Edmundo González: “Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz”

Ad portas de que se conozcan los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, el candidato opositor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, aseguró que “los resultados son inocultables”.

A través de su cuenta de X, el aspirante de la disidencia manifestó que “el país eligió un cambio en paz”, augurando una posible victoria para la disidencia de la nación sudamericana liderada por Nicolás Maduro, en medio de denuncias de irregularidades en el proceso de conteo de votos por parte de la oposición, y declaraciones triunfalistas desde el oficialismo.

En el mismo tenor, Omar Barboza, portavoz de la oposición venezolana, denunció en una declaración pública que “apenas hemos obtenido un 30% de las actas porque no nos han permitido tener el resto. Nos han sacado a los testigos de las mesas”

“No hemos tenido ninguna conversación con el gobierno a pesar de las diferencias políticas. La comunidad internacional no aceptará un resultado que no esté avalado con lo que tenemos”, acotó.

Aunque inicialmente, el fiscal general de Venezuela Tarek Williams Saab había adelantado que a las 22 horas se realizarían “declaraciones importantes”, el anuncio finalmente se ha postergado hasta las 23.30 horas, donde se espera que el Consejo Nacional Electoral deberá dar a conocer el primer boletín con la información oficial.