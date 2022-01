Daniel Ortega asume su cuarto mandato como Presidente de Nicaragua aislado de Occidente

Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, 10 de enero de 2022

Este lunes, Daniel Ortega asumió su cuarto mandato como Presidente de Nicaragua. No obstante, los comicios son cuestionados por organismos internacionales y la mayoría de los países de occidente no reconoce el triunfo del ex sandinista.