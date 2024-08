La tarde del martes, la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia física y “terrorismo psicológico” ante la justicia de ese país.

Yáñez realizó la denuncia ante el juez federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, en el marco de la causa que investiga un posible tráfico de influencias en la contratación de seguros por parte del gobierno nacional y que involucran al exmandatario.

En ese sentido, las presuntas agresiones por parte del expresidente habrían quedado en evidencia con archivos en el teléfono de la exsecretaria Cantero. Allí se da cuenta de conversaciones entre ella y Yáñez, donde esta última relataba los episodios de violencia en su contra por parte de Fernández.

Cronología de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández

Tras la denuncia, Ercolini ordenó a Fernández la precautoria de prohibición de comunicarse bajo cualquier circunstancia con Yáñez, quien se encuentra en España, ni tampoco acercarse a ella a una distancia de 500 metros de distancia.

A través de un comunicado, el expresidente de Argentina rechazó las acusaciones y aseguró que presentaría pruebas en la Justicia de lo que “realmente ocurrió”.

Las fotos y chats del expediente judicial contra Fernández

Crédito: Infobae.

Este jueves, el medio argentino Infobae publicó parte del expediente judicial que se abrió tras la denuncia de Yáñez, el que incluye fotografías de las lesiones y chats donde la ex primera dama acusa directamente a Fernández de las agresiones.

De acuerdo con el medio, según se desprende de las capturas, parte de los golpes que habría propinado el exmandatario argentino contra su expareja ocurrieron en agosto de 2021, en plena pandemia del Covid-19.

Las imágenes que dan muestra de las lesiones habrían sido enviadas por Yáñez al propio Fernández mediante conversaciones por chat, donde ella le enrostra sus actitudes violentas.

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, afirma la mujer en una de las conversaciones.

Crédito: Infobae.

Allanan el departamento de Fernández e incautan su celular

La noche del viernes, en el marco de la investigación, la justicia de Argentina allanó el departamento del exjefe de Estado trasandino, ubicado en el sector de Puerto Madero, Buenos Aires.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Carlos Rívolo, y buscaba incautar el teléfono móvil del exmandatario, diligencia estaba orientada a comprobar si Fernández hostigó a Yáñez luego de que recibiera la notificación de la denuncia.

Asimismo, según informó Clarín, también fue requisada una tablet perteneciente al exmandatario, en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario.