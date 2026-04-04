Irán ejecuta a dos hombres acusados de terrorismo y vínculos con el MEK

El gobierno de Irán ejecutó este sábado a dos hombres condenados por pertenecer al movimiento opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y participar en acciones destinadas a desestabilizar al gobierno.

Según informó el sitio Mizan Online, órgano del poder judicial iraní, Abolhasan Montazer y Vahid Baniamerian fueron ahorcados tras un juicio cuyas sentencias fueron confirmadas por la Corte Suprema.

Ambos fueron declarados culpables de intento de “rebelión mediante la participación en múltiples actos terroristas”, además de pertenecer al MEK y realizar acciones de sabotaje con el objetivo de derrocar al régimen.

Irán ejecuta a dos hombres acusados de terrorismo y vínculos con movimiento opositor al régimen

Estas ejecuciones se producen pocos días después de que otras cuatro personas vinculadas a la misma organización fueran ajusticiadas a comienzos de la semana, en medio de un contexto de creciente tensión interna.

El MEK es un movimiento opositor que inicialmente apoyó la revolución islámica de 1979, pero que rompió con el régimen en la década de 1980. Desde entonces opera en el exilio y es considerado una organización terrorista por las autoridades iraníes.

Irán se mantiene como el segundo país con mayor número de ejecuciones en el mundo, solo por detrás de China, según organizaciones de derechos humanos.

En el marco de la actual escalada, las autoridades también ejecutaron recientemente a un hombre acusado de actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante una ola de protestas antigubernamentales registradas a inicios de este año.