Embajador de Ucrania en Chile defiende gestión de Zelensky tras dichos de Trump y explica por qué no pueden realizar elecciones

Yurii Diudin, embajador de Ucrania en Chile, abordó esta jornada en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la compleja situación que atraviesa el país y el quiebre de las relaciones con Estados Unidos luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump calificara a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, de “dictador”, rompiendo así una alienza de tres años tras la invasión que sufrieron a manos de Rusia el 24 de febrero de 2022,

Asimismo, en la última jornada se dio a conocer que participantes estadounidenses y rusos se han reunido en Suiza para mantener conversaciones no oficiales sobre la guerra de Ucrania en los últimos meses, sin la presencia de líderes europeos ni tampoco de Ucrania.

Al respecto, Diudin sostuvo que esta “ha sido una semana vertiginosa” y “muy intensa”.

“Y todavía no ha terminado porque el viernes está apenas comenzando en Washington y podemos esperar cualquier declaración del presidente Trump que salga hoy”, advirtió.

“Realmente ha sido una avalancha de noticias, de declaraciones, de dichos y desdichos, a veces declaraciones contradictorias, tanto el presidente Trump como de su entorno, el secretario de Estado, otros miembros del equipo presidencial, pero entendemos que es el estilo del presidente Trump de hacer noticia todos los días” añadió.

En esta línea, el embajador de Ucrania en Chile también se refirió a los dichos Trump, que calificó de “dictador” a Zelensky,

“Por supuesto no estamos felices con las declaraciones (...) fue el presidente electo democráticamente en el año 2019 y realmente no pudo realizar las elecciones por el único tema que la constitución ucraniana prohíbe la realización de elecciones en el tiempo de la guerra, cuando rige la ley marcial”, expresó.

La ley marcial, explicó, “todavía está en vigor en Ucrania porque estamos en guerra, estamos siendo atacados todos los días y no se puede hacer elecciones en este tiempo”. En ese sentido, la autoridad ucraniana detalló que “cerca de 20% del territorio ucraniano sigue siendo ocupado por Rusia”,

Además, señaló, debido al conflicto bélico “hay entre 5 a 7 millones de ucranianos que están en el extranjero que salieron con inicio de la guerra, salvando sus vidas”, “Es muy difícil votar para ellos porque los consulados no dan abasto para tanta gente votar”

Sumado a esto, indicó, es que en las trincheros hay decenas de miles de soldados que están luchando, y además, reunir a una gran cantidad de personas en un lugar puede ser muy peligroso en el contexto en el que se eneucntran.

“Si se organiza la elección, por ejemplo, en una ciudad grande donde todos los días llegan drones, llegan misiles, es muy peligroso, es mucho peligro concentrar a mucha gente en un centro de votación donde puede llegar un misil y matar a centenas de personas en la votación”, expresó.

“Nada sobre Ucrania sin Ucrania, y nada sobre Europa sin Europa”

Por otra parte, y consultado sobre el encuentro entre Estados Unidos con funcionarios de alto rango de Rusia para -según indicaron- encontrar un alto al fuego, y en donde no fueron invitados ni Ucrania ni países de Europa, Diudin fue tajante en sostener que “cualquier conversación que no tenga en cuenta los intereses de Ucrania no es válida”.

“No podemos aceptar que se haga alguna negociación a nuestras espaldas o a cuestas de Ucrania sin que Ucrania participe en ellas. Hay un principio que el presidente Zelensky dijo bien claro en la conferencia de Múnich, ‘nada sobre Ucrania sin Ucrania y nada sobre Europa sin Europa’”, señaló.

Europa, añadió, iene que ser protagonista también en esas negociaciones junto con Estados Unidos y Rusia.

Por otra parte, sostuvo, no ven “con buenos ojos” que se está de cierta menera “legalizando al presidente Putin, que es un criminal internacional buscado por la justicia internacional” y que con estos encuentros “se está rompiendo” el aislamiento que tuvo en los últimos años.

“Estaba como prohibido hablar justamente por la razón que él empezó esta guerra terrible contra Ucrania, y ahora están legalizando, están rompiendo ese aislamiento internacional”, señaló. “En nuestro punto de vista eso no está bien”.

Consultado sobre qué tan dañanas han quedados las relaciones con Estados Unidos tras las declaraciones de Trump, el embajador sostuvo que Estados Unidos “es importantísimo como aliado para Ucrania”,

“Nos han suministrado la mayor parte del material bélico que hemos utilizado en esta guerra, entre tanques, entre aviones de combate, otros tipo de armamento y también muchas municiones, miles de millones de dólares -no tanto como dice el presidente Trump porque realmente la cifra ha sido mucho menor- pero sí ha sido muy importante”, expresó. “Queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos, queremos seguir esta cooperación con la nueva administración del presidente Trump y espero que la podamos seguir”.