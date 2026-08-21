EE.UU. impone sanciones a tres personas y nueve entidades de Cuba, incluido el Ministerio de Construcción

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra tres personas y nueve empresas y entidades de Cuba, incluido el Ministerio de Construcción, en el marco de las presiones de la Administración de Donald Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.

Las personas afectadas por las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. están vinculadas al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), ya sancionado por Washington.

Se trata de su vicepresidenta, Noemí Rabaza; su directora para Norteamérica, Leima Martínez, y el presidente de la organización, el diputado Fernando González Llort, quien estuvo encarcelado en Estados Unidos durante 15 años junto a otros cuatro cubanos por presunto espionaje.

También fueron sancionadas por la OFAC cuatro empresas del sector metalúrgico y mineral de Cuba que operan “en beneficio del régimen”, de acuerdo a la Casa Blanca: Acinox Comercial, Geominsal, Metalcuba y Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara.

A ellas se suman el Ministerio de Construcción y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A., que proporciona mano de obra cubana a compañías extranjeras que operan en la isla y que, de acuerdo al gobierno estadounidense, ha “retenido más del 90% de los salarios pagados” por estas empresas a sus empleados cubanos.

Today’s designations make clear that the Trump Administration will not tolerate the Cuban regime’s efforts to fund its repression or continue its decades-long campaign of subversive anti-American activities.https://t.co/BjWMFpCWXn — Department of State (@StateDept) August 20, 2026

Por otra parte, la OFAC impuso penalizaciones contra Coratur SA, Transimport y Consumimport, tres firmas que actúan bajo el paraguas del Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), también sancionado por Washington.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, denunció que estas sanciones responden al “propósito deliberado” de Estados Unidos de dañar la economía de la isla e impedir que las autoridades brinden los servicios básicos a la población.

“En particular, obstaculiza la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por pymes privadas cubanas”, señaló Rodríguez en sus redes sociales.

Además, en su publicación volvió a señalar al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio -de ascendencia cubana- y su “fracasada obsesión contra Cuba” como responsable de estas medidas que afectan a unos recursos “de por sí en una situación crítica producto del bloqueo” de la Administración Trump.