con la cadena BBC después de que Biden se declarara inocente, el profesor de la Facultad de Derecho del South Texas College of Law in Houston, Dru Stevenson, dijo que los cargos por posesión ilegal de armas generalmente resultan en un “caso seguro”. “No creo que haya ninguna duda de que (el señor Biden) será condenado”, proyectó Stevenson.

El tercer cargo, relacionado con la presunta posesión de un arma de fuego por parte de Biden mientras consumía drogas, se considera inusual, ya que puede ser difícil demostrar que alguien es un consumidor de drogas y tiene un arma. “Es realmente raro que persigan a alguien y lo procesen por esto”, dijo el profesor Stevenson. “Pero se trata de una persona de alto perfil y ha habido miembros del Congreso exigiendo que sea procesado”, advirtió.

Está previsto que un caso separado, en el que Hunter Biden está acusado de delitos fiscales federales, vaya a juicio el 20 de junio en California. Y en septiembre, se enfrentará a un juicio penal federal por impuestos en Los Ángeles, un caso que también fue presentado por Weiss.