Quiénes se perfilan como interlocutores de La Moneda en la oposición

Desde La Moneda advierten que las piezas aún se están acomodando en el fragmentado tablero parlamentario de la oposición y sus interlocutores aún no están completamente definidos. No obstante, ya hay señales palpables de quiénes están dispuestos a dialogar y los que no.

En las últimas semanas, e incluso antes del 11 de marzo, los titulares del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y de la Segpres, José García Ruminot (RN), además del presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella -considerado un ministro político en las sombras- han sostenido acercamientos y encuentros en privado con distintos parlamentarios opositores.

En una fragmentada centroizquierda que aún no logra reponerse del golpe electoral sufrido en las presidenciales -y que en las reuniones que han tenido hasta ahora no han logado acuerdos sustanciales-, la troika política detrás del gobierno de José Antonio Kast se ha enfocado en diputados y senadores, cercanos al centro político, que ofrezcan garantías de respetar acuerdos.

La elección de las directivas de ambas cámaras fue el primer test, del cual salieron airosos, y la semana pasada el equipo se anotó su primer triunfo legislativo, al aprobarse la ley que atenuaba la histórica alza de combustibles en un ambiente muy tensionado.

Sin embargo, el inicio de las conversaciones -y construcción de confianzas- entre La Moneda y la centroizquierda no ha sido fácil.

La dura postura con que debutó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz -en la forma y el fondo-, al anunciar el aumento histórico del precio de las bencinas, el error comunicacional de la Presidencia de hablar que el Estado de Chile estaba “en quiebra”, sumado a la decisión del gobierno de quitarle el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas, entre otras decisiones, pusieron en una compleja posición al equipo político.

El senador Vlado Mirosevic (PL) cuenta que le hizo ver a Alvarado, García y Squella que, como gobierno, debían tomar una “definición” a la brevedad. “Continúan por un camino ideológico apegado al manual de la ultraderecha y optan por la polarización, o dan un golpe de timón hacia un gobierno más pragmático”.

“Mi disposición era, y lo sigue siendo, ser una oposición constructiva, pero cuando el gobierno ingresa al Parlamento un paquete que incluye decretos ambientales, el límite al CAE (para menores de 30 años), cambios a la ley de 40 horas, etc., dificulta mucho ser una oposición dialogante”, agrega el legislador por Arica.

Vodanovic/De Urresti

Todos concuerdan -oficialismo y oposición- que la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, es hasta ahora la interlocutora clave de La Moneda. Ya ha tenido una serie de contactos -públicos y privados- con distintas autoridades de gobierno.

La senadora por el Maule presidirá el PS todo este año y gran parte del próximo y está decidida a marcar diferencias con el PC y el Frente Amplio, sus exsocios en el anterior gobierno de Gabriel Boric. En 2028, presidirá dos comisiones claves: Hacienda y Constitución, las cuales integra.

Ella, junto a su par Juan Luis Castro, son hoy el contrapeso al interior de la bancada socialista a la mediática pareja compuesta por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, que se ha transformado en una “pulga en el oído” para el gobierno de Kast. Otro plus del oficialismo para tenerla como “aliada”.

Esta pugna al interior del PS quedó en evidencia la tarde del miércoles 25 de marzo, durante la discusión de la ley de combustibles, donde se produjo una insólita situación en la sala del Senado. En esa oportunidad, Cicardini criticó duramente a Quiroz y le pidió que renunciara, ante lo cual Vodanovic pidió la palabra y dijo que sus dichos no representaban a la directiva del PS.

Por el rol clave que ha jugado en importantes negociaciones -sobre todo cuando fue miembro de la Comisión de Hacienda-, el senador Alfonso de Urresti es -coinciden diversas fuentes- otro PS clave para La Moneda en lo que viene. Más aún luego de que la bancada socialista, la más grande de la oposición y la segunda de todo el Senado, después de RN, lo eligiera a él como quien presidirá la Corporación en 2027.

En los próximos meses el Senado deberá aprobar a nuevos integrantes de la Corte Suprema, dos nuevos consejeros del Banco Central y renovaciones parciales en el Consejo para la Transparencia, el Servel, el Consejo Nacional de Televisión y el INDH.

Sin embargo, diversas decisiones anunciadas por ministros sectoriales han interrumpido los acercamientos entre la dupla Alvarado-García y los senadores socialistas, quienes no han visto con buenos ojos decisiones como la de echar pie atrás a la expropiación de Colonia Dignidad .

Por ahora el team político de Kast ha evitado un acercamiento a la bancada de diputados socialistas, como lo señala su jefe de bancada, Raúl Leiva: “Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de interlocución con La Moneda, lo que nos llama profundamente la atención”.

Araya/Soto

Tras la salida del Senado de dos históricos PPD -Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana-, el senador Pedro Araya se perfila como el gran interlocutor del partido con el Ejecutivo.

El abogado antofagastino, quien lleva dos décadas como parlamentario, ya se ha reunido con Alvarado y con Squella por separado, para conversar sobre temas de Seguridad y Defensa, entre otros.

Araya presidirá este año la Comisión de Constitución, es su miembro más antiguo, y se le conoce como un gestor de grandes acuerdos, como la nominación de Ángel Valencia como fiscal nacional, en enero de 2023.

“Estamos disponibles a tener un diálogo con el gobierno y mantener canales abiertos para buscar soluciones a temas como la actual alza de las bencinas”, afirma Araya.

En la Cámara, Raúl Soto -jefe de la bancada del PPD y el más probable próximo presidente de la colectividad- aparece como gran clave. Tras la victoria de Kast, se ha perfilado como uno de los negociadores del sector, sobre todo tras sus críticas a cómo “se terminó desdibujando la centroizquierda” durante el gobierno de Boric.

En el radar del gobierno también comienza a aparecer el nombre del debutante Carlos Cuadrado. El exalcalde de Huechuraba, cercano a los históricos PPD Guido Girardi, Jaime Quintana y Sergio Bitar, entre otros, ya ha sostenido reuniones con el ministro de Defensa, Fernando Barros; el subsecretario de DD.HH., Pablo Mira, y contactado por reconocidos lobistas de la derecha.

Díaz/Camaño/Mulet

El ministro García Ruminot mantiene una antigua amistad con la senadora Yasna Provoste (DC), por lo que era vista como una aliada natural en algunos temas. Sin embargo, al iniciar su segundo periodo senatorial, la política atacameña optó por unirse a sus pares del PC y el FA para enfrentar las tratativas por la elección de la mesa del Senado y las jefaturas de comisiones, a lo cual ha sumado una postura muy crítica a Kast.

Por ello, el senador DC Francisco Huenchumilla surge como un posible interlocutor. En el oficialismo advierten que, a pesar de su decisión de dejar en enero pasado la presidencia de la DC, el experimentado político se la jugará para que su partido mantenga un rol de influencia en la Cámara Alta, además de buscar conseguir medidas para su Región de La Araucanía.

Por ahora, los ministros políticos han puesto sus fichas en la bancada de diputados de la DC, con muchos debutantes y líderes provenientes del tronco más conservador del partido, entre ellos, su jefe de bancada, el exgobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Este busca presidir la tienda en una elección en la que competirá con el también diputado Álvaro Ortiz el próximo 12 de abril.

A él se suman otros dos interlocutores cuyos votos permitieron la elección de Jorge Alessandri (UDI) como presidente de la corporación, el pasado 11 de marzo: los diputados Felipe Camaño (independiente DC) y Jaime Mulet (FRVS), quien, independiente de que logre mantener viva a su tienda, se sumará a la bancada DC.

Además de su voto por Alessandri, que lo convirtió en un puente entre la Falange y La Moneda, Mulet -quien el próximo año se convertirá en presidente de la Cámara- ya ha declarado su ánimo de dialogar con el gobierno.

Bianchi/Alinco y el PDG

El martes 24 de marzo, 15 minutos antes de que partiera la sesión del Senado, Alvarado -con su mochila de paño estilo militar- ingresó al hemiciclo, aún semivacío. Tras una rápida mirada, se acercó a saludar -uno por uno- a quienes ya se encontraban en sus puestos.

El jefe del gabinete de Kast se quedó conversando un buen rato con el senador independiente Karim Bianchi, que esa mañana había propuesto suspender -sin éxito- las asignaciones de combustible para parlamentarios y autoridades.

Alvarado lo tranquilizó, le dijo que la suspensión del Mepco no sería una decisión permanente en el tiempo y que el deseo de Quiroz era volver lo más pronto a la normalidad, apenas el precio internacional del petróleo tienda a estabilizarse.

Bianchi, quien este año presidirá la Comisión de Seguridad Pública, es otro de los nombres con que La Moneda busca tener buenas relaciones.

“Le señalé al ministro que mi voto no era ideológico, que tenía la mejor voluntad para apoyar al gobierno, pero que levantaría la voz con fuerza cuando algo me pareciera que no iba en la línea correcta”, cuenta el hijo del polémico caudillo magallánico Carlos Bianchi, quien antes ocupó su lugar en el Senado durante 16 años y hoy es diputado.

Otro independiente que está en la mira de La Moneda es el diputado René Alinco, quien mantiene una larga relación de amistad con Alvarado.

La semana pasada a ambos se les vio conversando en la previa de la tensa sesión de las bencinas, que el diputado independiente respaldó. Minutos más tarde, cuando Alinco se dirigía a almorzar al comedor de los independientes, el diputado Bianchi le gritó: “Alinco, acuérdate, hay dos precios: los muy caros y los no muy baratos”.

“Yo no mezclo la amistad con la política. Yo soy un hombre de izquierda, el ministro Alvarado es de derecha, pero reconozco el compromiso social que él tiene con la gente que más necesita (...). Yo haré una oposición constructiva, pero vigilante”, afirma Alinco.

Los 14 legisladores del Partido de la Gente (PDG) serán claves para las futuras votaciones. Sin embargo, por ahora, la decisión de La Moneda ha sido mantener distancia y ver qué va pasando al interior de la bancada del partido de Franco Parisi, donde el diputado Juan Manuel Valenzuela -cercano al líder de la tienda- aparece con un futuro dialogador.

Ibáñez/Sánchez

Fuentes de la Segpres cuentan que les ha sorprendido la disposición -y cierta moderación- que han mostrado los senadores debutantes del FA, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, en algunas conversaciones -formales y de pasillo- sostenidas estas primeras semanas de trabajo legislativo. Ello, a diferencia de los diputados frenteamplistas, que han sido muy duros con Kast, con los que La Moneda da por descartado -hasta ahora- tener interlocutores de confianza.

Lo mismo ocurre con los legisladores comunistas, donde hasta ahora el gobierno no ve un espacio para conversaciones o acuerdos. Una muestra clara para el Ejecutivo fue que el 24 de marzo toda la bancada PC votó en contra de la primera extensión del estado de excepción constitucional de la era Kast, mientras que durante el gobierno de Boric su mayoría solía votar a favor.

Por ahora, el PC ha reaccionado con dureza a través de sus dirigentes y parlamentarios a los anuncios de la administración Kast, pero aún no se percibe una línea adoptada por la colectividad.

El timonel Lautaro Carmona ha acusado que el gobierno aspira a una “refundación neoliberal”, que “entró con arrogancia” y que las eventuales movilizaciones “van a ser en mérito de las políticas que el gobierno sigue impulsando“. Y la exministra Jeannette Jara -del ala disidente a la gestión de Carmona- también se ha referido críticamente al gobierno. ”Lo que está haciendo el gobierno en sus primeros días es desplegar su agenda propia y no la que comprometió con el país“, dijo hace unos días a La Tercera.