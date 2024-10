Comprar “alimentos de lujo”: la nueva tendencia en redes sociales entre influencers de la Generación Z

Si antes la principal razón de gastos entre los jóvenes eran viajes, restaurantes o el ejercicio físico, hoy el panorama parece haber virado hacia los “alimentos de lujo”. Así lo señaló un estudio realizado por la consultora McKinsey, el que reveló que las compras en supermercados exclusivos se están convirtiendo en el mayor gasto de la Generación Z.

Citado por el periódico O Globo, el estudio apuntó a que si antes los jóvenes asumían dos trabajos para costear viajes, ahora vierten ese dinero en “supermercados de lujo”. Esto, añadió el medio brasileño, se ha visto amplificado por trends o contenido de redes sociales virales de influencers. Por ejemplo, Jade Lily, una figura de la plataforma Tiktok de 26 años, compartió un video en el que mostraba una boleta de supermercado que ascendía a los $500 dólares.

La lista de compras no era muy extensa, pero sí de mucho lujo. La norteamericana compró productos de la tienda de lujo Erewhon, una ostentosa cadena de supermercados estadounidense con diez ubicaciones, todas en el condado de Los Ángeles, California. Smoothies -o batidos de frutas- y suplementos son la especialidad de la casa, con precios que hacen crecer la cuenta final al nivel de lo que se vio en la lista de Jade Lily. En su caso, se trató de suplementos recomendados por celebridades, frutos rojos, yogur de coco, caldo de huesos, kombucha y una bebida con sabor a uva, relató el periódico.

Foto referencial de un smoothie.

Para graficar los precios de la exclusiva tienda, una Vitamina C Liposomal Cítricos-Vainilla, a modo de ejemplo, es vendida en la página web -con retiro en la tienda- por 60 dólares. Según la descripción, se trata de un “suplemento liposomal de vitamina C cítrica y vainilla que contiene vitamina C, potasio, biotina y fosfatidilcolina”. También “incluye Glicerina Orgánica, Agua Purificada, Raíz de Konjac, y Extracto de Vainilla Orgánica”, así como “vitamina E, ácido málico, betacaroteno y bioflavonoides cítricos”. Y cierra: “Incorpore a su rutina de bienestar para obtener beneficios potenciales”.

La otra gran atracción, los smoothies, son famosos por sus colaboraciones con celebridades como Kourtney Kardashian o Katy Perry, y se venden por un valor promedio de $18 dólares, pero pueden alcanzar hasta los USD $23 cada uno.

La información entregada por la firma McKinsey coincide con otro informe, esta vez del Bank of America, que detalló que los nacidos entre 1995 y 2010 gastan más en “supermercados premium” que cualquier otra generación, detalló O Globo.

CreditKarma, otra multinacional financiera estadounidense que realizó un estudio al respecto, apuntó a que la Generación Z sigue priorizando artículos saludables y snacks más caros.

Si generaciones anteriores parecían más interesadas en la actividad física, la Z parece dar más prioridad tanto a la calidad de los artículos, como a la manera en que estos se crean. Este interés ha sido captado por quienes venden alimentos de este tipo, promocionándolos principalmente por Tiktok.

“Desde el requesón hasta los llamados refrescos prebióticos, las novedades disponibles en los mercados crecen constantemente y reflejan las preferencias y valores de este grupo de edad”, añadió O Globo. De hecho, añadió el medio brasileño, el 70% de los encuestados por CreditKarma que pertenecían a la Generación Z, dijeron estar dispuestos a pagar más por alimentos de mayor calidad.

Promoción de un bolso durante una sesión de transmisión en directo en un almacén de la plataforma de comercio electrónico de lujo de segunda mano ZZER en Shanghái, China, el 5 de julio de 2023. Foto: REUTERS.

La tendencia sobre el lujo, sin embargo, se veía desde hace años atrás, como reportó Forbes en 2021. La revista económica postuló en diciembre de ese año que la Generación Z estaba “cambiando radicalmente el mercado del lujo”, no solo adscribiéndolo a la alimentación, sino que también en la vestimenta.

Citando un estudio de Boston Consulting Group (BCG) y Altagamma, señalaron que “la Generación Z tiene un conjunto único de comportamientos y valores. Compran más colaboraciones (67% frente a una media del 50%), están más influenciados por la sostenibilidad y más activos en el mercado del lujo de segunda mano que la media”.