Daphné Richemond-Barak, especialista en conflictos urbanos: “La red de túneles de Hamas en Gaza es una base militar bajo una población civil”

El Ejército israelí ha iniciado su operación terrestre, dirigida en particular contra la red subterránea de Hamas, una auténtica ciudad bajo la ciudad en Gaza, un laberinto de túneles casi impenetrables. Se trata de redes complementarias utilizadas e integradas en la estrategia de los grupos terroristas desde hace mucho tiempo. Cada vez tratan de explotarlas más para favorecer sus objetivos estratégicos. Una red que ciega los esfuerzos de Israel por obtener información.

En entrevista con RFI, Daphné Richemond-Barak, especialista en conflictos urbanos y profesora del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo de la Universidad Reichman de Tel Aviv, se refiere al actual conflicto en Medio Oriente.

Usted es la autora de La guerra subterránea. ¿Pudo visitar algunos de los túneles construidos por Hamas?

Estuve en los túneles de la frontera entre Gaza e Israel, en el lado israelí, los que pasaban por debajo de la frontera. Y también estuve en los túneles excavados por Hizbulá. Así que de nuevo en la frontera en territorio israelí. Hamas lleva 20 años trabajando en estos túneles, así que no es una gran sorpresa para Israel, ni debería ser una sorpresa para el mundo entero, porque Hamas ha trabajado mucho y muy duro para construir una red subterránea extremadamente compleja y sofisticada que hace que Hamas sea prácticamente impenetrable.

Es más, permiten a Hamas operar lejos de los ojos tecnológicos del Estado de Israel y del Ejército israelí, que es uno de los ejércitos más eficientes del mundo. El principal objetivo de estos túneles es precisamente reducir la ventaja estratégica de Israel sobre un grupo terrorista como Hamas y neutralizar por completo su ventaja, cualquier asimetría que pueda existir entre un Estado con un Ejército eficaz y un grupo terrorista al otro lado.

Daphné Richemond-Barak, especialista en conflictos urbanos y profesora del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo de la Universidad Reichman de Tel Aviv. Foto: Clea Broadhurst/RFI

¿Qué aspecto tienen estos túneles?

Entras en un túnel de Hamas y está completamente oscuro. No puedes ver nada, parece interminable. No sabes si hay arterias que conducen a la derecha o a la izquierda, si hay escaleras, pero sin duda las hay. Sólo que no puedes verlas. También puede haber gente en estos túneles, pero tampoco los ves. Inmediatamente, cuando entras en el túnel, pierdes todo sentido de la orientación, ya no tienes la menor idea de lo que está pasando. ¿Te diriges hacia Gaza? ¿Hacia Egipto? Pierdes completamente la orientación. Pierdes el sentido de la orientación, estás desorientado. Es claustrofobia. Da mucho miedo y es un poco como una pesadilla: una vez dentro, no sabes cómo vas a salir.

Ha mencionado la diferencia entre los distintos túneles. ¿Existe una tipología de túneles que hayan sido construidos y desarrollados por Hamas?

Muy a menudo se hace una distinción entre los túneles utilizados por razones ofensivas y los utilizados por razones defensivas. Yo rechazo esta “tipología”. ¿Por qué la rechazo? Porque para mí, un túnel es un túnel. Dicho de otro modo, desde un punto de vista estratégico, un túnel puede utilizarse por toda una serie de razones. Puede servir para cometer un atentado, para tender una emboscada, para secuestrar civiles o soldados, para orquestar el tráfico. Sin embargo, no todos los túneles son iguales, y la forma de combatirlos, detectarlos y eliminarlos tampoco es necesariamente la misma. Los túneles de Gaza, la red subterránea creada por Hamas, son actualmente el centro de la ofensiva israelí.

Están los túneles en la frontera entre Gaza e Israel, de los que se ha hablado mucho, incluido el de Ein Hashlosha en 2013, pero también hay algunos que se descubrieron durante la operación “Borde Protector”, por ejemplo en 2014. Los hay en el sur de Líbano, conocidos como reservas naturales. Llevan allí mucho tiempo, así que, una vez más, no es algo nuevo en esta región de Medio Oriente, pero cada red tiene sus propias características específicas. Por último, están los construidos por Hamas que van a Egipto. Transcurren entre la Franja de Gaza y Egipto y se han utilizado principalmente para el contrabando de armas. Egipto ha intentado eliminarlos, pero sin mucho éxito. Y hoy en día, lo más probable es que estos túneles entre Gaza y Egipto, es decir, otro tipo de túneles, se utilizaran para suministrar armas a Hamas antes del atentado del 7 de octubre.

Una vista general muestra los interiores de lo que el Ejército israelí dice que es un túnel de ataque transfronterizo excavado desde Gaza a Israel, cerca de Kissufim, el 18 de enero de 2018. Foto: Reuters

¿Qué extensión tiene esta red?

La extensión es inmensa. La Franja de Gaza es un área bastante pequeña. Pero estos túneles no están construidos de forma lineal, sino en zigzag. Están en varios niveles. Además, los rehenes que han estado en estos túneles dicen que han caminado kilómetros, porque hay kilómetros de túneles y estos túneles no son nuevos, es decir, si se compara con lo que ocurrió con Daesh (Estado Islámico) en Siria e Irak, ellos estaban en los túneles, pero túneles utilizados quizás durante unas semanas, unos meses. Lo que está ocurriendo en Gaza está a un nivel completamente diferente. Es mucho más sofisticado, es moderno. Sí, se parece a lo que se muestra en las películas difundidas por el Ejército israelí.

¿De qué tamaño son? ¿Cómo están hechos?

Hay arterias, hay habitaciones, hay pasillos, hay puertas, electricidad, hay lugares donde vive Hamas, bajo tierra. Es una base militar de verdad. Es una base militar bajo una población civil, lo que en sí mismo ya es un crimen de guerra, pero sobre todo pone en peligro a la población de Gaza. Esta base militar bajo sus pies les expone a explosiones y derrumbes. Los expone a ataques militares del Ejército israelí, y ellos son las primeras víctimas de esta guerra subterránea.

La mayoría de los pasadizos subterráneos no son muy anchos. Pero hay que darse cuenta de que, si hay influencia iraní, las cosas pueden haber cambiado un poco. Hoy es imposible estar seguro, pero podríamos ver cosas como las de Corea del Norte o Irán, es decir, pasadizos más anchos por los que se podría pasar en moto, o incluso en camión. Esto no se ha confirmado, pero es posible. Es posible que haya lugares donde se fabriquen y almacenen armas. Un esfuerzo militar digno de un Estado.

¿Por qué Israel sabe tan poco sobre las actividades de Hamas?

Precisamente por los túneles. Israel está cegado por estos túneles, que le impiden saber lo que planea Hamas, como hemos visto. Una de las razones por las que Israel no vio lo que ocurrió el 7 de octubre es porque se planeó bajo tierra y es muy difícil tener redes de comunicación allí. La información es muy limitada.

Un soldado israelí mantiene guardia junto a una entrada a lo que el Ejército israelí dice que es un túnel de ataque transfronterizo excavado desde Gaza a Israel, cerca de Kissufim, el 18 de enero de 2018. Foto: Reuters

Si Israel no sabe realmente qué va a destruir y qué método utilizar, ¿cómo puede destruir toda la red?

Operativamente, es una misión extremadamente complicada. ¿Y eso por qué? Porque hay tres retos. Primero y principal, estamos en una zona urbana donde hay gente. Aunque se haya pedido su evacuación, sin duda quedan algunos, porque es una zona urbana con casas, mezquitas, etc. En segundo lugar, la guerra subterránea es en sí misma extremadamente complicada, como podemos ver por el hecho de que los gobiernos siempre han desplegado sus armas más poderosas contra los túneles, ya sea en Vietnam, en la Primera Guerra Mundial o incluso en la Segunda Guerra Mundial.

Por último, está el reto añadido de los rehenes en los túneles. Hay prioridades que hay que tener en cuenta, entre las vidas de los rehenes, las vidas de los civiles inocentes de la Franja de Gaza y el riesgo al que se han sometido los soldados en estos túneles que ha preparado Hamas. Tenemos que encontrar un equilibrio entre estas diferentes prioridades, que de hecho son completamente excluyentes entre sí, e intentar superar este desafío militarmente. Este triple desafío es lo que Israel debe conseguir, y es prácticamente insuperable desde un punto de vista militar.

¿Podría todo esto determinar el resultado de la guerra?

Estamos hablando de vecinos a pocos metros de la frontera. Estamos hablando del hecho de que estos “vecinos” están operando en coordinación, no siempre en la misma longitud de onda, pero en coordinación con lo que está ocurriendo en Cisjordania, en Líbano y en Irán. Así que se trata de un esfuerzo regional y creo que para Israel es una guerra existencial. A estas alturas, no es cuestión de perder la guerra, tampoco es cuestión de un alto el fuego, porque es una cuestión de derecho a la autodefensa. Es embarazoso, es lento. Habrá bajas, bajas civiles y bajas de soldados. Es laborioso y trágico.

Estos túneles en Gaza, en las fronteras, en Líbano, en Egipto... ¿Se pueden erradicar?

Para erradicarlos por completo necesitamos conocerlos todos. Hay que detectarlos todos. Tenemos que saber adónde van, de dónde parten exactamente... Es un trabajo enorme. Pero hay estrategias que se pueden poner en marcha, como la vigilancia constante de la frontera para ver si hay camiones transportando tierra, para ver si se han instalado cobertizos para ocultar esta actividad de construcción de túneles. Los túneles son cada vez más profundos. Hamas se está beneficiando de todos los conocimientos técnicos que ha adquirido en Siria e Irak. Hay que tener en cuenta que Irán también puede influir. No estamos necesariamente al final de nuestras sorpresas e incluso si Israel ha mejorado sus capacidades en este ámbito, hay que darse cuenta de que en el otro lado, Hamas también ha aprendido e invertido. Esta es la realidad de una carrera entre los dos bandos.