Dos bancos más grandes de China aterrizan en Bolivia para inyectar yuanes y reducir dependencia del dólar

Los dos bancos más grandes de China aterrizaron este viernes en Bolivia ante la política del gobierno boliviano de usar yuanes en las transacciones internacionales y reducir así la dependencia del dólar estadounidense, informó el Banco Central del país altiplánico (BCB).

Ejecutivos del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) y del Bank of China “se reunieron el viernes con representantes del sistema financiero boliviano” para ofertar sus servicios y “promover el uso del yuan”, dijo en un comunicado el BCB.

“Actualmente el yuan se constituye en la quinta moneda más activas en pagos globales”, dijo el presidente del BCB Edwin Rojas.

Bolivia se suma a Brasil y Argentina en el uso de la divisa china en operaciones de comercio exterior. En el caso boliviano, comenzó a utilizarse ante la escasez de dólares que afronta la ya debilitada economía boliviana desde inicios de año por la reducción de sus reservas en la moneda estadounidense.

Hasta julio pasado las transacciones en la monera china llegaron al 10% del comercio exterior boliviano. Los exportadores de banano, zinc y de manufacturas en madera están usando yuanes, dijo entonces el ministro de Economía Marcelo Montenegro.

En mayo pasado, al cumplir la mitad de su mandato de cinco años, el presidente Luis Arce propuso “transar más en yuanes que en dólares frente a un contexto económico internacional adverso”, pero también por “geopolítica” ante el crecimiento de China en el comercio internacional.

China es el séptimo socio comercial de Bolivia por el volumen de exportaciones con el 5,7% del total exportado en 2022 pero el comercio entre los dos países está en crecimiento.

El país asiático ha pasado a ser el socio más importante de Bolivia para la explotación futura del litio. Dos empresas chinas han comprometido este año una inversión estimada en 2.000 millones de dólares para la producción de carbonato de litio a partir de 2025 en uno de los salares más grandes del mundo situado en el sur boliviano.