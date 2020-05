La pandemia del coronavirus ha sumado otro frente para el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto, porque a los más de 81 mil muertos y más de 1,3 millones de contagiados -además del alto desempleo- ahora se sumó que el Covid-19 llegó hasta la misma Casa Blanca, lo que complica al mandatario en su afán por reabrir la economía.

Sin embargo, Trump señaló que “las cifras del coronavirus están mucho mejores, bajando casi en todas partes. ¡Se ha hecho un enorme progreso!”. Además, indicó que se están haciendo “unos 300 mil test al día” y que cualquiera que quiera hacerse la prueba podrá hacerlo. “Hemos prevalecido en cuanto a los testeos”, aseveró.

Las alarmas se encendieron el sábado, cuando se conoció que Katie Miller, la portavoz del Vicepresidente, Mike Pence, y esposa de Stephen Miller, asesor cercano de Trump, dio positivo por coronavirus. Lo mismo ocurrió con un ayudante del Presidente. Con el fin de entregar un mensaje tranquilizador a la ciudadanía, la directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, Alyssa Farah, tuiteó que esta semana el gobierno iba a enfatizar “las medidas de precaución y el sentido de confianza entre la ciudadanía”. “El gobierno de Trump está trabajando las 24 horas del día para aumentar las pruebas, afianzar las existencias de equipos protectores, distribuir terapias y entregar dinero a los estados para que puedan reabrir de una manera en que todos los ciudadanos podamos tener confianza”, añadió.

Pese a ello, no todos están tranquilos y confiados. “Da miedo ir a trabajar”, dijo a la cadena CNN, Kevin Hassett, asesor económico de Trump. “Cuando regresé sabía que estaba arriesgándome, que estaría más seguro sentado en mi casa que en el Ala Oeste, que con todas las pruebas del mundo y el mejor equipamiento médico en la Tierra, es un lugar bastante abarrotado”, agregó.

El gobierno lanzó este lunes medidas para que se aplicaran en el Ala Oeste, las que fueron obtenidas por el diario The New York Times, y que señalan que el personal debe usar mascarilla y una capa extra de protección. Eso sí, el periódico advierte que ni Trump ni Pence están obigados a usar protección.

En la misma línea, Pence presidió la conferencia telefónica semanal con gobernadores, pero desde una sala aparte, aunque no estará en cuarentena, según se indicó. La doctora Deborah Birx, experta en salud pública del gobierno, y otros funcionarios participaron normalmente desde un salón de conferencias en la Sala de Manejo de Emergencias de la Casa Blanca “debido a las circunstancias un tanto distintas”, explicó el mismo Pence, según consignó The Associated Press.

Al mismo tiempo, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas; el médico Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; y el director de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Stephen Hahn, estaban todos en cuarentena tras haber sido expuestos a la colaboradora de Pence.

Los tres funcionarios tienen programado comparecer este martes ante una comisión del Senado aunque, al igual que el presidente de la comisión, el senador Lamar Alexander, tendrán que hacerlo por vía remota. Alexander también está en cuarentena porque un miembro de su equipo dio positivo por coronavirus.