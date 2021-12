El primer ministro israelí visita los Emiratos Árabes Unidos

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, se reunirá hoy con el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan, en el primer viaje oficial a los Emiratos Árabes Unidos de un líder israelí desde que los países establecieron relaciones diplomáticas.

La reunión se llevará a cabo durante las negociaciones entre las potencias mundiales e Irán para limitar el programa nuclear en expansión de Teherán. Israel y los Emiratos Árabes Unidos no forman parte de las negociaciones, pero el gobierno de Bennett ha generado alarmas sobre la dirección de las conversaciones y el jeque Mohammed ha tratado de contrarrestar la influencia iraní en toda la región.

Bennett, que llegó ayer, dijo que estaría discutiendo la cooperación en varios frentes, incluido el fortalecimiento de los lazos económicos.

“Esto es solo el comienzo”, dijo antes de abordar su avión en Israel.

Los Emiratos Árabes Unidos e Israel comenzaron a normalizar sus vínculos el año pasado, después de casi 50 años de no tener relaciones diplomáticas. Esto desató una oleada de actividad diplomática que vio a otros países árabes, incluidos Bahrein, Sudán y Marruecos, iniciar lazos formales con Israel, en lo que se conoce como los Acuerdos de Abraham.

El exprimer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, quien firmó los acuerdos, estaba destinado a volar a Abu Dhabi el año pasado, pero la demora de Jordania en aprobar su vuelo sobre el país lo obligó a cancelar los planes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed (derecha), junto al primer ministro israelí, Naftali Bennett, tras su llegada a Abu Dhabi, el 12 de diciembre de 2021. Foto: AFP

Los acuerdos marcaron una salida diplomática para las relaciones árabe-israelíes. Durante décadas, la normalización había estado condicionada a los esfuerzos de paz de Israel con los palestinos, pero el entonces Presidente Donald Trump intentó una táctica diferente, alentando a los países árabes a establecer lazos a través de una serie “endulzantes”, incluida la eliminación de obstáculos a la importación de aviones de combate F-35 de los Emiratos Árabes Unidos.

El viaje de un día de Bennett es el último de una serie de movimientos diplomáticos notables en Medio Oriente en las últimas semanas, ya que las conversaciones nucleares de Irán muestran pocos avances en Viena.

El jeque Mohammed viajó a Turquía para reunirse con el rival el Presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ha respaldado los movimientos islamistas en toda la región que los Emiratos Árabes Unidos ven como una amenaza para la seguridad nacional. Los Emiratos Árabes Unidos también han enviado a un importante asesor de seguridad nacional a Irán, mientras que los sauditas han mantenido conversaciones tranquilas con Irán sobre el restablecimiento de los lazos.

Israel ha instado a Estados Unidos a adoptar una postura más dura con Irán y ha dicho que se reserva el derecho de atacar a Irán con la fuerza. Benny Gantz, el ministro de Defensa israelí, estuvo en Washington la semana pasada para conversar con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Antony Blinken.

La visita planificada de Bennett a los Emiratos Árabes Unidos, que dijo ayer fue por invitación de Sheikh Mohammed, marca el ejemplo más visible de la cooperación regional provocada por los Acuerdos de Abraham, particularmente contra el rival regional compartido de Irán.

El mes pasado, luego de meses de ataques encubiertos entre embarcaciones iraníes e israelíes vinculadas, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y EE.UU. lanzaron ejercicios conjuntos en el mar Rojo para contrarrestar los movimientos navales iraníes.

Las banderas emiratí, israelí y estadounidense flamean en el viento en el aeropuerto de Abu Dhabi a la llegada del primer vuelo comercial de Israel a los Emiratos Árabes Unidos. Foto: AFP

“La presencia (de Irán) es algo que debemos hacer retroceder tanto como sea posible del Estado de Israel, del mar Rojo, de las áreas que dañan nuestra libertad para navegar”, dijo un alto oficial naval israelí. “Para hacer eso, necesitamos fortalecer nuestras asociaciones”.

Las nuevas relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes han arrojado dividendos económicos mixtos, y los éxitos provienen principalmente de proyectos respaldados por el Estado.

El comercio registrado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos se multiplicó por diez, según los datos oficiales israelíes de enero a octubre que mostraban un comercio bilateral de US$ 874.500 millones durante ese período. Sin embargo, los datos no explican algunos de los mayores éxitos del año pasado, incluida una venta por parte de Delek Drilling de Israel en su campo de gas en alta mar Tamar al fondo de riqueza Mubadala de Abu Dhabi.

Otras ventas no contabilizadas incluyen tecnología y defensa. En noviembre, en el Dubai Air Show, Israel Aerospace Industries firmó un acuerdo con la aerolínea Emirates de Dubai para convertir cuatro aviones de pasajeros en aviones de carga. La compañía aeronáutica estatal israelí también llegó a un acuerdo con la compañía de defensa emiratí Edge para producir una serie de vehículos de superficie no tripulados, también conocidos como barcos no tripulados. Los vehículos se pueden utilizar para el monitoreo de la contaminación o la detección de submarinos, entre otras aplicaciones, dijeron las empresas. No se reveló el valor de las transacciones.

El mes pasado, los Emiratos Árabes Unidos también negociaron un acuerdo entre Israel y Jordania, que han mantenido lazos tensos durante décadas, para construir plantas de desalinización y electricidad renovable alrededor del río Jordán compartido. Se espera que las plantas solares produzcan 600 megavatios de electricidad en Jordania, que se exportarán a Israel. A cambio, Israel construirá plantas desalinizadoras para exportar 200 millones de metros cúbicos de agua a Jordania.

Los combates en mayo entre el ejército israelí y Hamas en Gaza fueron una prueba para la relación entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, pero incluso en medio de lo peor, ambas partes estaban ansiosas por promover el turismo entre los dos países. Se tomaron medidas en ambos lados para permitir viajes sin visa y las primeras rutas comerciales entre ellos, y los datos del gobierno mostraron que cientos de miles de turistas israelíes visitaron los Emiratos Árabes Unidos en lo que va del año.

Las comunidades empresariales de los dos países también se han acercado. Los emiratíes han invertido cientos de millones de dólares en empresas israelíes, según evaluaciones basadas en informes de los medios, dijo el funcionario israelí.

Los principales intereses de los inversores emiratíes están en la tecnología de los alimentos y el agua, así como en las energías renovables, dijo el funcionario. A los emiratíes también les gustaría que las empresas israelíes ampliaran sus negocios dentro de los Emiratos Árabes Unidos, utilizando el país como un centro financiero y logístico y como una puerta de entrada para aumentar las exportaciones a Asia.

A finales de noviembre, OurCrowd, el fondo de capital de riesgo más activo de Israel, se convirtió en el primero en abrir oficinas en los Emiratos Árabes Unidos para la inversión directa en empresas emiratíes.

“Necesitamos adoptar un enfoque a largo plazo para construir estos vínculos. No se trata del trato de esta semana ni del próximo mes. Se trata de construir una base sólida y duradera para la actividad conjunta entre nuestros dos países en las próximas décadas y siglos”, dijo Jon Medved, director ejecutivo de la empresa.

En las últimas semanas, Israel también ha organizado una serie de eventos en la feria mundial Expo 2020 de Dubai, incluidas las celebraciones de Hanukkah y un evento interreligioso.