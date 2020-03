Vicepresidenta de España es dada de alta tras diagnóstico de coronavirus

Carmen Calvo (62), la Vicepresidenta primera de España, fue dada de alta este jueves luego que permanecer desde el domingo hospitalizada por un problema respiratorio que finalmente fue diagnosticado como Covid-19 (coronavirus).

La autoridad precisó en su cuenta de Twitter que seguirá en tratamiento médico en su hogar donde además se mantendrá “en aislamiento”.

“Esta mañana he recibido el alta hospitalaria. El equipo médico que me ha tratado por #COVID19 considera que la evolución de mi estado es positiva y no necesita mantener mi hospitalización”, escribió Calvo en la red social.

La autoridad además agradeció los mensajes de solidaridad recibidos durante los días que estuvo internada en un clínica de Madrid luego de que La Moncloa comunicara sobre el resultado del test que se realizó.

“La vicepresidenta ha dado resultado positivo en la última prueba médica que le fue realizada este martes. Calvo había tenido en pruebas anteriores un resultado negativo, pero, a juicio médico, el último no proporcionaba datos concluyentes. Por este motivo, se le ha repetido la prueba, cuyo resultado se acaba de conocer", informó el Ejecutivo.

Calvo es la tercera miembro del gabinete de Sánchez que da positivo el coronavirus. La primera fue Irene Montero (ministra de Igualdad) -quien además es pareja del vicepresidente segundo Pablo Iglesias- y Carolina Darias (Política Territorial) .

Por otro lado, la primera dama, Begoña Gómez, también dio positivo en el examen de Covid-19.