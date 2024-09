Edmundo González llega a España para recibir asilo político y abre interrogantes sobre estrategia de la oposición venezolana

Durante los últimos días, personas cercanas a Edmundo González insistieron en que el candidato presidencial opositor se quedaría en Venezuela y no estaba tramitando ningún asilo político. Pero se trataba de una estrategia para adelantar de manera discreta una operación compleja que permitiría que el exdiplomático de 75 años pudiera volar a España. González arribó el domingo a ese país en busca de asilo, dijeron autoridades españolas, horas después de abandonar Venezuela en medio de una crisis política y diplomática por las disputadas elecciones del 28 de julio pasado.

González, quien ha desafiado la declaración de victoria del presidente Nicolás Maduro y que estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio, aterrizó en torno a las 16.00 horas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) con su esposa y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales de España, Diego Martínez Belío, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en un comunicado. Fueron recibidos por la secretaria para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo. González llega a un país donde se sentirá en casa, pues allí mismo vive su hija, exiliada también por el régimen chavista.

“Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y afectuoso saludo, junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibida de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid”, señaló González a su arribo al país ibérico. “Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos”, agregó.

Carolina González, hija del candidato presidencial opositor de Venezuela en las recientes elecciones, Edmundo González, sale de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, el 8 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

En declaraciones a CNN en Español este domingo, el abogado de González, José Vicente Haro, dijo que la decisión del líder opositor de salir de Venezuela y buscar asilo político en España obedeció a “decisiones de urgencia” que tomó en cuestión de horas para preservar su vida, su libertad, y para garantizar el bienestar de su familia. “Su vida corría peligro, su integridad física, su libertad y lo que es, en general, sus seguridades personales corrían peligro”, indicó Haro en entrevista.

En la misma línea, la líder opositora María Corina Machado escribió en X que González había huido para proteger su “libertad, su integridad y su vida”. “Las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”, añadió.

La afirmación de González es compartida por Machado, quien aseguró que ella seguirá luchando desde Venezuela, mientras que el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) lo hará “desde afuera”. “Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes”, dijo Machado a través de X, prometiendo que González prestará juramento el 10 de enero de 2025, cuando comience el próximo período presidencial.

José Vicente Haro también compartió que la decisión se tomó en las últimas horas de la medianoche del viernes, luego de que opositores denunciaran que las fuerzas de seguridad de Venezuela habían rodeado la embajada de Argentina en Venezuela, lo que fue calificado como “asedio” del gobierno de Maduro. La situación se extendió a lo largo de la noche hasta la mañana de este sábado.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, relató a la televisión española que su traslado a Madrid estaba planeado desde hacía días y el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que ahora comenzaría el proceso de asilo de González, cuya resolución, según el Ministerio, “será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos”. “España está comprometida con la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, escribió Albares en su cuenta de la red social X.

González había buscado refugio en las embajadas holandesa y española en Venezuela después de las elecciones, informaron funcionarios holandeses y venezolanos. El ministro de Asuntos Exteriores holandés, Caspar Veldkamp, dijo en una carta a su Parlamento el domingo que el candidato opositor había solicitado urgentemente refugio en la embajada holandesa el día después de las elecciones. “A principios de septiembre, Edmundo González indicó que (...) quería irse y continuar su lucha desde España”, agregó Veldkamp.

Albares negó este domingo que haya existido algún tipo de negociación entre el gobierno de España y representantes de Maduro para conceder asilo político a González. “No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el de Venezuela. El asilo político ha sido solicitud personal de Edmundo González”, aseguró el canciller español.

Asimismo, insistió en el “compromiso del gobierno de España con derechos políticos de todos los venezolanos” y negó también que el exjefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, haya sido parte de la mediación. “España no da ninguna contrapartida”, dijo y agregó que “la posición del gobierno de España no cambia en absoluto con respecto a lo que era anteriormente a la salida de Edmundo González”.

Previamente, el diario español El País había informado que “Rodríguez Zapatero ha desempeñado un papel clave en las gestiones” para la salida de González. De igual forma se manifestó el diario ABC, que aseguró que el exilio del líder opositor venezolano es el “enésimo servicio de Zapatero al chavismo”.

En entrevista con la televisión estatal española, Albares no descartó que González y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reúnan. Esto sería al regresar a España, pues el jefe del Ejecutivo se encuentra de viaje oficial en China.

El diario español El Mundo reveló detalles desconocidos de ese trayecto que permitió a González estar seguro. “El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viaja el abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela ha aterrizado a las 10:29 horas en el aeropuerto portugués de Lajes, en la isla Terceira del archipiélago de las Azores”, detalló. Agregó que González viajó en “una aeronave militar española, del modelo F900 Dassault Falcon, que había despegado casi seis horas antes del aeropuerto Internacional de Las Américas, en Punta Caucedo, República Dominicana, adonde había llegado desde Venezuela en las horas previas”. Ese avión lo espero en ese país varias horas.

Para el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el exilio de González hacia España marca el “hasta el final” de lo que calificó una “obra bufa” que, según destacó, causó “zozobra” entre la población venezolana después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Edmundo González Urrutia escenificó su despedida en pista del aeropuerto de Maiquetía. Ahí ocurrió el capítulo final de dicha mediocre obra que desencadenó zozobra, sangre, sudor y lágrimas a espectadores inocentes”, indicó este domingo en alocución a los medios.

Saab, al pronunciarse sobre la salida del país de González con destino hacia España, dijo que su despacho ya conocía desde hace semanas que tal situación se produciría. “Fuimos informados por las autoridades venezolanas de la solicitud de asilo realizada en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y las relaciones diplomáticas entre Estados”, afirmó en conferencia de prensa, según consigna el medio Efecto Cocuyo.

En tanto, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos lamentaron el exilio forzado de Edmundo González. “Hoy es un día triste para la democracia en Venezuela”, indicó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien manifestó que “en una democracia, ningún líder político debe verse forzado a buscar asilo en otro país”.

“Edmundo González hizo solamente lo que correspondía en esta oportunidad, Venezuela definitivamente no necesita ni un solo preso político más, ni un solo torturado más, no necesita ni una víctima más de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sabemos lo que son las cárceles del régimen y sabemos la triste naturaleza humana de la cadena de mando de la represión dictatorial”, señaló OEA en un comunicado, en el que reitera su postura en la que lo reconocen como ganador de las elecciones. “En este proceso electoral que no ha terminado, todavía debemos seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio pasado asuma la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en enero del año que viene”.

“Esto constituye un golpe emocional, aunque racionalmente pudiera ser predecible. Que Edmundo estuviera en Venezuela generaba la percepción de que su heroísmo era señal de fortaleza del triunfo electoral. Nadie quedó exento de la persecución del régimen, incluyendo niños, adolescentes, personas enfermas, adultos mayores. El miedo se apoderó de gran parte de la población”, explicó a El Mundo el experto electoral Jesús Castellanos, quien destacó que el nombramiento del duro del régimen venezolano, el capitán Diosdado Cabello, al frente del Ministerio de Interior hizo aumentar aún más si cabe el temor.

¿Se trataría entonces de un triunfo del régimen? Para Castellano sí “en este momento”, ya que consigue el objetivo perseguido. Pero se trataría de un hecho que no cambia la realidad del 28J, “pues pese a que Edmundo esté en España, sigue siendo presidente electo y existen suficientes pruebas de ello”.

Analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo opinan que “no se puede edulcorar” la situación: Es una derrota política para la oposición, mas no el final. “El exilio de Edmundo González es un golpe anímico muy duro para la oposición y una derrota moral para la causa democrática. Un presidente electo en el exilio refuerza la narrativa de que el chavismo seguirá en el poder y que cada vez son menores las posibilidades de una transición política», expresó el politólogo Luis Rendueles.

En ello coincide el consultor político, Ricardo Ríos, quien no cree que la salida de González del país obedezca a una estrategia de la oposición liderada por María Corina Machado, sino una decisión tomada por la represión gubernamental. “Yo pienso que esto es una derrota política para la oposición, probablemente la más importante o quizá la única desde el 28 de julio para acá. Porque la publicación de las actas y la demostración de exponer a la luz pública lo que pasó el 28 de julio fue una jugada magistral que hace que el no reconocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los resultados no haya sido una derrota para la oposición”, sostuvo.

Según Reuters, el hecho de que Maduro haya permitido la salida de González a pesar de la orden de detención que enfrentaba puede suavizar algunas de las duras críticas internacionales recientes contra él. Machado, sin embargo, sigue siendo objeto de una investigación y permanece en un lugar desconocido desde los comicios, saliendo sólo ocasionalmente para liderar mítines.