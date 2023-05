Descubren una cámara escondida en el baño de uno de los cruceros más grandes del mundo

Indignación ha despertado en Estados Unidos y el Caribe la reciente revelación hecha por las autoridades del Departamento de Justicia norteamericano, al revelar que recientemente conocieron una acusación que pesa en contra de un turista que abordó a fines de abril el crucero Harmony of the Seas, embarcación propiedad de Royal Caribbean y uno de los más grandes en todo el mundo, y presuntamente instaló una cámara oculta en un baño público. Según The Washington Post, más de 150 personas habrían sido grabadas sin su consentimiento, entre ellas 40 menores. Por el hecho fue detenido Jeremy Froias, un hombre casado y padre de dos niños.

Froias se subió el navío el pasado 29 de abril para disfrutar de un viaje de una semana que iniciaba en Miami y tenía paradas en distintos puntos del Caribe como St. Maarten, San Juan y las Bahamas. Del acusado solo se sabe que trabajaba desde 2004 como oficial de seguridad cibernética de la ciudad de Kissimmee, Florida, cuyas autoridades confirmaron que fue despedido a partir del 8 de mayo tras conocer de su arresto.

El baño donde Jeremy Froias instaló la cámara oculta tras haberse instalado en su habitación del crucero. Foto: ABC News

Según se determinó, el acusado habría colocado una cámara Wi-Fi en uno de los baños principales de la embarcación, situado en la popa de la cubierta superior del Harmony, entre el simulador de surf “Flow Rider” y un bar, decía la denuncia penal.

Varios días después, otro pasajero notó la cámara oculta y se lo informó a la tripulación de Harmony. El personal de seguridad registró el baño y encontró y decomisó la cámara oculta. Según la denuncia penal, el personal de seguridad encontró una tarjeta Micro SD con varias horas de archivos de video en su interior.

De acuerdo a la declaración jurada a la que accedió el Post, las grabaciones muestran primero muestran a Froias al momento de ocultar la cámara y cuando la ajuste para que apunte contra el inodoro. La declaración jurada dice que el acusado parece haber conectado su iPhone a la cámara también.

El Harmony of the Seas sale del astillero STX Les Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire, Francia, el 15 de mayo de 2016. Foto: Reuters

“En primera instancia, se ve a personas entrando al baño para usar el inodoro o para cambiarse o quitarse los trajes de baño. Asimismo, la cámara de Froias capturó a estas personas en varias etapas de desnudez, incluida la captura de videos de sus genitales, nalgas y senos femeninos desnudos”, se detalla. John Auchter, agente del FBI con sede en San Juan, Puerto Rico, indicó que algunos de los menores que figuraban en los videos tenían entre 4 y 5 años.

Según la denuncia penal, Froias supuestamente “admitió haber colocado la cámara oculta en el baño” y le dijo al personal de seguridad del barco que sabía que habían encontrado y tomado la cámara porque no pudo hallarla cuando fue a revisarla el 1 de mayo. Tras su arresto por video voyeurismo e intento de posesión de material de explotación infantil, el sujeto se declaró culpable de haber escondido la cámara. “Confesó darse cuenta de que lo habían descubierto después de que intentó encontrarla en el baño sin éxito”, precisaron desde el FBI.

En su audiencia de fianza este lunes, Froias fue entregado a su esposa como custodio externo y se le ordenó pagar una fianza no garantizada de US$ 25.000 con las condiciones de que no debe tener contacto con ningún menor sin supervisión, incluidos sus hijos, no debe tener acceso a internet, y debe entregar su pasaporte, entre otras cosas, muestran los registros judiciales.

“El señor Froias no ha sido acusado formalmente. Por lo tanto, no tengo comentarios en este momento”, dijo a CNN su abogado, Leo Aldridge.

El crucero más grande del mundo, el Harmony of the Seas de 361 metros de largo, llega al puerto para su viaje inaugural, en Southampton, Gran Bretaña, el 17 de mayo de 2016. Foto: Reuters

Royal Caribbean aseguró en un comunicado que estaba al tanto del incidente en el crucero del 29 de abril. “El asunto se informó de inmediato a las fuerzas del orden locales y federales y las autoridades sacaron al huésped involucrado del barco para una mayor investigación. Como este es un caso en curso, no podemos compartir más detalles en este momento”, dijo la línea de cruceros.

La División de San Juan del FBI trabaja para identificar a posibles víctimas. El organismo publicó un formulario en línea en busca de información. “Si usted y/o su(s) dependiente(s) menor(es) fue(son) víctima(s) de Jeremy Froias o tiene información relevante para esta investigación, complete este breve formulario”, dice la publicación, y señala que el período de tiempo en el que se enfoca es entre el 30 de abril y 1 de mayo de 2023.