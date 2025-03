Erdogan recrudece la represión en Turquía tras protestas por encarcelamiento de popular alcalde de Estambul

En sólo cuatro días pasó de ser alcalde de Estambul a ser detenido, interrogado, encarcelado y despojado de la alcaldía a raíz de una investigación por corrupción. La situación de Ekrem Imamoglu, considerado el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha encendido las protestas en Turquía y desatado una dura represión de éstas por parte del gobierno.

La policía turca ha detenido a más de 1.133 personas por “actividades ilegales” desde el inicio de las protestas, indicó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, añadiendo que “entre los capturados había individuos afiliados a 12 organizaciones terroristas diferentes”.

En lo que pareció ser una advertencia a la oposición, Yerlikaya dijo: “Que nadie intente utilizar a nuestra juventud y a nuestro pueblo como escudo para sus propias ambiciones políticas”.

Diez periodistas turcos, entre ellos un reportero gráfico de AFP y el fotógrafo Bulent Kilic, exfinalista del Premio Pulitzer, fueron arrestados el lunes en sus respectivos domicilios en Estambul e Izmir (oeste), la tercera ciudad del país, por “cubrir las protestas”, informó la asociación turca de defensa de derechos humanos MLSA.

Diyek Kaya Imamoglu, mujer del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, y su hijo Selim. Foto: Europa Press

“Lo que se está haciendo a los miembros de la prensa y a los periodistas es una cuestión de libertad. Ninguno de nosotros puede permanecer en silencio ante esto”, denunció la esposa de Imamoglu, Dilek Kaya Imamoglu, en la red social X.

Las protestas comenzaron en Estambul tras la detención de Imamoglu el miércoles y desde entonces se han extendido a más de 55 de las 81 provincias de Turquía, convirtiéndose en las mayores manifestaciones en más de una década. También fueron detenidas otras 100 personas relacionadas con el popular alcalde, incluidos los ediles electos del distrito de Estambul, Resul Emrah Sahan y Murat Calik, informó CNN.

Las autoridades de Estambul prohibieron las protestas y cerraron algunas carreteras “para mantener el orden público” y “prevenir cualquier acción provocadora que pueda ocurrir”.

Pese a ello, estudiantes de las principales universidades de Estambul y Ankara llamaron a boicotear las clases este lunes. Los manifestantes también se preparaban para salir nuevamente a las calles frente a la alcaldía de Estambul, como en las anteriores noches.

El domingo, decenas de miles de personas abarrotaron los alrededores del ayuntamiento, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, según periodistas de AFP. Ante las masivas protestas, las autoridades turcas intentaron cerrar más de 700 cuentas en X, informó el domingo la plataforma.

Imamoglu, que fue destituido oficialmente de su cargo el domingo, pasó su primera noche en la cárcel, en Silivri, a las afueras de Estambul.

Ekrem Imamoglu durante un acto con partidarios.

Mientras era trasladado a esa prisión, el político de 53 años calificó las medidas judiciales adoptadas contra él de una “ejecución” política “sin juicio”. En un mensaje posterior enviado desde la cárcel, se mostró desafiante. “Llevo una camisa blanca que no podrán manchar. Tengo un brazo fuerte que no podrán torcer. No retrocederé ni un milímetro. ¡Ganaré esta guerra!”, declaró en un mensaje transmitido a través de sus abogados.

Pese a su detención, Imamoglu fue elegido el domingo por abrumadora mayoría candidato del Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición, para las elecciones presidenciales de 2028, con 15 millones de votos.

“Quince millones de nuestros ciudadanos emitieron sus votos. Decenas de millones de personas en este país, sufriendo la opresión del gobierno, una economía destrozada, la falta de méritos y la anarquía, acudieron a las urnas”, dijo Imamoglu, añadiendo que el mensaje de los votantes a Erdogan fue: “Ya basta”.

Según los analistas, fueron las inminentes primarias las que desencadenaron la detención de Imamoglu, principal rival político de Erdogan, quien también fue alcalde de Estambul (1994-1998), un cargo que lanzó su ascenso político. El líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha dominado la política turca desde 2003, primero como primer ministro y luego como presidente.

Expertos citados por CNN afirman que Imamoglu iba camino de liderar el país algún día. Algunas encuestas indicaban que, si se presentaba a la presidencia contra Erdogan, el alcalde de Estambul conseguiría más votos.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, saluda a sus partidarios al salir de un colegio electoral durante las elecciones locales en Estambul, el 31 de marzo de 2024. Foto: Archivo

Erdogan prolongó su mandato a una tercera década tras ganar las reñidas elecciones presidenciales de 2023. Los próximos comicios no se celebrarán hasta dentro de tres años, pero algunos analistas afirman que el actual presidente de 71 años podría convocar elecciones anticipadas que le permitirían eludir los límites de mandato.

Murat Somer, profesor de política en la Universidad Ozyegin de Estambul, dijo a CNN que la detención de Imamoglu mostraba que Turquía estaba atravesando una transformación política de “un régimen autocrático abierto a un régimen autocrático totalmente autoritario, al estilo ruso o bielorruso”.

En tanto, Evren Balta, politólogo de la misma casa de estudios, comentó a The Wall Street Journal que “existe una fuerte resistencia social a lo que está sucediendo ahora, y creo que eso determinará lo que suceda en el futuro”.

Ante la tensa situación en Turquía, la Unión Europea (UE) instó este lunes a Ankara a respetar los principios de la democracia, luego de la detención del alcalde de Estambul y una decena de periodistas. “Queremos que Turquía permanezca ligada a Europa, pero esto requiere un compromiso claro con las normas y prácticas democráticas”, dijo Guillaume Mercier, portavoz de la Comisión Europea.

De acuerdo con Mercier, la detención de Imamoglu y los comunicadores “dan lugar a las preguntas sobre la adhesión de Turquía a su tradición democrática establecida”. Como país aspirante a adherirse a la UE, “Turquía debe defender los valores democráticos”, agregó el vocero.

“Los derechos de los funcionarios electos y el derecho de manifestaciones pacíficas deben ser completamente respetados”, sostuvo.

En tanto, según The Wall Street Journal, la reacción de Estados Unidos ha sido “moderada”. En una entrevista emitida el viernes por la noche, el enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, no mencionó el arresto del alcalde de Estambul, pero dijo en referencia a una llamada entre Trump y Erdogan: “Hay muchas noticias buenas y positivas que salen de Turquía en este momento como resultado de esa conversación”.