Donald Trump visita el estado de Pensilvania a poco más de dos meses de sobrevivir a un intento de homicidio en Butler

Este domingo, el candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizará un mitin político en la ciudad industrial de Erie, al noroeste de Pensilvania. Comenzará a hablar en el Bayfront Convention Center alrededor de las 2 PM de nuestro país.

Esta será su segunda parada en Erie durante este ciclo electoral, luego de congregar a sus adherentes en el Erie Insurance Arena el pasado 29 de julio de 2023.

Además, esta visita será la previa a la que realizará el próximo sábado 5 de octubre a la ciudad de Butler, donde hace poco más de 2 meses sobrevivió a un intento de homicidio en el que sufrió una herida en su oreja.

El candidato presidencial republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza un gesto con su cara ensangrentada mientras es asistido por personal del Servicio Secreto de los Estados Unidos tras sufrir un disparo en su oreja dercha durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Foto: Reuters/Brendan McDermid

Según detalló su campaña electoral, el candidato republicano planea realizar en la ciudad un homenaje a Corey Comperatore, quien falleció durante el intento de asesinato del exmandatario, el que se dio poco antes de la Convención Nacional Republicana.

“En Estados Unidos no permitimos que monstruos como ese malvado asesino tengan la última palabra. Cada vez que nuestra nación sufre un ataque o una dificultad, nos unimos, perseveramos y prevalecemos. (...) Y cuando un tirador atacó nuestra democracia e intentó poner fin a este movimiento, Trump regresa al lugar”, señaló sobre la visita a Butler su equipo de campaña.

Esta nueva visita se da luego que el pasado 15 de septiembre el FBI detuviera a un sospechoso que disparó un rifle AK-47 en el club de golf de Trump, en West Palm Beach, en el estado de Florida, en un nuevo intento de asesinato contra el candidato. El detenido, de 58 años, fue identificado como Ryan Routh y la policía lo encontró con el arma de fuego y dos mochilas.

La lucha electoral por Pensilvania

El estado de Pensilvania es considerado uno de los más importantes para las próximas elecciones del 5 de noviembre, lo que concita el interés tanto del equipo de Trump como de la candidata demócrata, Kamala Harris.

Según los últimos sondeos nacionales, ambos candidatos se encuentran empatados.

En una encuesta nacional, Harris y Trump estaban empatados a 47% entre los 2.437 votantes probables encuestados del 11 al 16 de septiembre, según un sondeo de The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College. El margen de error era de más o menos 3 puntos porcentuales.

En Pensilvania, uno de los siete estados más disputados, Harris mantuvo su ventaja de 4 puntos, 50% a 46%, con un margen de error de más o menos 3,8 puntos porcentuales, según el sondeo del Times.