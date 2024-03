El ‘round’ que protagonizaron Javier Milei y Cristina Fernández en redes sociales tras el polémico aumento de sueldos en la presidencia argentina

Polémica causó que se diera a conocer que el Presidente de Argentina, Javier Milei, junto a su gabinete de ministros y secretarios se les había otorgado un aumento que llegaría casi al 50% de su sueldo. Por el revuelo causado por esto en la nación vecina, se tuvo anular el decreto que permitía esto y Milei apuntó a responsabilidades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de aquello, esta respondió al mandatario y empezó el raund twittero entre ambos.

Hace unos días, en Argentina se hablaba del aumento del 30% en las dietas de diputados y senadores, medida liderada por los parlamentarios oficialistas, Victoria Villarroel y Martín Menem. Esto causó enojo e indignación desde la Casa Rosada y se ordenó la anulación de este aumento de sueldo. Sin embargo, ahora quienes son apuntados por sumar mas dinero en sus pagos, es el propio gobierno de la La Libertad Avanza (LLA).

Milei salió del paso y justificó la alteración de sus sueldos en una firma dictada en el gobierno de la expresidenta argentina. “Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, dijo el líder de la nación vecina, emplazando a quien fuera presidenta de Argentina durante dos periodos.

Sin embargo, la reacción de Cristina Kirshner no tardó en venir y, también a través de X, respondió a Milei: “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, disparó la exmandataria.

El mandatario respondió de vuelta y le dijo que “podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina”, repasando su paso por la presidencia.

Además, juega con la palabras que ocupo Cristina Kirshner para acusarlo y le recuerda que lo tiene bloqueado en la plataforma . le dice que “para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter”

Menos de una hora después, la líder de Unión por la Patria, vuelve al tema de los sueldos. “Admita que firmó, cobró y lo pescaron”, le dijo al Presidente.

No solo eso, sino que, en el mismo mensaje adjunta los decretos donde Milei estaría al tanto del aumento de salarios: “Quiero pensar que usted lee lo que firma, ¿no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver”, lanzó.

¿El fin de la polémica?

“Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional”, fue le ultimo mensaje del jefe de Estado argentino a la expresidenta, publicado durante las primeras horas de este domingo. Así, le puso fin al decreto que permitía el elevado aumento de sueldos durante su gobierno.

En ese mismo sentido, desde la oficina del presidente confirmaron que por “decisión del Presidente Javier Milei, quedan anulados los aumentos al personal jerárquico de la Administración Pública Nacional, incluidos presidente, vicepresidente, ministros y secretarios”. El comunicado cierra diciendo que “es tiempo que los políticos paguen el costo del desfalco que han ocasionado”.

Sin embargo, no terminó ahí, ya que aprovechó de lanzarle otros dardos: “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿Qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse”.