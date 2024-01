Corea del Sur aprueba proyecto de ley para prohibir el consumo de carne de perro

El Parlamento de Corea del Sur aprobó el martes un proyecto de ley para prohibir el consumo y la venta de carne de perro, una medida que pondrá fin a esta controvertida práctica centenaria en medio de un creciente apoyo al bienestar animal.

Comer carne de perro alguna vez fue visto como una forma de mejorar la resistencia en el húmedo verano coreano. Pero la práctica se ha vuelto rara, en gran medida limitada a algunas personas mayores y restaurantes específicos, a medida que más coreanos consideran a los perros como mascotas familiares y han aumentado las críticas sobre cómo se sacrifica a los perros.

Los activistas dicen que la mayoría de los perros son electrocutados o ahorcados cuando se los sacrifica para obtener carne, aunque los criadores y comerciantes argumentan que ha habido avances para hacer que el sacrificio sea más humano.

Un perro es una jaula es visto durante una protesta para exigir al gobierno que descarte los planes para aprobar un proyecto de ley que prohibiría comer carne de perro, frente a la Oficina Presidencial en Seúl, el 30 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

El apoyo a la prohibición ha aumentado bajo el presidente Yoon Suk Yeol, un amante de los animales que posee seis perros y ocho gatos junto con la primera dama Kim Keon Hee, también una crítica vocal del consumo de carne de perro.

La tenencia de mascotas también ha aumentado a lo largo de los años. Uno de cada cuatro hogares coreanos tenía un perro como mascota en 2022, frente al 16% en 2010, según muestran datos del gobierno.

Propuesto por el partido gobernante y con un raro apoyo bipartidista, el proyecto de ley fue aprobado por una abrumadora mayoría de 208 votos y dos abstenciones en el Parlamento unicameral.

La legislación, que afirma que su objetivo es “erradicar el consumo de perros”, entrará en vigor tras un período de gracia de tres años. La cría y sacrificio de perros para producir carne para consumo humano se castigará con hasta tres años de prisión o multas de 30 millones de wones (22.800 dólares). El proyecto de ley no prevé ninguna penalización por comer carne de perro per se.

“Esto es historia en ciernes”, dijo Chae Jung-ah, director ejecutivo de Humane Society International Korea, un grupo de protección animal. “Hemos llegado al punto de inflexión en el que la mayoría de los ciudadanos coreanos rechazan comer perros y quieren ver este sufrimiento consignado en los libros de historia”.

En una encuesta publicada el lunes por Animal Welfare Awareness, Research and Education, un think tank con sede en Seúl, más del 94% de los encuestados dijeron que no habían comido carne de perro durante el último año y alrededor del 93% dijo que no lo harían en el futuro.

Otras encuestas han mostrado un respaldo a la prohibición de alrededor del 56%.

Un activista por los derechos de los animales, con una fotografía que muestra al presidente surcoreano Yoon Suk Yeol y su esposa Kim Keon Hee, participa en una manifestación contra el consumo de carne de perro en Seúl, el 8 de julio de 2023.

Los esfuerzos anteriores para prohibir las ventas de carne de perro fracasaron ante las protestas de la industria y el proyecto de ley busca proporcionar una compensación para que las empresas puedan abandonar el comercio.

Son Won-hak, funcionario de la Asociación Coreana de Perros Comestibles, una coalición de criadores y vendedores, dijo que el grupo planea llevar el asunto al Tribunal Constitucional del país para cuestionar la legitimidad de la ley, pero no dio más detalles.

Pero antes de la aprobación del proyecto de ley, sus miembros expusieron demandas de compensación en caso de que se convirtiera en ley. Piden al menos 2 millones de wones (1.520 dólares) por perro para compensar las pérdidas de los próximos cinco años, además de los costos de las instalaciones que dejarán de existir.

Kim Jong-kil muestra su granja de perros en Pyeongtaek, Corea del Sur, el 27 de junio de 2023.

El Ministerio de Agricultura dijo que consultará con las empresas relevantes para garantizar que continúen operando de manera estable y brinden “el máximo apoyo dentro de un rango razonable”.

El ministerio ha estimado que, en abril de 2022, unas 1.100 granjas criaban 570.000 perros para ser servidos en unos 1.600 restaurantes.

La asociación de agricultores dijo que la prohibición afectará a 3.500 granjas que crían 1,5 millones de perros, así como a 3.000 restaurantes.