Desde Tom Hanks hasta el príncipe Carlos: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus

Hace poco más de dos semanas el actor estadounidense Tom Hanks publicó un mensaje en sus redes sociales donde daba cuenta de que tanto él como su esposa Rita Wilson, se sentían “un poco cansados, como si estuviéramos resfriados". El mensaje continuaba así: “Para ser claros, como se recomienda actualmente, nos hicimos la prueba del coronavirus y resultó ser positiva”.

La pandemia del Covid-19 lleva hasta el momento más de 600 mil contagios en el mundo, siendo Estados Unidos el país que en la actualidad tiene más casos confirmados. Le sigue de cerca Italia, y un poco más lejos España y China.

Tom Hanks no es el único caso confirmado -entre personalidades del espectáculo- en su país. El lunes recién pasado se dio a conocer que el productor Harvey Weinstein dio positivo en el test y que está en cuarentena en el correccional Wende en Nueva York, donde se encuentra cumpliendo su condena de 23 años de prisión por delitos sexuales contra Miriam Haley y Jessica Mann.

Pero la lista es larga. Y traspasa fronteras.

El actor británico Idris Elba contó hace un par de semanas que se practicó el examen sin presentar los síntomas y que el resultado fue positivo. Se sometió al test, aseguró, luego de que estuviera expuesto a otra persona que ya había sido diagnosticado. El protagonista de Luther, si bien señaló que se encuentra en buen estado de salud, reconoció hace algunos días que está preocupado ya que padece de asma.

Justamente ayer, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, colgó un video en Twitter donde reconocía que también era parte de los contagiados. Pese a esto, señaló que se encuentra con síntomas leves y cumpliendo una “autocuarentena”. "Continuaré liderando la respuesta del gobierno mediante video conferencia mientras luchamos contra este virus”, afirmó.

Pero en la isla británica hay otra reconocida figura que también está en aislamiento. El miércoles pasado, la residencia de Clarence House confirmó que el príncipe Carlos dio positivo en el examen de coronavirus, Covid-19, pero “se mantiene con buena salud”. Su esposa, en tanto, Camila de Cornualles, se sometió al test, pero salió negativo.

Quien también se encuentra con el virus es el príncipe Alberto de Mónaco, de quien se supo la noticia hace una semana atrás. La coincidencia entre estos personajes de la realeza es que ambos tuvieron un encuentro en Londres el pasado 10 de marzo. De hecho, cuando se supo la noticia de Carlos, medios europeos comenzaron a especular que el hijo de Grace Kelly pudo haber sido quien afectó al hijo de Isabel II. Y, debido a la polémica, Alberto rompió el silencio para asegurar que en la cita en la capital inglesa ambos estuvieron “muy lejos” y que ni siquiera se dieron la mano.

En la lista además está el tenor español y director de orquesta, Plácido Domingo. El lunes, en su cuenta de Facebook, el cantante contó: “Siento que es mi obligación moral anunciar que he dado positivo al Covid-19, conocido también como el Coronavirus. Mi familia y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el tiempo que se considere necesario médicamente. Actualmente todos gozamos de buena salud, pero yo presenté síntomas de tos y de fiebre, por lo tanto decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo”.

La española Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno español, también dio positivo en el test de coronavirus. La enfermedad la llevó a permanecer hospitalizada en un centro asistencial de Madrid desde el domingo debido a problemas respiratorios. El jueves pasado, tras una positiva evolución, fue dada de alta pero deberá permanecer en cuarentena.

El lunes 23 de marzo el cantante español Miguel Bosé confirmó a través de sus redes sociales que su madre, la actriz Lucía Bosé de 89 años, falleció producto de una neumonía ocasionada por el coronavirus que se le había diagnosticado. "Queridos amigos… os comunico que mi madre acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios“.

Una semana ha pasado desde que falleció Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, y su cuerpo aún no ha podido ser incinerado. “Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida”, anunció su hijo Lorenzo. Con el pasar de los días, se confirmó que otro de sus hijos, Francisco -ex jugador de la Unión Española- también había sido diagnosticado.

Internado también en España -y en un delicado estado de salud por coronavirus- se encuentra el escritor chileno Luis Sepúlveda quien fue ingresado al Hospital Universitario Central de Asturias el 29 de febrero pasado. El autor de Un viejo que leía novelas de amor, se contagió en un viaje a Portugal para participar en el Festival Correntes d’Escritas en Póvoa de Varzim.