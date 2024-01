El “escándalo del bolso Dior”: la nueva polémica que complica a la primera dama de Corea del Sur

Este martes, el Presidente surcoreano Yoon Suk-yeol se reunió con el líder interino del Partido del Poder Popular (PPP), Han Dong-hoon, en un intento por reparar su relación tras haber discrepado cómo abordar las acusaciones relacionadas con la primera dama y las nominaciones del partido para las próximas elecciones generales.

La primera dama de Corea del Sur, Kim Keon-hee, ha enfrentado duras críticas desde el gobernante PPP -colectividad conservadora que ostenta la presidencia de Corea del Sur y es la segunda fuerza más grande en la Asamblea Nacional- por haber aceptado un bolso Dior de un pastor en 2022.

Han Dong-hoon dijo que la controversia sobre el bolso de la primera dama “puede ser un asunto de preocupación pública”, según informó The Korea Times el pasado sábado. Días después, Han confirmó a los periodistas surcoreanos que la oficina presidencial le había pedido que dejara su cargo, aunque rechazó la solicitud de dimisión.

La primera dama está en el ojo del huracán desde noviembre del año pasado, después de que el canal de noticias liberal en YouTube, Voice of Seoul, publicó que Kim Keon-hee recibió un bolso Dior valorado en unos 3 millones de wones (2.250 dólares) de un pastor coreano-estadounidense en septiembre de 2022. El pastor secretamente filmó el intercambio usando una cámara incorporada en su reloj.

Mientras que el canal liberal acusó a Kim de soborno, la oficina de Yoon refutó la afirmación y dijo en cambio que se trataba de una cámara espía premeditada. “Básicamente, el asunto fue un montaje planificado utilizando una cámara espía. Sin embargo, hubo varias irregularidades en el manejo de los problemas”, dijo el líder del PPP a los medios de comunicación el jueves pasado.

Según la ley anticorrupción de Corea del Sur, es ilegal que los funcionarios públicos y sus cónyuges reciban obsequios por valor de más de 1 millón de wones surcoreanos (750 dólares) de una sola vez o un total de 3 millones de wones en un año fiscal. Ni Kim ni su marido, el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, se han pronunciado hasta el momento sobre el escándalo.

El presidente Yoon Suk-yeol y la primera dama Kim Keon-hee se despiden antes de partir hacia Camboya, el 11 de noviembre de 2022, en una base aérea de Seúl. Foto: Presidencia

El año pasado, posterior a la publicación del video, un grupo cívico presentó una denuncia ante la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles surcoreana, solicitando una investigación sobre Kim por la presunta violación de las leyes anticorrupción. El jueves pasado, la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles afirmó que ha estado realizando una investigación de acuerdo con el debido proceso. “Estamos manejando todos los casos reportados de manera justa y de acuerdo con la ley y los principios”, dijo la agencia en un comunicado de prensa.

El escándalo del bolso Dior, que tiene en llamas al partido gobernante en Corea del Sur, se suma al extenso historial que tiene Kim Keon-hee de acusaciones en su contra. La empresaria, académica y primera dama de Corea del Sur, de 51 años, se ha visto antes envuelta en controversias relacionadas con plagio, credenciales falsas, evasión fiscal y corrupción bursátil.

En febrero de 2023, la empresaria fue acusada de manipular los precios de las acciones de Deutsch Motors Inc., un destacado distribuidor de automóviles BMW en Corea del Sur, entre 2009 y 2012. El tribunal a cargo del caso de manipulación del mercado por parte de Deutsch Motors determinó que varias cuentas de Kim Keon-hee, mencionadas varias veces en el fallo, fueron “utilizadas para manipular los precios del mercado”.

En diciembre pasado, la Asamblea Nacional de Corea aprobó un proyecto de ley para iniciar una investigación de un fiscal especial sobre la presunta participación de la primera dama en la manipulación de acciones. La propuesta -hecha por el Partido Demócrata de Corea, primera mayoría en la Asamblea- recibió el apoyo unánime de los 180 miembros asistentes. Sin embargo, miembros del partido gobernante se opusieron a la moción, alegando que ésta era una estrategia de cara a las elecciones generales de la Asamblea Nacional, el 10 de abril próximo.

Edificio de la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Foto: Flickr

La oficina presidencial anunció en esa oportunidad que el presidente Yoon Suk-yeol utilizaría su poder de veto “tan pronto como llegue el proyecto de ley”. Pero como el veto tiene un peso político significativo, el anuncio se convirtió rápidamente en otra polémica de cara a las elecciones generales de abril.

En septiembre de 2022, la académica fue acusada por un grupo de profesores del Grupo Panacadémico Nacional de Verificación para la Verificación de Sospechas de Plagio por haber plagiado la disertación de su doctorado y de otros artículos publicados. Sin embargo, fue absuelta tras una investigación de ocho meses realizada por la Universidad de Kookmin, que anteriormente había señalado que si bien el trabajo de Kim Keon-hee tenía “deficiencias” y era “inapropiado según los estándares actuales”, no justificaba una mala conducta académica, según informó The Korea Times.

El grupo afirmó esa vez que todos los trabajos académicos de Kim estaban “indiscutiblemente enredados con plagio” y que todos violaban los estándares académicos básicos. Según los hallazgos, un total de 220 de las 860 frases de su disertación del doctorado -que realizó cuando asistió a la Escuela de Graduados en Diseño Tecnológico de la Universidad Kookmin en 2008- fue copiada y pegada sin citar las fuentes originales.

En 2021, la actual primera dama fue de acusada de utilizar credenciales profesionales falsificadas en currículums que presentó para solicitar empleo en puestos docentes de las Universidades de Suwon, en 2007 y Anyang en 2013, ambas en la provincia de Gyeonggi. Tras ello, pidió disculpas televisadas por “haber exagerado” su trayectoria para conseguir los puestos de trabajo.

En las disculpas públicas realizadas en la sede del PPP en Yeouido, al oeste de Seúl, la empresaria expresó arrepentimiento por haberle dado publicidad negativa a su marido. “Cometí malas acciones al intentar equilibrar mi carrera y mis estudios”, admitió Kim en la conferencia. “Exageré mis experiencias pasadas para destacar, y ahora lo recuerdo con vergüenza”, dijo ella, según publicó en esa oportunidad el medio surcoreano Korea JoongAng Daily.

La controversia de las credenciales falsificadas fue tan grande que en 2022, el Partido Demócrata de Corea -principal opositor del Gobierno- pidió una “Ley de Prevención Kim Keon-hee” que tomaría medidas enérgicas contra quienes falsifiquen credenciales profesionales, según informó el Korea Herald.

El presidente Yoon Suk-yeol y la primera dama Kim Keon-hee durante una actividad en Abu Dhabi, el 14 de enero de 2023. Foto: Presidencia

El actual escándalo del bolso Dior se considera perjudicial para el partido gobernante antes de las elecciones parlamentarias de abril, donde esperan desplazar Partido Demócrata de Corea y obtener la mayoría de los votos en la Asamblea Nacional. Así, el partido gobernante de Corea del Sur, el Partido del Poder Popular (PPP), está intensificando su investigación sobre la primera dama, en un intento de abordar el descontento público de cara a las próximas elecciones generales, especialmente teniendo en cuenta el silencio de la pareja presidencial sobre el asunto.

La situación ha producido serias divisiones entre los miembros del partido gobernante, y también entre el PPP mismo y el presidente Yoon. Algunos legisladores están pidiendo que la primera dama se disculpe, mientras que los partidarios conservadores de Yoon han calificado el video como un truco político de cara a las próximas elecciones parlamentarias. Un miembro del liderazgo interino del partido, Kim Kyung-yul, incluso comparó a Kim Keon-hee con la lujosa reina francesa María Antonieta, famosa por gastar excesivas cantidades de dinero en vestuario.

Tras las comparaciones con la reina María Antonieta, los medios locales dijeron que Yoon estaba furioso y quería destituir al líder del partido, Han Dong-hoon, marcando al menos una breve división entre el presidente y un funcionario ampliamente visto como un protegido y un socio cercano.

El presidente Yoon Suk-yeol junto a la primera dama Kim Keon-hee en la Royal Gallery del Palacio de Westminster en Londres, Reino Unido, el 21 de noviembre de 2023. Foto: Presidencia

En una encuesta publicada por el canal surcoreano YTN realizada esta semana, el 69% de los encuestados dijo que Yoon necesita explicar su posición con respecto al escándalo protagonizado por la primera dama. Otra encuesta realizada en diciembre por el medio surcoreano News Tomato mostró que el 53% de los consultados cree que Kim actuó de manera inapropiada, mientras que el 27% dijo que cayó en una trampa para avergonzarla.

“El público en general piensa: ‘Está bien, puede ser una trampa, pero ¿por qué se la llevó (la bolsa) de todos modos?’”, dijo Shin Yul, profesor de ciencias políticas en la Universidad Myongji.

Desde la oficina del presidente surcoreano sostienen que no hay necesidad de disculparse por el incidente, ya que se consideró que el regalo que recibió Kim no lo había recibido personalmente sino más bien el Estado, según informó el periódico local The Hankyoreh.