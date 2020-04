Desde la inspectora de la Casa de Papel hasta el exjuez Baltazar Garzón: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (II)

Hace algunas semanas fueron Tom Hanks, el príncipe Carlos y Alberto de Mónaco -entre otros-y con el correr de los días la lista de celebridades, políticos y deportistas que se han contagiado con Covid-19 sigue creciendo y se expande, cada vez más, por distintos puntos del planeta.

Ayer se conoció que el exjuez Baltazar Garzón -que se hizo conocido en Chile luego de que impulsara una orden de arresto en contra de Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad y por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante la dictadura- fue dado de alta tras haber pasado casi diez días en una clínica en Madrid por una neumonía provocada por el coronavirus.

Y aunque podrá regresar a su casa, el exmagistrado deberá pasar 14 días en cuarentena hasta su total recuperación. En un comunicado, agradeció al personal sanitario que lo asistió: “No he podido ver sus caras, ni despedirme con un abrazo, solo he podido ver sus ojos, tras las gafas y mascarillas de aislamiento, pero en todos ellos he comprobado miradas limpias de vocación, abnegación, sacrificio, armonía y entrega a los demás. Siempre estaré en deuda con ustedes”.

Garzón es solo uno de miles. El jueves recién pasado se conoció que el número de contagiados en el mundo superó el millón de personas y que las muertes rozaban los 60 mil casos a nivel global.

Hace poco más de diez días, otra española apareció en portales de noticias tras haber salido positivo su test de Covid-19. La actriz Itziar Ituño -que protagonizó a la inspectora Raquel Murillo de La Casa de Papel- informó en su redes sociales que aunque su caso es “leve”, se trata de algo “superpeligroso para la gente que está más débil”. En un mensaje en vasco, agregó: “Esto no es tontería, sed conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”.

Gregorio Benito, legendario exjugador del Real Madrid, falleció el jueves por causa del coronavirus. Los medios españoles lamentaron su partida y dedicaron numerosos reportajes para recordarlo. Goyo Benito -como lo llamaban- murió a sus 73 años por una crisis, según señalaron personas de su entorno, aunque padecía otras patologías severas de manera previa. El madridista se encontraba ingresado en la Residencia Ballesol, en la capital española, donde han perdido la vida una decena de personas desde que comenzó la pandemia.

El jueves, además, se conoció la muerte del reconocido ilustrador argentino Juan Giménez, quien trabajó con Alejandro Jodoroswky en la saga “La casta de los Metabarones”. El dibujante -famoso por sus obras fantásticas, futuristas y “post-apocalípticas- murió en su ciudad natal Mendoza, donde se encontraba de visita ya que residía desde hace años en Sitges, una ciudad costera de Cataluña.

“Ni los perros bajarán al sótano”, dijo Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, al relatar -en tono de broma-, una conversación que tuvo con su hermano, el presentador de CNN, Chris Cuomo, cuando éste último salió positivo en el test de Covid-19. El rostro de la cadena estadounidense reveló la noticia el 31 de marzo en su cuenta de Twitter donde contó que estuvo expuesto a personas contagiadas en los últimos días y que tras eso presentó fiebre, escalofríos y falta de aliento. “Solo espero no contagiárselo a los niños y a Cristina -su esposa-. ¡Eso me haría sentir peor que esta enfermedad”. Los hermanos Cuomo se han transformado en un ícono de la lucha contra la pandemia en Nueva York.

Aunque se encuentra fuera de peligro, el basquetbolista Kevin Durant es uno de los cuatro jugadores de los Nets de Brooklyn que salieron positivo en coronavirus. Según contó a The Athletic, está en buen estado de salud pero llamó a que “todos tengan cuidado, cuídense y pongan en cuarentena. Vamos a superar esto”. Hace algunos días, el alero realizó un “en vivo” a través de sus redes sociales para explicar a sus seguidores sobre la situación. En medio de la conversación, para sorpresa suya, una pregunta llamó la atención: “¿Está permitido que KD esté en esta transmisión? ¿Debería usar una máscara para este streaming?. Ante esto, la estrella de la NBA respondió: “Hey, ¿acaso no acabas de regresar de Europa?”. La autora de la pregunta había sido nada más y nada menos que Rihanna.

Kristofer Hivju, el actor que interpretó a Tormund Giantsbane en la serie de HBO Games of Thrones, también salió positivo. En sus redes sociales relató que tanto él como su familia permanecerán en aislamiento mientras dure la pandemia y señaló que solo tiene como síntoma un resfrío leve. Su diagnóstico se dio justo cuando había comenzado a rodar la segunda temporada de la serie de Netflix The Witcher, por lo que se realizaron labores de limpieza y desinfección en todo el set de grabación.