Elecciones en Venezuela: grupo de hombres armados dispara contra una mujer en centro de votación en Maturín

Una mujer de la tercera edad resultó herida de bala, después de que un grupo de hombres desconocidos y armados llegarán a los alrededores del centro de votación CNF Simoncito Moscú, ubicado en el sector Morichal de Maturín, Venezuela.

El hecho fue reportado la mañana de este domingo, tras la publicación de un video en el que vecinos denunciaron que un grupo de 15 hombres armados dispararon en la entrada del centro electoral, en medio de una jornada marcada por el desarrollo de las elecciones presidenciales.

En una entrevista telefónica con el medio Efecto Cocuyo, Jonathan Caripe, concejal de la ciudad, indicó que la situación se generó tras una manifestación de los vecinos de las comunidades Rómulo Betancourt y Brisas del Morichal, ya que la coordinadora del centro de votación no permitía la entrada de los testigos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), bloque perteneciente a la oposición de Nicolás Maduro.

“A partir de las 4.17 am, la coordinadora del centro abrió las puertas y solo le permitió el acceso a los testigos del oficialismo, a los testigos de oposición se les negó el derecho a ser testigos”, señaló Caripe.

El activista indicó que a las 6 de la mañana los habitantes de distintas comunidades se apostaron a las puertas del centro de votación y protestaron para que los testigos de oposición pudieran ingresar.

“Trancaron las puertas desde las 6 de la mañana, se hicieron las 9 am, llegó Pedro Brieceño, testigo de la PUD, no le permitieron el acceso, no se reunieron con él y un concejal del oficialismo nos amenazó de muerte, me amenazó a mi”, aseveró.

Asimismo, Caripe aseguró que a eso de las 10 de la mañana grupos oficialistas se retiraron del centro de votación y volvieron a amenazar a los votantes.

“El concejal del oficialismo retiró a las mujeres de las colas y al rato llegaron varias motos con todos los encapuchados vestidos de negro y preguntaron por mí, la gente no me entregó. La señora que resultó herida se puso en el medio y ellos empezaron a disparar, le dieron a una persona de la tercera edad que impidió que me llevaran, a mi hermano le pegaron en la cara. Gritaban: hoy matamos al concejal Jhonatan Caripe al salir del centro de votación”, denunció Caripe.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer que resultó herida. Funcionarios de seguridad del Estado desplegaron un operativo en los alrededores del colegio electoral.