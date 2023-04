Corte IDH celebrará este mes en Chile su próximo período ordinario de sesiones

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará entre el lunes 24 y el viernes 28 de abril en Santiago su 157 período ordinario de sesiones, tras una invitación realizada por el Estado, según informó el propio tribunal internacional.

Al respecto, el presidente de la CorteI DH, Ricardo Pérez Manrique, manifestó calificó la cita en Chile como “una gran oportunidad para que se profundice el conocimiento del trabajo del Tribunal, así como la participación en las actividades públicas de todos quienes estén interesados en la temática de los derechos humanos”.

Durante esa semana la Corte IDH realizará tres audiencias públicas de casos contenciosos y se realizarán audiencias privadas, así como una visita de supervisión de cumplimiento de sentencias.

Además, está programado un seminario público para el lunes 24 de abril en la Casa Central de la Universidad de Chile.

De acuerdo con información de la Corte IDH, las audiencias públicas se realizarán en la sede del Tribunal Constitucional, entre el 25 y el 28 de abril.

Programa

Según informa el organismo internacional, a las 10 horas del lunes 24 de abril se llevará a cabo la ceremonia de Instalación del 157 período ordinario de sesiones en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

En la ocasión, se realizará un homenaje póstumo al exvicepresidente y exjuez de la Corte Interamericana, Eduardo Vio Grossi.

Ese mismo día, a partir 14.30 se realizará el seminario internacional: “El Impacto de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana en Chile y sus desafíos”, en el marco del cual se reconocerá la trayectoria de la expresidenta y exjueza Cecilia Medina

La actividad se llevará a cabo en el Aula Magna de la Casa Central de la Universidad de Chile, donde participarán los Jueces y las Juezas de la Corte Interamericana, junto a destacados académicos chilenos, indicaron desde la Corte IDH.

Audiencias de casos contenciosos

En tanto, la corte celebrará audiencias públicas de casos contenciosos en la sede del Tribunal Constitucional.

Estos son: caso Pueblos Indígenas U’wa y sus miembros Vs. Colombia1, audiencia que se realizará los días martes 25 y miércoles 26 de abril; caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil2, a realizarse el miércoles 26 de abril de 2023 a partir de las 14.30 y el jueves 27 de abril a partir de las 9 horas, y finalmente el caso Córdoba y otro Vs. Paraguay, a partir de las 9 horas del viernes 28 de abril.

La información sobre los casos, programación y los formularios de inscripción para participar en

las actividades se encuentran disponibles en el enlace: https://www.corteidh.or.cr/tablas/157POS-Chile/