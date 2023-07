Con ataques de drones en Moscú, Putin se muestra dispuesto “a conversar con Ucrania”

Este fin de semana, Rusia denunció una serie de ataques con drones en Moscú y Crimea, asegurando que se trata de fuerzas ucranianas. Al otro lado de la frontera, ataques rusos en Zaporiyia y Sumy dejaron tres muertos, señaló el gobierno ucraniano.

Con la guerra ya en su mes 17, tanto Moscú como Kiev han mostrado una posible voluntad a conversaciones de paz, que podrían realizarse en África o en Arabia Saudita. El Presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que una de las condiciones para esto es que Ucrania reconozca su “nueva realidad territorial”.

El Presidente Vladimir Putin con su homólogo del Congo, Denis Sassou Nguesso, en el desfile por el Día de la Armada. Foto: AP

La noche del sábado, Moscú fue testigo de tres intentos de ataques con drones en su centro, todos ellos interceptados por las defensas rusas. Uno de los drones fue derribado antes de alcanzar la ciudad, pero aún causó daños materiales y dejó un herido.

Este ha sido el cuarto ataque sobre la capital rusa en lo que va del mes, lo que subraya la vulnerabilidad de la ciudad en medio del prolongado conflicto con Ucrania. Moscú está ubicada a unos 500 km de la frontera con Ucrania. Además, las fuerzas rusas informaron haber derribado 25 drones ucranianos que intentaban atacar objetivos en Crimea.

“Un dron ucraniano fue destruido en el aire por los sistemas de defensa sobre el territorio del distrito de Odintsovo, en la región de Moscú. Otros dos drones fueron suprimidos por guerra electrónica y, habiendo perdido el control, se estrellaron en el terreno de un complejo de edificios no residenciales Moscow-City”, señaló el Kremlin al respecto.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha visto un aumento en los ataques transfronterizos desde que Ucrania lanzó una contraofensiva contra las fuerzas rusas en junio. Sin embargo, Kiev no ha reconocido que los ataques formen parte de su política de seguridad.

Rascacielos dañado en el distrito de negocios Moscow-City. Foto: AP

En todo caso, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que la guerra volverá a Rusia después de un ataque con aviones no tripulados en la capital, Moscú. Zelensky dijo que los ataques en territorio ruso eran un “proceso inevitable, natural y absolutamente justo” de la guerra entre los dos países.

A pesar de la tensa situación en Moscú, Putin ha expresado su voluntad de entablar conversaciones con Ucrania para buscar una posible resolución pacífica. Después de reunirse con líderes africanos en San Petersburgo, el líder del Kremlin mencionó que las iniciativas de África y China podrían servir como base para encontrar la paz en la región.

Sin embargo, Putin también enfatizó que no puede haber un alto el fuego mientras el Ejército ucraniano esté en ofensiva. Ambos países han establecido precondiciones para las conversaciones de paz, lo que ha dificultado el inicio del diálogo.

Kiev señaló que no pretende conceder ninguna parte de su territorio a Moscú, mientras que el Kremlin propone exactamente lo contrario: para entrar en negociaciones de paz, Ucrania tendría que “aceptar su nueva realidad territorial”. De todos modos, en esa misma conferencia de prensa, Putin señaló que de momento no había planes para intensificar los ataques en Ucrania.

La cumbre entre Rusia y los países africanos, que ocurrió durante este fin de semana, se produce justo después de que líderes y representantes de siete países del continente se reunieran con Volodymyr Zelensky. En los últimos días, el presidente ucraniano ha estado visitando a las fuerzas especiales cerca de Bajmut.

Vista del rascacielos dañado por los drones en Moscú. Foto: Reuters

En un esfuerzo por buscar una solución a la guerra con Rusia, Arabia Saudita albergará una cumbre de paz organizada por Ucrania a principios de agosto. El encuentro, que se llevará a cabo en la ciudad portuaria del Mar Rojo, Yeda, busca iniciar negociaciones sobre el conflicto.

Aunque Rusia no ha sido invitada aún a la cumbre, el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, ha afirmado que el “Plan de Paz Ucraniano” contiene 10 puntos fundamentales que podrían garantizar la paz en Ucrania y crear mecanismos para prevenir futuros conflictos en el mundo.

Yermak señaló al respecto: “Estamos profundamente convencidos de que el plan ucraniano de paz debe ser tomado como base, porque la guerra está teniendo lugar en nuestra tierra”.

En tal cumbre tomarían parte Ucrania, Brasil, India, Sudáfrica y otros países, además de la asistencia de un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos. De todos modos, esta información la divulgó la agencia The Associated Press luego de hablar con un funcionario “bajo condición de anonimato”, ya que no contaba con autorización de comentar de forma pública el asunto.